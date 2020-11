FitDietBox ofrece comida casera y de proximidad a domicilio Comunicae

jueves, 19 de noviembre de 2020, 17:38 h (CET) Una de las ventajas que ofrece FitDietBox con sus elaboraciones culinarias es una dieta acorde a los objetivos y beneficios físicos de cada consumidor Mantener una alimentación sana, saludable y equilibrada a veces es muy difícil de compaginar por la falta de tiempo durante el día a día. Desde FitDietBox facilitan este proceso con una comida casera y con productos de proximidad a domicilio.

La comida casera es muy saludable porque cada uno puede organizarse y decidir lo que va a comer. No obstante, la falta de tiempo es un hándicap importante para planificar y preparar una dieta saludable, casera y con productos de proximidad acordes con los objetivos de cada consumidor.

Una de las ventajas que da FitDietBox con sus elaboraciones culinarias es una dieta acorde a los objetivos y los beneficios físicos. Desde FitDietBox cocinan unas deliciosas recetas, realizadas con productos frescos, nutritivos y de proximidad, para todos sus clientes.

Poder realizar una alimentación saludable y equilibrada es fundamental ya que comer fuera de casa con frecuencia, no permite llevar un control de dietas con objetivos establecidos previamente. Por este motivo, desde FitDietBox se garantiza la entrega del menú semanal, con comida fit al trabajo, a casa o al lugar que cada usuario quiera indicar.

Ricard Tello, CEO de FitDietBox explica que “una alimentación saludable, equilibrada y casera permite conocer de primera mano lo que consumes para lograr tu objetivo”. Además, añade que “nuestro equipo cocina para ti con el objetivo de ahorrarte tiempo y para que sólo tengas que sentarte y disfrutar de nuestras recetas”.

FitDietBox es sinónimo de comida saludable, equilibrada, casera y con productos de proximidad. En FitDietBox los usuarios definen sus objetivos y la empresa prepara, cocina y envía la comida fit, lista para disfrutarla, a casa, en la oficina o donde se desee.

