Black Friday con grandes descuentos en Spainfy

jueves, 19 de noviembre de 2020, 17:03 h (CET) Año tras año el concepto de Black Friday se ha infiltrado la mayoría de las culturas. Con este propósito Spainfy, el marketplace de artículos principalmente españoles expondrá enormes ofertas en la mayoría de sus productos. Diversos fabricantes locales aplicaran a sus artículos unos descuentos hasta 40% Los descuentos que se disfrutan en Black Friday en muchas ocasiones no se vuelven a encontrar en todo el año. Ya queda muy poco para el momento del año cuando millones de personas anticipan sus compras de Navidad para realizar la compra de los regalos de manera más económica y sin correr el riesgo de quedarse sin existencias. La mayoría de las tiendas, grandes y pequeñas, se han sumado a esta moda que vino de EE UU y que ya está presente en medio mundo.

Origen del Black Friday

La historia del concepto Black Friday viene de la tierra estadounidense. Dicha definición se dio para referirse a una crisis económica, que surgió un viernes 24 en 1869 tras el fracaso de dos implacables financieros, cuyo trabajo acabo en bancarrota. Otro origen tiene relación con el papel que desempeñan pequeños comercios en el mercado y su constante competencia con grandes almacenes. Finalmente, este fenómeno también se usó para referirse a las aglomeraciones y caótico transito que habían despertado los descuentos del día posterior a Acción de Gracias.

La evolución y expectativas del Black Friday en 2020

Aunque el origen tradicional del este concepto viene de las tiendas de comercio físico minorista, en la actualidad se han sumado numerosas plataformas y páginas web, que han impulsado el incremento de ventas por Internet. Dicho fenómeno recorre todas las plataformas de compra, y entre ellas el Marketplace Spainfy, donde este año arrancará con sus numerosas ofertas.

En el 2019 el 62% de las compras se realizaron por Internet, las ventas a través del teléfono móvil han crecido en un 38,8% y las compras vía Tablet han caído un 12,6%. Algunas de las empresas realizaron encuestas a sus clientes donde afirman que el 51% de los españoles este año realizará más compras a través de Internet debido al virus. Según estas previsiones, el canal 'on line' representará el 89% de las compras, mientras que la tienda física solo el 11%.

¿Qué tiene preparado Spainfy?

En la página Spainfy existen numerosos artículos para cubrir todo tipo de necesidades, desde alimentos, moda, artículos de belleza y salud, hogar, decoración, joyas, productos para bebes y por supuesto la parte más vanguardista y de mayor repercusión, tecnología. Diferenciación que presenta Spainfy es la alta calidad de los productos, su interés en presentar al mercado más artículos de fabricación española y de este modo mostrar apoyo a pequeños comercios. Spainfy hace rigurosa selección de sus fabricantes y da la oportunidad de conocer miles de productos con sus respectivos precios justos. La filosofía de dicho Marketplace es promover el consumo de artículos principalmente nacionales y conceder la oportunidad a los pequeños comercios, hacerse un hueco en el mercado.

Las marcas como Mister Nature con su línea de Jada Natural, Carioca Actiwear, Dekogar, Geoderm, Velandia, Tus plantas a casa y muchas más, vuelcan sus ofertas en Spainfy. Los usuarios pueden disfrutar de unos descuentos hasta un 40% , además todos los nuevos clientes obtienen cinco euros de regalo para sus compras.

Otra ventaja que presenta Spainfy, a diferencia de otras páginas, es la posibilidad de financiar el producto en diversas cuotas, el consumidor tiene opciones de realizar el pago según su disponibilidad económica del momento. Merece la pena mencionar el rápido envío que se lleva a cabo debido a que se encuentra en el territorio nacional y su reforzada seguridad, tanto en pago como la llegada de los productos.

¿Cuándo comienzan las ofertas?

El 27 de noviembre de 2020, es el día oficialmente marcado en el calendario como Black Friday. Algunos comerciantes deciden adelantar las fechas y los descuentos, por ello se pueden notar llamativos números rojos durante toda la semana. Incluso en algunas ocasiones los podemos observar durante todo el mes, en este caso es importante tener rápido poder de decisión para no quedarte sin el articulo deseado.

En definitiva, la mayoría de los productores optan por aplicar los descuentos durante la semana de 23 a 29, otros quieren sorprender a sus usuarios con descuentos durante todo el mes.

