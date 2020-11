Alfonso G. Aguilar, el compositor del público en 2020

La banda sonora de la nominada al Oscar "Klaus" gana el Premio del Público en los World Soundtrack Awards El largometraje de animación “Klaus” sigue cosechando éxitos. En esta ocasión, lo ha hecho gracias a Alfonso G. Aguilar, compositor de la banda sonora de esta película y que ha recibido el Public Choice Award del World Soundtrack Awards en su vigésima edición. Un reconocimiento que se suma al palmarés de una cinta que ya se alzó con el Premio BAFTA a la Mejor Película de Animación, con siete Premios Annie, con una nominación a los Oscar y dos a los Goya.

El trabajo realizado por el español Alfonso G. Aguilar ha sido merecedor de este premio que, sin lugar a dudas, es uno de los más especiales recibidos hasta la fecha: "Los World Soundtrack Awards son los premios de los compositores; que te tengan en cuenta en ellos, significa que estás haciendo algo bien en la profesión", explica el autor de la banda sonora.

Tampoco hay que olvidar que ha sido el público quien ha decidido otorgar este premio a las composiciones del pianista y productor musical, lo que lo convierte en un reconocimiento aún más extraordinario. "Mientras escribía la música de 'Klaus', algunas veces me imaginaba a una familia con un montón de niños viendo la película, sentados en su sofá. Así, de alguna manera sentía que componía para ellos. Que sea ese público el que se enamora de la película y de su música es lo más gratificante que puede ocurrir. Todo ese cariño puesto al componerla viene de vuelta con este premio".

Este es uno de los premios musicales más destacados en el panorama cinematográfico. En ediciones anteriores lo han recibido las bandas sonoras de exitosos largometrajes como “Harry Potter y El prisionero de Azkaban” (2004), “El Señor de los Anillos: La comunidad del anillo” (2002) o “Crepúsculo” (2009)

Música con historia

La historia de 'Klaus' nos lleva de viaje a un mundo extraordinario en el que la magia de la Navidad es más real que nunca. Una historia alternativa de la leyenda de Papá Noel repleta de personajes entrañables. Poner música a una historia tan llena de emociones ha sido un trabajo complejo. Como explica Alfonso G. Aguilar: "'Klaus' es, sin duda, la película más difícil para la que he compuesto música. Cada emoción está súper definida y el director, Sergio Pablos, es extremadamente preciso con ellas. Encontrar el tono exacto en cada momento supuso el reto más grande... y también el más divertido".

Quizá el reto ha sido mayúsculo porque en su mente Alfonso G. Aguilar tenía un espectador muy especial: su hijo, nacido seis meses antes del estreno de la película. Durante todo el proceso, "saber que en algún momento 'Klaus' me serviría para contarle a mi hijo la historia de Santa Claus me inspiró para componer la música de esta maravillosa cinta".

Una carrera imparable

Alfonso G. Aguilar es uno de los compositores españoles más reconocidos a nivel internacional. Con una sólida trayectoria, el creador de la banda sonora de Klaus se encuentra inmerso en varios proyectos musicales.

La creación de la banda sonora de la última película del cineasta Carlos Saura: “El Rey de todo el mundo”, así como la música de las series “Santiago of the Seas” (de la cadena Nickelodeon) y “El Cid” (de Amazon Prime), son algunos de sus últimos proyectos.

Éstos se suman a otros trabajos anteriores como escribir la partitura de la comedia romántica “All Roads Lead to Rome”, protagonizada por Sarah Jessica Parker y Claudia Cardinale; del thriller “Money”, con Kellan Lutz y Jesse Williams; y las partituras de “Perdida”, “You Shall Not Sleep” y varios proyectos internacionales.

Alfonso fue asimismo el productor musical de las sesiones acústicas de Abbey Road para “Guerra”, el último álbum del destacado artista mexicano Carlos Rivera, que logró el disco de oro y platino.

