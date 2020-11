italki revoluciona la forma en la que el mundo aprende idiomas extranjeros Comunicae

jueves, 19 de noviembre de 2020, 16:46 h (CET) La plataforma digital cuenta con más de cinco millones de usuarios a nivel mundial y más de 10.000 profesores nativos especializados en más de 130 idiomas. Esta alternativa a las academias de idiomas es muy popular entre estudiantes de todas las edades por ser una opción segura, rápida y libre de suscripciones. Las clases online personalizadas son la manera más efectiva de aprender idiomas ya que son impartidas por profesores nativos italki, plataforma global de aprendizaje de idiomas, revoluciona el mundo de las clases online con una experiencia de aprendizaje personalizada y centrada en el alumno. Con más de cinco millones de usuarios a nivel mundial y más de 10.000 profesores nativos especializados en más de 130 idiomas, se ha convertido en una alternativa cada vez más popular a las academias de idiomas entre estudiantes de todas las edades, al ser una opción segura, flexible y asequible.

El sector del e-Learning ha experimentado un gran crecimiento en los últimos meses debido al impacto actual de la pandemia provocada por la Covid-19, que ha afectado el modo en que se impartían clases en todo el mundo. Ante este contexto, hoy es posible seguir aprendiendo gracias a la tecnología. Por eso italki ofrece diferentes soluciones pensadas para cubrir las necesidades particulares de cada estudiante: continuar con la formación profesional, preparar exámenes, preparar una entrevista de trabajo o simplemente aprovechar el tiempo libre que pasamos en casa debido al confinamiento.

italki se presenta como la mejor opción para aprender un idioma extranjero al conectar a estudiantes y profesores mediante clases particulares online, ya que la interacción y la inmersión lingüística son las mejores formas de aprender y dominar un nuevo idioma. Con italki se puede practicar el inglés con acento británico desde el sofá de casa, como si estuvieras en un pub de Londres. Además, según datos de la “City University of New York”, 19 horas de estudio de idiomas en italki, equivalen a un semestre universitario completo.

La principal característica de los profesores de italki es la calidad y variedad de acuerdo con los objetivos de cada usuario. Las clases son impartidas mano a mano por profesores nativos verificados, que luego son reseñados por sus alumnos creando así una comunidad basada en la seguridad, la calidad y la transparencia. Este modelo basado en la confianza ayuda a los estudiantes a dominar rápidamente cualquier idioma en tres simples pasos: elegir un idioma, escoger un profesor y reservar una clase.

La plataforma no requiere suscripciones y además el coste de las clases se adapta según el tipo de profesor que el usuario desea elegir, por lo que hay un amplio rango de precios que lo hace muy asequible. Además, cada nuevo usuario tiene tres lecciones de prueba a un precio reducido que va desde 1$ para aprender a familiarizarse con la plataforma y comenzar a vivir una experiencia lingüística única.

“La actual pandemia que atravesamos no sólo ha cambiado la forma en la que aprendemos, sino también la forma en la que trabajamos implantando el teletrabajo como una realidad. Por eso cada vez cobra más importancia el dominio de los idiomas, ya que hoy puedes trabajar desde tu casa para cualquier otro país del mundo. El conocimiento de un idioma extranjero puede añadir entre un 10-15% a su salario según las agencias de empleo”,señala Ana Aranguez Díez, Marketing Manager de italki Europa.

Los idiomas suelen ser una de las habilidades más demandadas y un diferencial entre los candidatos a un trabajo. A medida que la oferta laboral disminuye y el número de solicitantes aumenta, los idiomas se convierten en una cualificación que permite destacar entre la multitud. Por eso nunca es tarde para empezar a aprender o perfeccionar un idioma extranjero y hoy en día, gracias a italki es más fácil y rápido que nunca.

Sobre italki

italki es una comunidad global de aprendizaje de idiomas. La misma conecta a estudiantes y profesores mediante clases particulares online, ya que la interacción y la inmersión lingüística son las mejores formas de aprender y dominar un idioma extranjero. Con más de 5 millones de estudiantes y 10.000 profesores nativos y titulados que enseñan más de 130 idiomas, italki es la ayuda que necesitas para llegar a dominar un idioma.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.