jueves, 19 de noviembre de 2020, 16:50 h (CET) Otorgados por el Instituto de Turismo Responsable (ITR) vinculado a la UNESCO, estos certificados evidencian el máximo nivel demostrado por los Parques en cuestiones de sostenibilidad turística y medioambiental, lucha contra el cambio climático y defensa de la biodiversidad Loro Parque y Siam Park refuerzan una vez más su liderazgo en sostenibilidad turística y medioambiental, lucha contra el cambio climático y defensa de la biodiversidad. En caso de Loro Parque se trata de un certificado que ha recibido, por decimosegundo año consecutivo, “Biosphere Certified - Animal Embassy”, otorgado por el Instituto de Turismo Responsable (ITR), vinculado a la Unesco. Por su parte, Siam Park no se quedó atrás y le ha sido entregada una innovadora acreditación “Biosphere Certified – Parks”, ya por cuarto año consecutivo, de la mano de la citada entidad internacional.

La prestigiosa certificación que se otorga tras una exhaustiva auditoria garantiza el cumplimiento de unos requisitos basados en los principios de sostenibilidad y mejora continua, asegurando que la entidad certificada lleva a cabo una actividad propia de un nuevo modelo de turismo no agresivo, que satisface las necesidades actuales de sus clientes y usuarios, sin comprometer a las generaciones futuras, reportando beneficios significativos para la propia entidad, la sociedad y el medio ambiente.

En este aspecto, Loro Parque, junto a su Fundación y seguido de cerca por Siam Park, constituye un espacio natural de fama mundial comprometido con el medio ambiente y conservación de la biodiversidad, al mismo tiempo que elimina el plástico de un solo uso de sus instalaciones y apoya limpiezas de playas, programas de protección e investigación a nivel internacional y siendo pioneros en prácticas de protección del hábitat natural.

Cabe destacar que Loro Parque es el primer y único zoológico del mundo en recibir el certificado ‘Biosphere Park-Animal Embassy’, otorgado por el ITR vinculado a la UNESCO y ha sido también condecorado en varias ocasiones y con diversas distinciones nacionales e internacionales, como por ejemplo con la Placa al Mérito Turístico, otorgada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de España y la “Medalla de Oro al Mérito Turístico, entregada por parte del mismo ministerio, así como también la Medalla de Oro del Gobierno de Canarias, la de la ciudad de Puerto de la Cruz y la del Cabildo Insular de Tenerife, entre otros galardones. Loro Parque es, además, la única empresa de las Islas Canarias que ha conseguido ser reconocida con el “Premio Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial”, además de ser nombrado el Mejor Zoo del Mundo en dos ocasiones seguidas por el mundialmente conocido portal de viajes, TripAdvisor, entre múltiples otros reconocimientos.

Fiel a la filosofía de la Compañía Loro Parque, Siam Park, reconocido por TripAdvisor como el Mejor Parque Acuático del Mundo durante siete años consecutivos y hasta la fecha, también trabaja en la línea de máximo respeto al medioambiente, empleando los últimos desarrollos tecnológicos en cada detalle. En este sentido, el agua que alimenta al Parque forma parte de un circuito cerrado que comienza en el mar, desde donde se extrae y se traslada hasta la desaladora construida exclusivamente para este fin. Además, la filosofía de Siam Park incluye la aplicación de la formula Km 0, que implica que en la restauración se utilizan principalmente productos locales, minimizando, en consecuencia, la huella de carbono asociada al transporte de los productos importados.

En una apuesta firme por las energías renovables no contaminantes y para contribuir con el desarrollo de un turismo sostenible en Islas Canarias, los Parques disponen de una planta propia de energía fotovoltaica ubicada en el sur de la isla de Tenerife que, sumada a otras inversiones en fotovoltaica en la isla, representa una potencia de 2,75 MW. Además, se ha instalado un aerogenerador de 4 MW en la isla de Gran Canaria, con lo que se ha aumentado la capacidad en conjunto de compensación de la emisión de CO2 de 2.500 a casi 4.000 toneladas.

Por otra parte, este año el Grupo Loro Parque se ha certificado, nuevamente, en ISO 9001, que determina los requisitos para un Sistema de Gestión de la Calidad, en ISO 14001, que determina los requisitos para un Sistema de Gestión de Medio Ambiente y en EMAS III que reconoce a las organizaciones que han implantado un Sistema de Gestión Medioambiental bien definido y han adquirido un compromiso de mejora continua.

