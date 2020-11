Óptima Mayores expande su negocio a Colombia Comunicae

jueves, 19 de noviembre de 2020, 16:58 h (CET) Óptima Mayores cuenta con una trayectoria de 15 años en España liderando la originación y asesoramiento de hipotecas inversas y soluciones de liquidez para mayores, con más de 20,000 clientes asesorados y el 92% de cuota de mercado en España. Óptima Mayores cuenta ya con 40 millones de euros para financiar operaciones de hipoteca inversa en el 2021. Además, está trabajando para incrementar esta capacidad y poder atender la fuerte demanda de la hipoteca inversa que está experimentando la compañía Óptima Mayores, asesor independiente especializado en hipoteca inversa y en búsqueda de soluciones financieras para los mayores de 65 años, ha alcanzado un acuerdo con la firma colombiana STEGI S.A.A para la puesta en marcha de una entidad enfocada en el desarrollo, originación y fondeo de soluciones de liquidez para el colectivo de mayores en Colombia, replicando experiencias internacionales de Equity Release Products (modelos de Hipoteca Inversa) y Renta Vitalicia Inmobiliaria.

Ángel Cominges Rodriguez-Carreño, fundador y consejero delegado de Óptima Mayores, explica que “este acuerdo supone un hito para la firma en un proceso de internacionalización del negocio a pesar de la compleja situación económica marcada por la pandemia. Y, tras un exhaustivo estudio de la demografía, Colombia es un país muy indicado para el desarrollo de productos como la hipoteca inversa y la renta vitalicia inmobiliaria debido principalmente a las similitudes de nuestros respectivos países en materia de evolución demográfica y concentración del ahorro de nuestros adultos mayores en vivienda”.

En un contexto económico como el actual, la hipoteca inversa se presenta como un producto financiero, pero también con un fuerte componente social al aportar soluciones al colectivo de mayores complementando la pensión pública y garantizando una renta sin pérdida de la propiedad e, indirectamente ayudando a paliar problemas de la economía real.

Cominges anticipa que incluso, pese a las dificultades causadas por la pandemia, el resultado de 2020 será positivo. Asimismo, “la compañía cuenta ya con 40 millones de euros para financiar operaciones de hipoteca inversa en el 2021. Además, está trabajando para incrementar esta capacidad y poder atender la fuerte demanda de la hipoteca inversa que está experimentando Óptima Mayores”, matiza.

En España hay más de 8.000.000 de personas mayores de 65 años con vivienda en propiedad, pero solo el 12% de ellos conoce la hipoteca inversa. Entidades como el Banco de España apoyan este tipo de productos no para sustituir, pero si para que complementar las pensiones públicas de jubilación y, en la actualidad hay un interés creciente por parte de las entidades financieras y aseguradoras para ofrecer este producto. La hipoteca inversa está debidamente regulada en España por al 41/2007 y es posible contratarla con todas las garantías para el usuario que accede a este producto a través de un asesoramiento independiente.

En Óptima Mayores, durante estos meses de pandemia, se ha registrado un aumento de la demanda de la hipoteca inversa, superando inclusive el número de solicitudes en relación con el mismo periodo del ejercicio 2019, cuando la entidad distribuyo más de 30.000.000 de euros a personas mayores de 65 años, a través de este producto financiero que permite obtener liquidez sin perder la propiedad de la vivienda.

La hipoteca inversa está bonificada por la Ley 41/2007, que establece la exención del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (no se ha de pagar), así como una importante reducción de las tasas notariales y registrales, muy inferiores a las de un préstamo hipotecario normal.

La Hipoteca Inversa además de ayudar al colectivo de mayores a tener ingresos y poder complementar su pensión, les permite tener una mejor calidad de vida, la posibilidad de acceder a una mejor atención médica y mejores cuidados sin preocuparse tanto de las limitaciones económicas.

Óptima Mayores es un asesor independiente especializado en hipoteca inversa y en asesorar a mayores de 65 años en la búsqueda de soluciones financieras para complementar su pensión. Su misión es ayudar a las personas a mejorar su calidad de vida consiguiendo la mejor opción posible disponible en el mercado para cada uno de sus clientes en función de sus necesidades y circunstancias concretas, asistiéndoles y acompañándolos durante todo el proceso hasta la firma ante notario.

Óptima Mayores ha asesorado a más de 20.000 clientes desde 2005. Es miembro del Consejo del “European Pensions and Property Asset Release Group” (EPPARG). Cuenta con un equipo de actuarios, abogados y economistas totalmente especializados en Hipoteca Inversa qué además acumulan más de 15 años de experiencia en la materia tiene delegaciones en las 10 principales capitales de provincia en España.

