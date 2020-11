Alberto Vezendi vuelve con la aclamada 'Artífices del destino. Un camino hacia la autoestima y la libertad'

En este esencial libro, el escritor ofrece al lector una mirada reflexiva sobre el crecimiento personal y la autoestima Tras dos décadas de progresivo silencio, y luego de sus éxitos en inglés: Awake, Arise, or be Forever Fallen! (Finalista del SPR Book Awards 2019) y Looking for happiness? Look inside!: A Farewell to Anxiety, el escritor de origen húngaro Alberto Vezendi regresa con la aclamada Artífices del destino. Un camino hacia la autoestima y la libertad(Editorial Vezendi Books).

Una obra que ayuda al lector, principalmente, a valorarse tal cual es uno, sin prejuicios y de forma sincera. Un ejercicio que parece difícil pero que, gracias a Artífices del destino, se puede llegar a conseguir.

"El autoengaño existe porque es más fácil engañarnos que afrontar la realidad. Vivimos rodeados de patrones de éxito, de modelos de rol que se han afianzado en la psique colectiva como ejemplos a emular. La característica común de esos modelos que se han elevado a arquetipos del éxito es su homogeneidad a la hora de ensalzar determinados valores, en detrimento de otros, y es difícil resistir a la presión de una sociedad que tiende a menospreciar todo lo que contradiga dichos valores".

En este sentido, Artífices del destino, va en camino a repetir en número 1 en Amazon, tras alcanzar récord de ventas durante el 2020.

Según el autor: "Ser uno mismo no es nada fácil, ya que requiere una integridad lo suficientemente inquebrantable como para mantenerse siempre fiel a los propios ideales; una sinceridad lo suficientemente amoral como para aceptarse tal y como se es; y una fuerza de espíritu lo suficientemente poderosa como para no preocuparse por las opiniones de los demás".

Para llegar a esa conclusión, Alberto Vezendi, construye un relato en primera persona, casi a modo de confesión, para ayudar el lector a entender que el camino para cambiar la forma de ser de uno mismo pasa por cambiar la forma de pensar.

"Cada página del libro nació de una vocación de aportar algo útil y provechoso para el lector, por lo que aquí me limitaré a destacar el mensaje principal: que la felicidad siempre está al alcance de la mano porque depende en gran medida de nosotros, y todos podemos vivir mejor con sólo cambiar nuestros pensamientos".

Artífices del destino es una obra recomendada, una guía que ayudará al lector a comprender que no es posible escapar a los pensamientos de cada uno, pero sí es posible aprender a controlar qué hace daño y qué no. En palabras del autor: "nuestra libertad es el mayor don que tenemos, con toda la responsabilidad que ello conlleva, pues de nosotros depende ser artífices de nuestro destino, o meros títeres a merced de la voluntad ajena".

Ya a la venta en Amazon.