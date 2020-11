Ignacio Manzano Plaza ocupará el cargo de vicepresidente de FENEVAL Comunicae

jueves, 19 de noviembre de 2020, 15:06 h (CET) FENEVAL ha dado a conocer que el actual presidente de ASEVAL-MADRID, pasará también a desempeñar la vicepresidencia de la Federación Nacional de Vehículos de Alquiler Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos Con y Sin Conductor (FENEVAL) ha dado a conocer que, desde el presente mes de noviembre de 2020, la Asociación Empresarial de Alquiler de Vehículos Con y Sin Conductor de Madrid (ASEVAL-MADRID) asumirá la vicepresidencia de FENEVAL a través de la figura de su actual Presidente, Ignacio Manzano Plaza.

Cabe recordar que FENEVAL está compuesta por doce asociaciones de ámbito provincial y autonómico, y por la Asociación Nacional Empresarial de Alquiler de vehículos con y sin conductor (ANEVAL), que agrupa a compañías multinacionales. Estas asociaciones tienen autonomía plena en su ámbito de actuación: eligen sus cargos directivos, tienen su propia sede y sus servicios técnicos y profesionales.

El Presidente de ASEVAL-MADRID, asume la dirección de la representación, gestión y defensa de los intereses empresariales tanto del Rent a Car como del alquiler con conductor de la comunidad de Madrid.

Además, Ignacio Manzano Plaza es un referente en el alquiler de vehículos gracias su espíritu emprendedor, siendo fundador y presidente de Ifurgo, empresa dedicada al alquiler y renting de furgonetas Mercedes-Benz. Anteriormente también fundó otras compañías como My Mobility Company, start up de movilidad integral digital.

De esta forma, el presidente de ASEVAL-Madrid se suma, a través de la vicepresidencia, a los objetivos de FENEVAL, asumiendo los nuevos retos que se le presentan al sector del alquiler de vehículos de nuestro país en esta “nueva normalidad”.

Según Manzano Plaza, “desde ASEVAL reforzamos nuestra vinculación tradicional en el sector de alquiler sin conductor y VTC en la Comunidad de Madrid, aportando valor y una posición estratégica al sector, asumiendo este nuevo reto en FENEVAL con mucha ilusión y dedicación en estos momentos difíciles para el sector” Feneval, Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos.

FENEVAL, presidida por Juan Luis Barahona, engloba a más de 800 empresas y representa a casi el 95% del sector de alquiladores en cuanto a cifra de facturación, con un parque de más de 800.000 vehículos y más de 20 millones de servicios al año. Aquí conviven desde las grandes compañías multinacionales hasta las muy pequeñas desde su creación en 1977. En estos más de 40 años nos hemos convertido en la voz de la movilidad estando presentes en las principales mesas de negociación.

ASEVAL-MADRID, Asociación Empresarial de Alquiler de vehículos con y sin conductor de Madrid ASEVAL-MADRID, Asociación Empresarial de Alquiler de vehículos con y sin conductor de Madrid, se creó en 1977 como entidad asociativa de ámbito provincial destinada a integrar a las empresas dedicadas al alquiler de vehículos con y sin conductor de Madrid, con el fin de representar y defender sus intereses comunes. Actualmente está formada por más de 100 empresas, y supone la mayor agrupación del sector en la Comunidad, incluida por más de 100 empresas entre multinacionales, pequeñas y medianas empresas, representando la Sección de alquiladores del Comité Madrileño de Transportes, así como en la Junta Directiva de Ceim CEOE y en sus diversos consejos. ASEVAL-MADRID forma parte integrante de Feneval, Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos, que lleva funcionando más de 40 años y que agrupa entre sus asociados a las empresas más importantes del sector del alquiler de coches, junto con otras de mediano y pequeño tamaño.

