Flores de Queso y Villa-Lucía Espacio Gastronómico firman un acuerdo de colaboración

jueves, 19 de noviembre de 2020, 14:50 h (CET) La empresa vizcaína Flores de Queso y el Espacio Gastronómico de Laguardia firman un acuerdo de colaboración para poder ofrecer Flores de Queso en directo en todo tipo de celebraciones El objeto del acuerdo contraído por la empresa vizcaína Flores de Queso es poder ofrecer Flores de Queso hechas al momento realizadas en directo en todo tipo de celebraciones que se realicen en Villa-Lucía, así como en los servicios de Altair-Abadía Catering; tanto a nivel particular como en eventos de carácter MICE.

Dentro del acuerdo está la realización de un proyecto solidario entre Flores de Queso y Villa-Lucía con los 5 sentidos; que incluye la celebración de diferentes actos a lo largo del año, donde los beneficios irán destinados a fomentar la accesibilidad y la inclusión social. De igual manera un porcentaje de los servicios que se realicen, irán destinados a tal fin.

Ambas empresas van a realizar actividades enogastronómicas con el fin de ensamblar las diversas Flores de Queso con diferentes vinos de la D.O.Ca. Rioja y de otras denominaciones nacionales e internacionales. Asimismo, se realizarán talleres gastronómicos para los más jóvenes y los escolares donde se fomentará el conocimiento del mundo del queso, el producto Km. 0, y la cultura gastronómica.

Flores de Queso es una empresa vizcaína nacida con el ánimo de poner en valor el mundo del queso mediante show cooking y elaborando en directo con una girolle atractivas flores. La combinación de los diferentes quesos artesanos nacionales de distintas denominaciones con una maduración seleccionada, el empleo de cucuruchos con diversos sabores y aceites esenciales de arbequina y arróniz ofrecen un amplio abanico de posibilidades, aromas, gustos y sabores.

Por su parte Villa-Lucía es el primer restaurante Km. 0 de la D.O.Ca. Rioja acreditado y homologado por el movimiento internacional Slow Food. De igual manera este espacio es a su vez un Centro de Eventos y Centro Temático del Vino. Es el primero a nivel mundial 100% inclusivo y con accesibilidad universal en castellano, y cuenta con la experiencia 4D “En tierra de sueños”; primer 4D 100% inclusivo y accesible universal en español que se ha hecho en el mundo.

Para más información: floresdequeso. com y villa-lucia.com

