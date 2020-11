Profesionales del sector confirman que ZEISS SmartLife responde a las necesidades visuales de sus pacientes Comunicae

jueves, 19 de noviembre de 2020, 14:11 h (CET) ZEISS Vision Care España ha pulsado la opinión de tres ópticos, referentes del sector, de perfil muy diferente entre sí, y en ciudades de tamaño y ubicación igualmente dispar, a propósito del lanzamiento en España de la nueva gama completa de lentes ZEISS SmartLife ZEISS Vision Care España ha pulsado la opinión de tres ópticos, líderes de opinión del sector, de perfil muy diferente entre sí, y en ciudades de tamaño y ubicación igualmente dispar, a propósito del lanzamiento en España de la nueva gama completa de lentes ZEISS SmartLife.

ZEISS SmartLife Monofocal

Alberto del Campo, gerente de Centro Óptico Doctrinos, en Valladolid, percibe a diario como son cada vez menos las personas que leen el periódico o un libro, sentados en un banco, y muchos más los que pasean cambiando su mirada del móvil a la acera, al semáforo y a su interlocutor, sucesivamente, independientemente de cuál sea su edad. Gracias a la adaptación de ZEISS SmartLife, "estos usuarios, conectados y en movimiento, notan una sensación de luminosidad y de relajación excepcional en los cambios de lejos cerca y en la amplitud de campo", afirma el óptico vallisoletano.

Como todos los profesionales de la salud visual, para él resulta de especial importancia el momento en el que entrega las gafas a sus pacientes, una vez ha concluido el proceso de análisis visual y selección de montura. "La sensación que percibo en el momento en que se prueban sus gafas nuevas con lentes SmartLife, me transmiten lo bien que ven y lo a gusto que se sienten, es indescriptible. Trabajamos cada día para ver esos rostros de satisfacción", dice.

En el rango específico de pacientes de entre 20 y 30 años cuya necesidad visual primordial es “tener una visión clara, nítida y cómoda”, Del Campo confirma en CO Doctrinos los datos del estudio de mercado global de ZEISS (1). En él, los usuarios encuestados confirmaron tener hasta un 88% más de campo de visión nítido. Además, hasta un 94% de ellos percibió campos de visión más nítidos y de mayor comodidad al realizar tareas en visión intermedia y cerca en las lentes de una sola distancia. “Mis pacientes de entre 20 a 30 años, usuarios de ZEISS SmartLife Monofocal, se benefician de un mejor control de sus movimientos sacádicos, de un mejor control de la visión de lejos y de cerca, de la visión binocular y de los movimientos de los ojos a través de toda la superficie de la lente", confirma Del Campo.

ZEISS SmartLife Digital

Estar constantemente conectado y en movimiento, afecta al comportamiento visual. La multitarea a la que se somete hoy día a los ojos exige un comportamiento visual dinámico. Por este motivo, las lentes de las gafas deben ser compatibles con el estilo de vida activo que cambia constantemente la visión entre el mundo virtual y el real.

Otro de los ópticos consultados ha sido Xavier Vivas, de Federòptics Vivas, en Lleida. En este caso, Vivas respondía fundamentalmente a cuestiones relativas a adaptaciones de ZEISS SmartLife Digital en pacientes de entre 30 y 40 años. “A una persona digital… vamos a darle una lente digital”, sentencia. El óptico ilerdense resume su experiencia con el nuevo portfolio de la marca alemana en esta franja de edad afirmando que “el usuario de ZEISS SmartLife Digital ve más cómodo, más limpio, enfoca más rápido, y tiene menos distorsiones periféricas que con cualquier otra lente, porque ésta está pensada para su manera de ver; ZEISS ha adaptado su producto al paciente, y no al revés; eso es lo extraordinario”.

En pacientes de entre 30 y 40 años, y según este mismo estudio de mercado de ZEISS (1), el 73% de usuarios de SmartLife no siente los ojos cansados al final del día. Por otro lado, el 63% de los usuarios de SmartLife percibieron menos fatiga ocular al final del día en comparación con sus lentes anteriores. La experiencia diaria de Xavier Vivas confirma lo mismo. “Los pacientes de 30-40 años terminan su día visual más relajados y descansados. Su sensación de incomodidad al final del día ha desaparecido. ZEISS ha dado en el clavo, con una lente que se adapta muy rápidamente”, opina. Para Xavier Vivas, con ZEISS SmartLife la firma alemana ha identificado el problema, definiendo la forma en que ven los usuarios hoy día, buscado la solución y la ha transformado en producto, “cerrando el círculo y logrando con ello que el paciente esté satisfecho, porque no olvidemos que trabajamos para que el paciente esté satisfecho”, termina.

ZEISS SmartLife Progresiva

Por último, ZEISS ha recogido el testimonio de Carlos Doldán, óptico y gerente de CO Berciano (Ponferrada, León), especializado desde hace años en la adaptación de progresivos. Como es de sobra conocido, el paciente a partir de 40 años busca una visión nítida y cómoda a cualquier distancia. En este caso, los datos del estudio de ZEISS (1) aseguran que los usuarios se adaptan rápidamente a estas lentes, 8 de cada 10 en menos de 1 día. El testimonio de Carlos Doldán es ilustrativo de esta valoración: "hasta la fecha, no hemos tenido ninguna inadaptación: cero".

Como usuario de lente progresiva, Doldán experimentó la sensación de que ZEISS SmartLife "era muy parecido a un monofocal", algo que luego se ha correspondido con la realidad en sus pacientes. "Cuando vienen a recoger las lentes, por bueno que sea el producto, siempre notan algo en los cambios de una zona a otra de la lente. Por el contrario, con las nuevas ZEISS SmartLife Progresivas, cuando les entregas las gafas, lo que percibo es una sensación de sorpresa. Me dicen que no notan nada, que ven muy bien. Esto confirma que el producto tiene un control de calidad excelente. No hay error, y esto a nosotros, nos hace sentir comodísimos".

