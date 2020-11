La beta abierta de League of Legends: Wild Rift llegará a Europa el 10 de diciembre

Wild Rift está listo para los jugadores de Europa, Oriente Medio y África del Norte, Rusia, Turquía y CIS. Oceanía, Vietnam y Taiwán se adelantan con acceso ya el día 7 de diciembre Riot Games, la desarrolladora y distribuidora de League of Legends: Wild Rift, ha anunciado hoy que Wild Rift va a expandir su beta abierta regional a partir del 7 de diciembre (zona horaria del Pacífico) para incluir Oceanía, Taiwán y Vietnam. Poco después, el 10 de diciembre también abrirá sus puertas a Europa, Oriente Medio y África del Norte, Rusia y CIS, y Turquía.



Todos los jugadores de dichas ubicaciones obtendrán acceso completo a Wild Rift desde Android o iOS. Mientras tanto, Riot sigue animando a todo el mundo para que se una (o vuelva) al mundo y la comunidad de League of Legends.



Nuevas ubicaciones, nuevas historias

Tras el éxito de la beta regional abierta en el Sudeste Asiático, Corea del Sur y Japón, donde Wild Rift ha llegado a lo más alto de las listas de las tiendas de aplicaciones locales, Riot espera seguir compartiendo la magia, competitividad y diversión de LoL con los jugadores en nuevas plataformas, sin importar sus niveles de destreza o su experiencia previa.



Al mismo tiempo, se implementará a nivel mundial una nueva versión que incluye diversos campeones y aspectos nuevos, características que pidieron los jugadores, ajustes de equilibrio y correcciones de errores. ¡Compartiremos más información el 7 de diciembre!



Riot sigue centrado en hacer que el juego llegue a las manos de los jugadores de todas las regiones, y se espera que América forme parte de la beta abierta en 2021.



Sobre Wild Rift

League of Legends: Wild Rift es un nuevo MOBA 5 contra 5 para dispositivos móviles y consolas. La experiencia de juego es casi igual a la de LoL en PC, pero adaptada a las nuevas plataformas. Wild Rift tiene un nuevo sistema de control con dos joysticks y una Grieta rediseñada para partidas de entre 15 y 18 minutos. Wild Rift no es una nueva versión del LoL para PC, sino un juego nuevo creado desde cero para asegurarnos de que es una experiencia de LoL pulida y legítima. Para más información, https://wildrift.leagueoflegends.com.