La tienda online donde encontrarás artículos sexuales de tu preferencia

jueves, 19 de noviembre de 2020, 12:54 h (CET)

Hoy en día, existe mucho tabú con respecto a las tiendas eróticas. Hay quienes aún sienten miedo o vergüenza de ser visto en una tienda de ese nicho, sin entender que la sexualidad forma parte de la vida diaria de las personas. Se trata de un lugar donde puedes comprar artículos eróticos y juguetes sexuales libremente, sin sentir miedo o vergüenza de adquirir algún producto.

Sin embargo, ya sea porque sientes vergüenza o no puedes trasladarte hasta un sitio físico, puedes adquirir tus productos en tiendas virtuales como Geishas Sex Shop Online . Es una tienda que cuenta con sedes físicas al sur de Tenerife. Actualmente abrió su tienda online para el envío de sus productos a Canarias y a toda España continental.

Geishas cuenta con una gran variedad de artículos sexuales, como los juegos eróticos, ropa de cuero, aceites lubricantes, juguetes sexuales, e incluso los innovadores preservativos veganos, en los que no se utilizan materias primas provenientes de animales, como la caseína. Además, se encuentran en constante mejora para traer los artículos del momento a sus usuarios, por lo que próximamente tendrán a su disponibilidad el sofá tántrico. Las muñecas robóticas son una opción innovadora para la experiencia de la autosatisfacción.

Condones veganos, libre de látex al mejor precio Los preservativos veganos son un producto muy buscado por los usuarios, en especial porque se trata de un producto libre de caseína, una proteína derivada de la leche de vaca o de cabra, que se usa con el fin de hacer un condón mucho más suave y delgado. No obstante, el uso de esta proteína para la producción de condones, aumenta la sensibilidad en personas alérgicas al látex e intolerantes a la lactosa. Por ello, un producto vegan friendly como los Green Condoms de la tienda Geisha, son la mejor alternativa para evitar irritaciones, reacciones alérgicas e inconvenientes adicionales.

Se trata de un producto seguro y confiable que cumple con los estándares de calidad exigidos por las entidades europeas y que, por ende, pueden cumplir su función protectora eficazmente, sin la necesidad de utilizar productos tóxicos como el gluten, parabeno, talco, nonoxinol-9 y benzocaína, que deterioran el ambiente, afectan la salud de tu piel y causan inconvenientes desagradables.

Por qué adquirir un preservativo vegano La principal razón es que te protegen frente a embarazos inesperados y enfermedades de transmisión sexual, pero más allá de lo tradicional, estos condones son cruelty-free, libres de pruebas en animales y productos provenientes de la vaca o cabra. Estos preservativos, a diferencia de los tradicionales, son libres de nonoxinol-9 un componente no recomendado por la OMS, que es un espermicida usado para prevenir el embarazo. Sin embargo, causa irritación en los tejidos genitales y a su vez, aumenta el riesgo de contraer VIH, VPH y otras enfermedades de transmisión sexual. Esto se debe a que la irritación facilita la entrada de infecciones al cuerpo humano. Cabe destacar que, los green condoms clubs disponibles en Geishas, son libres de lubricantes a base de gluten que se añaden al condón. Así, las personas alérgicas al gluten, pueden usar estos preservativos sin el miedo de manifestar alguna reacción alérgica o intolerancia que pueda interrumpir el acto sexual.

Fortalece la intimidad entre pareja gracias a los artículos eróticos Cuándo quieres experimentar nuevas actividades para mejorar la intimidad de pareja, los juegos de cartas para una aventura sexual, son la opción ideal para mejorar la relación y descubrir nuevas formas de complacer a tu pareja. También puedes usar los juguetes sexuales, como los juegos de dados, ideas para citas o el producto estrella de 50 días de juego de 50 Shades of Gray. Todos son elaborados con el fin de que la pareja pueda sentir sensaciones placenteras, realistas y que sientan una experiencia única e inolvidable. Se trata de artículos que aseguran la mejor calidad por precios accesibles para cualquier persona.

De lo contrario, si lo que buscas es un artículo distinto e innovador, en Geishas Sex Shop podrás encontrar próximamente el sillón tántrico, un sofá diseñado para que el acto sexual se haga mucho más cómodo, fácil y placentero. Es ideal para probar distintas posiciones sexuales, ya que las formas de sus curvas son hechas con el fin de facilitar gran parte de las posiciones sexuales.

