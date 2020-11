La Sociedad Española de Reumatología actualiza su documento de consenso sobre fibromialgia

La fibromialgia es una enfermedad que se caracteriza por causar un dolor musculoesquelético generalizado de más de 3 meses de evolución; afectando sobre todo a músculos, ligamentos y articulaciones. En España se estima que la prevalencia de esta enfermedad se sitúa en el 2,4% de la población adulta, lo que supone cerca de 900.000 personas afectadas en nuestro país, según el estudio EPISER. “Se trata de una enfermedad de difícil tratamiento, por lo que es importante conocer tanto lo que hay que hacer como aquellas actuaciones más frecuentes en la práctica clínica que pueden perjudicar el pronóstico de estos pacientes”, según ha puesto de manifiesto el Dr. Javier Rivera, reumatólogo del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid y coordinador de las nuevas ‘Recomendaciones SER sobre Fibromialgia’.

A juicio del especialista, era necesario actualizar el documento anterior de 2006, ya que “durante estos últimos años ha habido un desarrollo importante de los conocimientos sobre esta enfermedad que nos van a permitir manejarla en mejores condiciones”. La fibromialgia ha pasado de ser una enfermedad con manifestaciones clínicas inexplicables, a otra donde cada vez conocemos mejor qué les ocurre a estos pacientes, cuáles son sus síntomas y cómo manejarla en las mejores condiciones posibles. Además, -añade- “todo esto ha sido posible gracias a los hallazgos que se han producido en la última década en el área de la neurociencia que se está desarrollando a gran velocidad. En la actualidad, se ha demostrado que la educación e información del paciente mejora las expectativas de éxito, así como una correcta formación de los profesionales que tratan a estos pacientes. En el capítulo del tratamiento, hay menos novedades, pero hemos ido aprendiendo que algunos fármacos de uso muy frecuente no están indicados en la fibromialgia y es preferible no darlos para no empeorar la situación”.

“Otra sorpresa importante que nos hemos encontrado es que a estos pacientes se les practica un mayor número de cirugías que, por ejemplo, a los pacientes con artritis reumatoide. La revisión realizada para este documento de recomendaciones muestra que los pacientes con fibromialgia sufren más complicaciones médicas y quirúrgicas después de una intervención, y muestran también un grado menor de satisfacción con los resultados. En este sentido, se recomienda tener en cuenta estos hallazgos a la hora de establecer las indicaciones de cualquier cirugía en los pacientes con fibromialgia”, precisa el Dr. Rivera.

En el grupo que ha elaborado estas Recomendaciones han participado reumatólogos y también ha habido una representación de psicólogos, psiquiatras, enfermeras, pacientes y médicos de atención primaria, aportando cada uno su visión y conocimientos sobre la parte que les corresponde en la atención de estos pacientes.

Comorbilidad en muchas enfermedades Hoy día, se sabe que la comorbilidad por fibromialgia en otras enfermedades llega a ser tan alta como del 23% en los pacientes con lupus eritematoso sistémico o del 15% en la artritis reumatoide, por poner solo dos ejemplos bien conocidos por los reumatólogos. Por eso, en opinión del Dr. Rivera, “hacer el diagnóstico de fibromialgia como comorbilidad asociada a una enfermedad inflamatoria cuando la hay, permite al clínico una visión más amplia de los síntomas del paciente y ajustar el tratamiento de una forma mucho más precisa”.

No obstante, precisa que cada día se utilizan mejor las diversas modalidades terapéuticas que han demostrado eficacia en el tratamiento de estos pacientes. De este modo, “sabemos que el tratamiento con algunos fármacos, ejercicio físico y algunas modalidades de psicoterapia, son las mejores opciones. El tratamiento multidisciplinar, tan de moda en otras enfermedades, es la modalidad terapéutica que siempre ha demostrado una mayor eficacia en la fibromialgia y en la actualidad es recomendada por todas las sociedades científicas”, sostiene el coordinador de las Recomendaciones SER sobre fibromialgia.

Guía ‘Aprendiendo a convivir con la fibromialgia’ También se ha presentado la guía ‘Aprendiendo a convivir con la fibromialgia’ que recoge información sobre la enfermedad, el diagnóstico y el tratamiento; además incluye consejos sobre cómo manejar esta patología en el día a día y otros recursos de utilidad.

Entre las recomendaciones, en este documento se insiste en la importancia de realizar ejercicio físico aeróbico (de forma progresiva y moderada), en poner especial atención a la terapia psicológica y en la mejora del sueño, ya que son “pilares clave frente a la fibromialgia”. Asimismo, se aconseja seguir una dieta mediterránea y no fumar. Además, al ser una dolencia crónica, es fundamental tener controles periódicos para lograr una mejor adaptación del paciente a su entorno social, familiar y laboral.

Qué es la fibromialgia El paciente con fibromialgia puede presentar síntomas como cansancio, alteraciones del sueño, pérdida de concentración, rigidez, ansiedad o depresión; Así como múltiples síntomas neurovegetativos como frío, calor, estreñimiento, diarrea, palpitaciones… Puede aparecer a cualquier edad (siendo más frecuente entre las mujeres de mediana edad) y su causa es desconocida, aunque al parecer, factores de tipo traumático, psicológico, infeccioso o emocional son capaces de desencadenar su aparición.