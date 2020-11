Más pluralidad de madres en la ficción contemporánea Comunicae

jueves, 19 de noviembre de 2020, 10:18 h (CET) Un volumen monográfico analiza el aumento de relatos sobre la maternidad en la ficción actual La editorial académica Peter Lang publica La maternidad en la ficción contemporánea (2020), libro en el que expertas de diferentes universidades españolas y latinoamericanas describen cómo se construye de forma simbólica la maternidad en las obras de ficción audiovisual y literaria más populares de la actualidad. El libro es fruto de una investigación financiada por el Institut de Desenvolupament Social i Territorial (INDEST) de la Universitat de Lleida y sus editoras son las profesoras Mariona Visa, M. Carme Figuerola y Erica Briones, provenientes de los ámbitos de la comunicación, la filología y la enfermería respectivamente.

Cada vez llegan a las librerías y a las pantallas más historias que visibilizan la diversidad de madres que existen en la actualidad. Los cambios sociales, culturales y tecnológicos del nuevo milenio, así como el aumento de mujeres en los equipos de producción, han propiciado nuevos relatos, con más matices, sobre qué significa convertirse en madre. También se ha conseguido una mayor visibilidad de los procesos que acompañan esta etapa vital, como la búsqueda del embarazo, la infertilidad, los abortos espontáneos o voluntarios, la gestación, las pérdidas perinatales, el parto, la lactancia y el posparto, después de siglos en los que estas etapas habían sido silenciadas en las obras culturales o tratadas de forma simbólica sin incluir la subjetividad femenina. En esta última década han proliferado los relatos de mujeres que hablan en primera persona de su experiencia y el proceso de convertirse en madre se ha convertido en el argumento de muchas películas y ficciones televisivas de éxito cómo Lo días que vendrán, Mira lo que has hecho, Catastrophe o Madres trabajadoras. Igualmente, han aumentado las mujeres protagonistas que no son madres, por lo que son mayores los referentes que desligan a la mujer del rol tradicional de la reproducción.

Partiendo de que las obras culturales constituyen plataformas desde las que desafiar roles de género tradicionales y posturas esencialistas de lo que constituye la feminidad, en el libro se analizan, entre otras obras, los libros de Gabriela Wiener y Eva Baltasar; películas en las que la madre ocupa un papel principal como Roma (Cuarón, 2018) o Madre (Soroyen, 2019) y ficciones televisivas populares como Juego de Tronos, The Big Bang Theory o El cuento de la criada. También se incluyen dos capítulos introductorios que describen la representación actual de la maternidad en el arte y en la publicidad.

Aún a falta de mayores progresos en la visibilidad de más procesos vinculados a la reproducción y en la inclusión de estos en ficciones generalistas, el libro concluye que la representación de la maternidad muestra un avance respecto décadas anteriores. De todas formas, queda todavía camino por recorrer, ya que algunas obras revelan una capacidad limitada para explorar en profundidad las paradojas de la maternidad a principios del siglo XXI, a pesar de visibilizar sus dilemas y reconocer los retos personales y diarios de las mujeres. Comedias como The Big Bang Theory plantean una transgresión aparente de los roles tradicionales, para acabar reproduciendo planteamientos convencionales y series dramáticas como Juego de tronos, aunque representan la maternidad desde una visión poco convencional, transmiten en última instancia una idea patriarcal, al ser definida ésta como una esfera incompatible con la gestión política.

El libro puede adquirirse en la página de la editorial Peter Lang o pedirse en las librerías habituales.

