Cosas útiles y portátiles para viajar, ir de camping y para el día a día

El viajar es un placer, sin duda alguna. Así como ir de camping unos días con la familia, que produce un efecto relajante en todo el mundo, liberar el estrés y estar en contacto con aire puro.

Viajar a Europa, a Japón, de mochilero, viajar en furgo, ir a la playa, son tantas las opciones que se hace necesario tener una lista de cosas portátiles para llevar de viaje.

Cámara digital para viajar y el día a día

Esta es una alternativa que muchos viajeros la consideran indispensable y así registrar todos los lugares visitados. Necesario incluir soportes como tarjetas SD donde ir volcando las imágenes tomadas.

Este es un dispositivo que también se usa a diario para tomar fotos en cumpleaños o momentos especiales con la familia.

Portátil ultraligero de viaje

Para aquellos que les gusta viajar y conectarse desde la otra parte del mundo con su PC la mejor opción es la de disponer de un ordenador portátil ultraligero para llevar cuanto menos peso posible.

También permite el volcado de datos a la memoria interna desde la cámara fotográfica para resguardar los vídeos y fotografías tomadas en el viaje. Este es un equipo para usar también a diario.

Disco duro portátil

Un artículo muy relacionado con los dos anteriores y que permite resguardar fotos y vídeos. Este artículo es posible emplearlo diariamente para realizar copias de seguridad. Un dispositivo a incluir en la lista de cosas útiles para viajar.

Batería portátil externa

De este tipo de baterías portátiles existen muchos modelos con diferentes capacidades, incluso algunas se cargan por luz solar aunque no son demasiado recomendables por lo que tardan en llenarse. Para no quedarse sin batería en el móvil durante el viaje a Europa o Asia este artículo no debe faltar en la mochila.

Adaptador de enchufes

Este utensilio es recomendable para viajar a Estados Unidos o Reino Unido para cargar todos los accesorios portátiles electrónicos. Incluso para viajar a otras partes del mundo.

Calentador de comida portátil

Este es un dispositivo eléctrico para calentar la comida una vez conectado al enchufe correspondiente, es posible hacerlo también en el coche, camión o furgoneta. Este es un buen equipo para llevar al camping.

Pérgola portátil para camping

La pérgola portátil para camping se pliega fácilmente y apenas ocupa espacio. Es perfecto para llevar de camping y disponer de una zona de sombra o de protección frente al rocío cuando la noche refresca. Un buen techado donde montar la mesa para comer y hacer la sobremesa.

Cabina de ducha portátil

La cabina portátil de ducha se emplea para tener un espacio cerrado para refrescarnos en la intimidad o incluso para situar el wc portátil al ir de camping, en el caso que no dispongan de baños públicos.

Mini cuna portátil

Para aquellos que son padres con bebés este es sin duda una cosa útil para el camping. Este tipo de minicunas son plegables y caben perfectamente dentro de una tienda de campaña para que los pequeños descansen lo mejor posible.

Riñonera de viaje porta-documentos

Este es un accesorio realmente útil cuando para ir de viaje para tener la documentación a mano, como el pasaporte, identificación, tarjetas e incluso dinero. La riñonera es una de las cosas útiles y prácticas para todo viajero y mochilero debería llevar.

