P&G, UPS y United Way reparten 36.000 mascarillas para personas en situación de vulnerabilidad Comunicae

miércoles, 18 de noviembre de 2020, 18:18 h (CET) P&G, UPS y United Way han repartido 36.000 mascarillas quirúrgicas entre cinco entidades sociales para que las distribuyan entre las familias que atienden. P&G ha fabricado y donado las mascarillas y UPS las ha hecho llegar a cinco organizaciones sociales, con las que United Way colabora habitualmente, para su reparto entre las personas que más las necesiten Las entidades a las que se han enviado las mascarillas son la Fundación Balia, que las repartirá en sus centros de Sevilla, Guadalajara, Madrid, YMCA, para Salamanca, Badajoz y Valladolid, la Fundación Secretariado Gitano, para Málaga, Murcia y Sevilla, la Asociación de Vecinos de Vallecas, y la Fundación José María de Llanos, en Madrid.

Tanto P&G y UPS son considerados por United Way Global Corporate Leaders, compañías que lideran con su ejemplo a nivel de Responsabilidad Social Corporativa y comparten la visión de United Way de construir un mundo mejor a escala mundial entre todos y esta acción conjunta demuestra el compromiso de ambas compañías.

Ayudar a los más necesitados durante la Covid

Desde el pasado mes de marzo, United Way trabaja con más de 10 entidades sociales para dar cobertura a las nuevas necesidades que la crisis del Covid está creando y la donación de mascarillas es de especial importancia, porque se han convertido en un producto de primera necesidad que muchas familias no pueden adquirir.

Dentro de las actividades vinculadas a cubrir las necesidades que la pandemia está dejando United Way destaca la iniciativa #ÚnetealosqueAyudan, que en su primera fase consiguió recaudar 200.000 euros para ayudar a los más desfavorecidos y que, en la segunda, quiere incrementar esta cantidad hasta el millón de euros antes de que acabe el 2021.

Acerca Fundación United Way España

Fundada en EEUU hace 133 años, La Fundación United Way tiene como objetivo un mundo donde nadie se queda atrás y todos sus miembros alcanzan su máximo potencial a través de la educación,la estabilidad financiera y unos hábitos de vida saludables. Su misión es mejorar la vida de los más desfavorecidos movilizando el poder solidario de personas, empresas y organizaciones gubernamentales apoyando a las ONGs locales.

United Way está presente en 1.800 localidades de más de 40 países y tiene alianzas con 52.000 empresas (incluyendo la mitad de las Fortune 500) para resolver los problemas más acuciantes de nuestra sociedad movilizando a casi 3 millones de voluntarios a través de programas de voluntariado corporativo que atienden a 61 millones de personas en el mundo anualmente.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.