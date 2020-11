Impress se adelanta al Black Friday con el White November Comunicae

miércoles, 18 de noviembre de 2020, 17:14 h (CET) Durante todo el mes de noviembre la compañía está celebrando el White November, un mes lleno de descuentos y premios para conseguir la mejor sonrisa alineada. Además, del 16 al 30 de noviembre la compañía ha preparado un especial concurso en su Instagram en el que el premio será un tratamiento de ortodoncia invisible totalmente gratuito El último viernes de noviembre tiene lugar el conocido Black Friday, un día marcado en el calendario de todos los consumidores que esperan con ansias aprovechar los descuentos más atractivos de sus marcas favoritas.

Al haber sido este 2020 un año bastante diferente, Impress, la nueva generación en ortodoncia invisible, ha decidido reinventar el Black Friday y aportar un poco de luz con su campaña, White November, tiñendo este famoso mes de negro a blanco. Con White November, la compañía ha decidido sorprender con un mes lleno de grandes descuentos e increíbles regalos para que sus pacientes puedan tener todo lo que necesitan para terminar el año con una gran sonrisa.

White November: el mejor momento para conseguir una sonrisa perfecta

Si bien es cierto que la compañía destaca por tener uno de los precios más competitivos del sector, este hecho se intensifica durante el White November. Desde el 2 hasta el 30 de noviembre, todos los pacientes que acudan a su primera visita para que se les realice el estudio clínico y diagnóstico sin compromiso, contarán con un descuento de 300 euros si deciden empezar su tratamiento.

Además del descuento, el Kit Impress en el que vienen todos alineadores también incluirá solo durante este mes, blanqueador extra totalmente gratis para conseguir que la sonrisa, además de estar alineada, sea aún más luminosa.

Para un cuidado total y una mayor confianza a la hora de sonreír, todos entrarán automáticamente en el sorteo de una serie de premios que les darán muchos más motivos para sonreír a este 2020 que se acaba: cinco cepillos de dientes eléctricos para cuidar la higiene bucal, 12 tratamientos blanqueadores profesionales valorados en 250 euros, un iPhone 11 para grabar todos los momentos felices, e incluso una sesión de fotos profesional post-tratamiento para celebrar las nuevas sonrisas

Pero las buenas noticias no acaban aquí. Del 16 al 30 de noviembre, Impress ha decidido tirar la casa por la ventana y regalar un tratamiento de ortodoncia invisible gratis. Participar es tan fácil como publicar una fotografía o vídeo divertido en el perfil de Instagram de cada uno que represente un momento divertido del 2020, etiquetando en la imagen a Impress (@impress_es) y añadir el hashtag #SmileTo2020. El único requisito es mantener la cuenta de Instagram como perfil público durante la duración del concurso. Tras recibir todas las imágenes, Impress escogerá los finalistas y publicará en su cuenta qué fotos merecen ser las ganadoras el día 30 de noviembre, para que así sus seguidores puedan escoger la imagen que mejor representa la esencia del concurso.

Comenzar 2021 con una sonrisa radiante nunca había sido tan fácil

No hace mucho tiempo, conseguir una sonrisa alineada y brillante en poco tiempo era un hecho que distaba mucho de la realidad. Hasta que Impress decidió cambiar las reglas del juego.

Así, la compañía ofrece un tratamiento de alineación dental práctico, rápido y a precios muy competitivos. De la mano de sus alineadores transparentes, el paciente podrá corregir su sonrisa de una manera totalmente imperceptible y cómoda. Al ser removibles y transparentes como una segunda piel, uno podrá seguir comiendo, bebiendo y llevando a cabo sus eventos sociales sin que nadie note que está corrigiendo su sonrisa.

Esto es así debido a la apuesta que la empresa ha realizado por ofrecer un tratamiento profesional que no interfiera en la vida del paciente. De esta manera, las visitas a las clínicas dentales se pueden sustituir por cómodos seguimientos digitales (compartiendo una fotografía de la boca mediante la app de la compañía) que, junto con la última tecnología y el expertise de sus especialistas, permitirán decidir si hace falta un cambio de alineadores o no. Este hecho se acentúa sobre todo durante las épocas de confinamiento, pues Impress permite seguir con el tratamiento sin salir de casa.

De igual manera, sus pacientes pueden optar por ir a cualquiera de las más de 30 clínicas que la compañía tiene en España, destacando las de Barcelona, Madrid y Valencia como clínicas propias que han inaugurado recientemente.

Además, comenzar el tratamiento es más sencillo de lo que parece pues el paciente recibirá en casa el kit de alineadores Impress que deberá ir cambiándose cuando el especialista considere.

Para más información sobre el White November, hacer click aquí

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.