MS Administradores de Fincas comienza a trabajar en Madrid

La empresa de administración de propiedades y comunidades de vecinos de Ciempozuelos amplía sus expectativas de negocio con su entrada en el mercado en la capital de España A pesar de estar en una época de incertidumbre y miedo por comenzar proyectos nuevos, MS Administradores de Fincas Madrid comienza una nueva andadura empresarial entrando de lleno en el mercado inmobiliario de la Capital y para ello estrenan también web: www.administradoresdefincasms.es, tras años ejerciendo distintos trabajos relacionados con inmuebles y viviendas Ramón Rincón, alma mater de MS Administradores de Fincas, quiere intervenir dentro del sector de la gestión de comunidades de vecinos y lo hace de Ciempozuelos a Madrid sin dejar de lado el resto de poblaciones de la Comunidad. "Es un trabajo en el que no se pueden cerrar puertas, es más, hay que abrirlas y no solo centrarte en un municipio, además a día de hoy todo se puede tener en el día a día y nuestro equipo cuenta con una aplicación para atender urgencias las 24 horas" comenta Rincón, orgulloso de la aplicación de servicios que maneja su empresa.

Ramón Rincón afronta este nuevo reto “con ilusión y ganas, suena muy de futbolista, pero es totalmente cierto. Dejar la tranquilidad del pueblo para asentarse en la gran ciudad es un desafío que hay que correr a día de hoy, tal y como están las cosas o arriesgas o es imposible ganar”, afirma Rincón quien además de todo el tema de comunidades de vecinos es perito judicial en Madrid especialista en derecho penal y en administración de fincas y comunidades de vecinos algo que, en voz de él mismo considera que “es ideal para desarrollar la labor de gestor de un inmuebles. En la administración de fincas hay que tener mano con todo, yo tengo la suerte de ser perito judicial, y cuento con colaboradores de nivel como Abogados la Gavia que tienen entre sus filas a especialistas en temas inmobiliarios” comenta.

Y es que más allá de problemáticas legales, los verdaderos conflictos a los que se enfrentan estos administradores son los que ocurren el día a día en las fincas como pueden ser inundaciones, problemas de humedades en tejados, puertas y ventanas de zonas comunes rotas o desgastadas, problemas a los que Rincón no teme: “muchas comunidades de vecinos, edificios y sobre todo presidentes de comunidades tienen a manitas para hacer las chapuzas que toquen pero desde nuestra empresa no hacemos eso, si la legalidad es presentar tres presupuestos se hacen y si hay que llamar a un servicio de urgencia se hace, pero no se deja en manos del típico cuñado de alguien que todo lo hace. No es lo mismo tener que hablar con cualquiera que le sobran dos ventanas de una obra que hizo en su pueblo que tener la seguridad de una carpintería de PVC que te va a dar garantías del trabajo que realiza. Las cosas hay que hacerlas bien”, acciones que dejan una idea clara con el lema de su empresa: 'La diferencia no está en lo que hacemos, está en cómo lo hacemos'.