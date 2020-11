El gasto durante el Black Friday disminuirá un 4,2% hasta los 69€ por persona, según Bnext Comunicae

miércoles, 18 de noviembre de 2020, 16:50 h (CET) Según el estudio realizado por Bnext, el número de compras durante Black Friday aumentará en un 18%. El presupuesto destinado por los españoles a cada compra durante el viernes negro se reduce en un 13,8%. Así, el gasto medio por compra en Black Friday será de 25€, frente a los 29€ destinados en 2019. Amazon y Aliexpress son, además, los comercios favoritos de los españoles La cuenta atrás ya ha comenzado, se acerca uno de los días de más consumo del año, el famoso Black Friday. Esta fecha tan señalada en Estados Unidos, y ya instaurada como tradición también en España, marca el comienzo del período navideño para miles de personas que adelantan sus compras y aprovechan los descuentos para dejar listos los regalos de Papá Noel y Reyes. Este año, el Black Friday se celebra el 27 de noviembre y, aunque la mayoría de los comercios adelantan las ofertas un par de días, será el viernes cuando se realicen la mayoría de las compras.

Bnext, la alternativa a la banca tradicional, ha elaborado la segunda edición de su informe Pink Friday, en el que analiza el comportamiento de los usuarios en las últimas semanas y prevé el gasto que efectuarán durante el próximo viernes negro, marcado por la pandemia mundial y por el auge de las compras por Internet.

En un año en el que se han reducido los gastos individuales y en el que aumentan las compras de productos esenciales como la alimentación, ¿cómo consumirán los españoles durante el Black Friday?, ¿aprovecharán los descuentos más o menos que en años anteriores?

Aumenta el número de compras, pero disminuye el presupuesto

El informe Pink Friday realizado por Bnext con los datos de sus más de 350.000 usuarios en España, confirma que el número de compras en España aumentará en un 18% en comparación con los datos de 2019.

Sin embargo, y a pesar de que los datos demuestran que se incrementarán las transacciones durante el viernes negro, el gasto medio en cada una de ellas y el gasto medio total por consumidor será menor que en años anteriores.

Las tendencias de gasto analizadas por Bnext con anterioridad se mantienen y se reduce el presupuesto de los españoles en compras. Durante este Black Friday de crisis sanitaria y económica, los consumidores en España reducirán sus presupuestos totales en un 4,2%. Mientras que en 2019 el gasto medio por español durante los descuentos del viernes negro era de 72€, este año el presupuesto medio individual disminuye hasta los 69€.

También desciende el presupuesto medio por cada compra realizada. Esta reducción es mayor y alcanza el 13,8%. En 2020, se realizarán más compras, pero el gasto medio en cada una de ellas será de 25€, frente a los 29€ que destinaban los españoles en 2019.

Las compras online se mantienen al alza

Los datos del Black Friday de 2019 demuestran que tres cuartas partes de las compras totales realizadas durante el viernes negro del pasado año se hacían por Internet. En un año marcado por las restricciones de movilidad y aforo, parece acertado afirmar que, de nuevo, serán los comercios electrónicos los que acaparen la mayor parte del presupuesto para el Black Friday de los españoles.

No en vano, durante el mes de noviembre, el 37% de las compras totales realizadas por los españoles se realizaba online. Esto demuestra que, ante la inestabilidad sanitaria y la incertidumbre de posibles medidas y restricciones de movimiento, la mayoría de las compras que se realicen el próximo 27 de noviembre, serán, de nuevo, electrónicas.

Los hombres, más fieles a los descuentos que las mujeres

Las previsiones de la primera edición del informe Pink Friday en 2019 se cumplían y los hombres destinaban más presupuesto a los descuentos especiales del viernes negro. El gasto medio total de los españoles en 2019 fue de 61€, frente a los 51€ que destinaron las españolas.

Los datos obtenidos a lo largo de 2020 son similares y demuestran que, de nuevo, son los hombres los que más presupuesto destinan a compras. El gasto de ellos en verticales como la restauración y la alimentación se encuentra 5 puntos porcentuales por encima del de ellas. Lo mismo ocurre con el retail (7% más de gasto de los hombres).

Las compras nocturnas, las favoritas para el Black Friday

El Black Friday dura 24 horas, aunque algunos comercios lo adelantan a la tarde del jueves e incluso lo alargan todo el fin de semana. Durante la edición de 2019, el 48% de las compras se realizaron entre las diez de la noche del viernes y la una de la madrugada del sábado.

Las últimas semanas de noviembre, sin embargo, se han caracterizado por acumular las compras a media mañana y a final de la tarde. Entre las once de la mañana y la una de la tarde se realizó el 20% de las compras totales del día y entre las seis de la tarde y las ocho, el 18%.

Todo apunta a que estás últimas compras durante la tarde podrían retrasarse para coincidir con las primeras ofertas del viernes negro que, en comercios online, suelen habilitarse entre las ocho y las diez de la noche del día anterior.

Amazon y Aliexpress se perfilan como comercios favoritos

Durante el Black Friday del 2019, Amazon y El Corte Inglés se convirtieron en los comercios preferidos en el país y los españoles les destinaron el 14,5% de sus presupuestos (el 9,3% a Amazon y el 5,2% a ECI).

Las últimas semanas de noviembre demuestran que Amazon se mantiene como uno de los comercios preferidos para compras en España. Durante las primeras semanas del mes, los consumidores españoles destinaban un 9,8% de sus presupuestos a compras en el gigante americano. El primer puesto, sin embargo, lo ocupaba Aliexpress, con un 18,2% del presupuesto total destinado a gastos no fijos.

