Fun & Serious anuncia las charlas de David Cage (Quantic Dream) y Joe Madureira (Marvel Comics y Airship Syndicate) en su X edición

El festival, que se celebrará del 10 al 12 de diciembre, ofrecerá un formato especial conmemorativo de su décimo aniversario: Charlas online y en abierto con los premios honoríficos y speakers más importantes que han pasado por el festival en esta última década, además de otras relevantes figuras actuales del sector del ocio electrónico El Fun & Serious Game Festival mantiene, en este 2020, su cita invernal con los nombres clave de la industria del videojuego, y tras confirmar la celebración de su décima edición -esta vez en formato online del 10 al 12 de diciembre- y desvelar los primeros nombres (Tim Willits, Marc Merrill, Harvey Smith y Warren Spector, entre otros) añade dos nuevos talentos más a su programación.



David Cage es el creador de títulos que han sido capaces de dinamitar las tradicionales fronteras del “videojuego” como el pluripremiado Detroit Become Human. El director de videojuegos, guionista y compositor francés, fundador y CEO del célebre estudio creativo Quantic Dream, comenzó su trayectoria profesional en el sector en los años 90. Sus trabajos más emblemáticos, que mezclan complejas narrativas y personajes de gran intensidad emocional, explorando nuevos géneros y fórmulas, han sido lanzados a través de Quantic Dream, compañía que funda en 1997 y en la que trabaja como CEO, Director Financiero, Comercial, diseñador, guionista, realizador, etc. The Nomad Soul (1999) fue el primer videojuego producido por Quantic Dream, escrito y dirigido por David Cage. Tuvo un gran éxito de crítica en todo el mundo, y es conocido por su banda sonora, creada por David Bowie, quien prestó su cara a uno de los personajes del juego. Si con Fahrenheit (2005), Cage logra consolidar un modo particular de contar historias, Heavy Rain (2010) le consagra, llevándose numerosos premios internacionales, incluidos tres BAFTA, por su construcción claramente cinematográfica que bifurca la trama en una miríada de decisiones narrativas; Beyond: Two Souls (2013) y, sobre todo Detroit Become Human, en 2018, siguen situando a Cage como uno de los padres indiscutibles del drama interactivo. David Cage ha sido el primer desarrollador de videojuegos condecorado con la Legión de Honor francesa, probablemente la más alta distinción de la nación gala.



Joe Madureira es un renombrado artista de cómics y CEO de Airship Syndicate. Conocido por su trabajo (legendario) en series de comics Marvel como UIncanny X Men, Marvel the Ultimates y Avenging Spiderman, así como diversas entregas de Deadpool y Wolverine. Obtuvo su primer éxito en la industria del videojuego como director creativo de Darksiders (2010) en THQ. Joe es también el creador de la serie de cómic Battle Chasers y en 2017 lanzó el videojuego inspirado en la serie. Battle Chasers fue el primer título desarrollado por Airship Syndicate, un estudio con sede en Austin, Texas, y fundado junto a Ryan Stefanell, Chris Brooks y Steve Madureira. Tras el siguiente lanzamiento, una nueva entrega de la saga Darksiders: Genesis, el estudio ahora está centrado en el lanzamiento de Ruined King: a League of Legends Story, un RPG por turnos basado en el universo de League of legends que llegará a las consolas, publicado por Riot Forge en 2021.



La X edición del festival, que dadas las circunstancias sanitarias actuales, ha decidido optar por lo online y en abierto, contará con una parrilla de charlas y entrevistas de algunos de los premiados honoríficos y participantes más importantes que han pasado por el festival durante la última década, además de nuevas incorporaciones de relevantes nombres de la industria.



El evento será interesante para un público muy variado, desde aficionados a los videojuegos que podrán saber más sobre la creación de sus títulos preferidos, a profesionales, pasando por estudiantes de diseño y creación de videojuegos. Las charlas de estos nombres clave de la industria serán momentos para aprender, conocer y profundizar en el proceso creativo y la dirección de negocio de los grandes titanes del sector.

La celebración del Fun & Serious Game Festival sigue siendo una de las fechas clave para el sector, que subraya la relevancia estratégica, económica y creativa de una industria que genera beneficios muy importantes. Un sector que en España 2019 facturó 1479 millones de euros, con una cifra histórica para el mercado online (con 725 millones de euros) y con una base superior a 15 millones de usuarios, según datos de AEVI en su anuario.