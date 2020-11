Según un estudio reciente de Actiu, durante la pandemia el 46% de las personas creó un puesto operativo en casa improvisado y con la idea de que fuera temporal La pandemia de la Covid-19 ha llevado a un incremento del teletrabajo, lo que ha supuesto que tres millones de trabajadores ejercieran en remoto en el segundo trimestre de 2020, según datos del Libro Blanco del Trabajo a Distancia.



La realidad es que los españoles han tenido que afrontar el “Home Office” improvisando lugares y en la mayor parte de los casos no se han implementado las medidas necesarias para conseguir un entorno que favorezca la plena realización del trabajo en remoto. En muchos de los hogares no existe un lugar diferenciado donde desarrollar la actividad laboral de manera confortable, segura y apoyada tecnológicamente, así como acorde a los estilos de decoración de los hogares. Según un estudio reciente de Actiu, durante la pandemia el 46% de las personas creó un puesto operativo en casa improvisado y con la idea de que fuera temporal.



Sin embargo, la situación actual demuestra que es necesario disponer de un lugar en casa adecuado para trabajar, bien sea de manera habitual o de forma esporádica, teniendo en cuenta la comodidad y funcionalidad. Por todo ello, el “Home Office” se plantea como una de las grandes ideas para regalar este Black Friday y esta Navidad.



Los entornos del teletrabajo deben adaptarse no sólo a las necesidades operativas sino también a los gustos de decoración. En este sentido, hay personas que buscan crear un entorno que los acerque a la naturaleza, otros al orden y el reciclaje, impulsar la cultura mediterránea o incluso buscar la sofisticación y la armonía nórdica, entre otros. Se hace por tanto necesario pensar una redistribución y redecoración de los espacios de trabajo del hogar con una estrategia y un estilo determinado para potenciar la productividad de los mismos así como el bienestar de sus usuarios.



Para Soledat Berbegal, Consejera y Directora de reputación de marca de Actiu “cada vez más estamos detectando una demanda de sillas ergonómicas y mesas polivalentes que ofrezcan plenas garantías de salud, como consecuencia de la improvisación de los puestos de teletrabajo y las molestias asociadas a un uso inadecuado del mobiliario. Elegir una silla certificada que cuide la postura, una mesa funcional y soluciones de archivo polivalente que faciliten el orden, son elementos clave. Vivimos y trabajamos en casa, por ello tenemos que ser felices en ella. Desde Actiu hemos querido dar un paso más, creando y diseñando nuevas propuestas y combinaciones para el teletrabajo, en cuanto a materiales, distribución, acabados. Porque el mobiliario influye directamente en el bienestar del trabajador y, por lo tanto, regalar ergonomía es estas fechas es también una forma de cuidar de la salud".



El estilo importa

Actiu ha desarrollado una guía para diseñar y equipar los espacios de trabajo en el hogar, adaptándolos a los estilos decorativos que son tendencia y favoreciendo la conectividad, concentración y salud. Además, recientemente también ha lanzado Actiu.store para facilitar llevar los espacios de trabajo profesionales al hogar.



Una de las tendencias de interiorismo que más ha calado en los hogares es el estilo nórdico. Su simplicidad, junto a una apuesta por espacios diáfanos y el uso únicamente de lo imprescindible contribuye a mantener el espacio en orden, transmitiendo calma y tranquilidad, sensaciones muy útiles en un lugar de trabajo. Es un estilo que utiliza muy pocas piezas de mobiliario por lo que su funcionalidad es vital.



El estilo industrial se mantiene como tendencia a lo largo de los años. Trasladado a un espacio de trabajo en casa, este tipo de decoración, con el metal, el cristal y los colores negros y metalizados como protagonistas, permite recrear un verdadero lugar de trabajo y alcanzar la misma concentración y productividad que cuando se trabaja en la oficina. La tecnología cobra un protagonismo especial en este estilo decorativo, así que propuestas como la mesas elevables, que permiten trabajar de pie o sentado, complementada con el vanguardismo de la sillas operativasde alto nivel tecnológico en tonos grises y negros son la opción perfecta.



Si lo que se busca es un espacio luminoso y cálido basado en el estilo mediterráneo, la mejor opción es un mobiliario de colores naturales como blanco o crema. Para los detalles decorativos no pueden faltar elementos artesanales hechos en barro, mimbre, vidrio, etc., hierbas secas, flores frescas y todo aquello que ayude a añadir textura a los espacios.



Y el estilo natural construye espacios frescos y equilibrados para transmitir la calma que aporta el aire libre a través de colores marrones, cremas y verdes en diferentes tonos y con materiales y texturas eco como la lana, el algodón o el lino. Encajan perfectamente sillas operativas tapizadas disponibles en colores tierra y crema, que se pueden complementar con un soft seating de líneas suaves y redondeadas que, junto a la mesas y archivo en crema aportan un toque final al espacio de trabajo.