Hipócritas Estamos rodeados de hipócritas. Aquellos que “fingen una cualidad, sentimiento, virtud u opinión que no tienen” Manuel Montes Cleries

miércoles, 18 de noviembre de 2020, 13:26 h (CET) De vez en cuando surgen voces airadas acusando a aquellos que no son de su propia cuerda de todos los “ismos” imaginables. Machismo, feminismo, fascismo, comunismo, etc. Todo se mueve en función de los modos y de las modas.

Para mí es hipocresía la persecución a los fumadores mientras se estimula el consumo de alcohol. Hipocresía es el excesivo control del lenguaje para evitar caer en el “grave error” de utilizar las palabras inclusivas; hay que decir hombres y mujeres, futbolistas y “futbolistos” o progres y “progras”, mientras cada vez se habla –o se escribe- peor. Se sueltan tacos, blasfemias y todo tipo de barbaridades a troche y moche. También se ha puesto de moda la palabra “mierda” (con perdón) y no hay ninguna frase de un moderno que no la diga.

Hipocresía es el proclamar que se está en contra de la droga mientras se emiten películas en las que se hace uso descarado de las mismas por los “héroes” protagonistas de ella. Sin ir más lejos; el pasado domingo deje de ver una película premiadísima que emitían en televisión. En la misma, una exhibición de consumo y apología de todo tipo de sustancias. Del alcohol para que hablar.

Para mí, hipócritas son aquellos que hablan de democracia y de tolerancia a las ideas, mientras se persigue y ningunea a los cristianos. Se blasfema a diario, no se nos cae el “hostia” de la boca, se defeca en Dios o en la Virgen, en público y sin motivo, a las primeras de cambio, al mismo tiempo que se “reverencia” a todos los que presumen de otras creencias. Solo tenemos que escuchar el lenguaje de los adolescentes de nuestros días llenos de tacos sin ningún tipo de pudor.

Hipócritas son los que dicen defender a capa y espada a los mayores mientras se les “aparca” en maravillosas residencias donde nunca se podrá igualar el trato que reciben en el seno de sus familias o en su propio hogar.

No podremos desterrar a lo hipócritas de nuestras vidas. A los defensores de “lo políticamente correcto” en tertulias y declaraciones. Pero creo que ya va siendo hora de que los denunciemos y afeemos sus costumbres. No seamos hipócritas riéndoles las gracias o aceptando sus modas. Ya está bien. Estamos hartos de caretas. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Hipócritas Estamos rodeados de hipócritas. Aquellos que “fingen una cualidad, sentimiento, virtud u opinión que no tienen” La deriva autoritaria de Polonia y Hungría La deriva autoritaria de ambos países estaría jalonada de violaciones en la separación de poderes Alarmas ante el proyecto de ley de los PGE Unidas-Podemos, como miembro de la coalición, también alarma. Su alarma no inesperada como la que produce el PSOE, porque sus principios comunistas son conocidos No conocemos a los que están dominando el mundo Ya no se trata de imperios y conquistas sino de cambiar a las personas Ley Celaá(LOMLOE) “La libertad es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos” (Don Qujijote)