El 85% de los retailers reconoce la necesidad de digitalizarse para entender mejor a su consumidor Más del 80% de los retailers considera esencial el apoyo tecnológico para mejorar su visión del consumidor final, gestionar mejor la omnicanalidad y hacer más inteligentes y digitales las tiendas físicas Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

miércoles, 18 de noviembre de 2020, 13:16 h (CET)



El nuevo escenario abierto tras la crisis sanitaria y el impacto que ha supuesto a la economía mundial ha redefinido en cuestión de meses las estrategias de negocio a medio y largo plazo del sector retail. Según el estudio “Los retos del retail en 2021: Oportunidades para hacer realidad una nueva visión para el sector”, llevado a cabo por Esade Creapolis, el parque de la innovación Esade, con la colaboración de la consultora tecnológica Seidor, 8 de cada 10 retailers consideran que los principales retos del sector pasan por: mejorar la visión del consumidor, gestionar la omnicanalidad y digitalizar la tienda física.

“Este informe busca aportar conocimiento y ser una fuente de reflexión para el sector y demuestra que sólo quienes consigan superar los retos presentados serán capaces de transformarse y perdurar en el tiempo en un sector tan dinámico como es el retail”, ha declarado Oriol Alcoba, director de Esade Creapolis.

Basado en 1.500 cuestionarios a empresas del sector retail en España y 20 entrevistas a actores destacados de la industria, el informe destaca también la preocupación, especialmente por parte de los fabricantes, por la transición del B2B al B2C, la consecución de la trazabilidad de sus cadenas de producción y logísticas y la segmentación avanzada de sus clientes.

Comodidad y sostenibilidad Tendencias previas a la pandemia, como la comodidad como norma y la tienda experiencial y la experiencia de compra siguen estando en el top of mind del sector. El 74% de las empresas encuestadas afirma haber incorporado tecnología de digitalización de las tiendas físicas recientemente y sólo el 8% de retailers afirma que no incorporará tecnología para mejorar la experiencia o la necesidad de mejorar la visión del cliente.

Asimismo, la sostenibilidad se está consolidando como un pilar fundamental del crecimiento empresarial. Los datos del último informe sobre Comercio y Sostenibilidad de CGS muestran esta tendencia, el 68% de los encuestados considera que la sostenibilidad del producto/servicio es un factor muy importante en su decisión de compra y el 47% estaría dispuesto a pagar más por productos sostenibles.

La tecnología como palanca hacia las oportunidades La digitalización y el uso de la tecnología se consideran intrínsecas a corto y medio plazo para dar respuesta a todos los retos para el 2021. El 62% de los retailers manifiesta estar utilizando plataformas CRM para integrar y utilizar los datos del consumidor y un 48% está utilizando tecnología analítica en el punto de venta. Tan sólo un mínimo 5% está utilizando por ahora herramientas de analítica avanzada e inteligencia artificial.

Según Javier Alonso, Marketing & Commerce Senior Advisor en Seidor, “la tecnología jugará un papel fundamental para afrontar estos desafíos, permitiendo la obtención de más información sobre los clientes y la gestión de sus datos”. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El 85% de los retailers reconoce la necesidad de digitalizarse para entender mejor a su consumidor Más del 80% de los retailers considera esencial el apoyo tecnológico para mejorar su visión del consumidor final, gestionar mejor la omnicanalidad y hacer más inteligentes y digitales las tiendas físicas Coworking en tu urbanización: las ventajas de trabajar en casa Sin duda alguna, este ambiente es ideal para los emprendedores que residen en estos lugares rodeados de parques y zonas verdes Leikang: la empresa referente en la fabricación y venta al por mayor de mascarillas FFP2 y FFP3 Están diseñadas con una talla única flexible y adaptable en forma de V, con un puente nasal interior que garantiza un ajuste ideal para respirar tranquilamente Siete claves para sostener a la organización desde el liderazgo En momentos difíciles los líderes tienen que fortalecer al máximo la relación de la empresa con las personas implicadas en sus procesos Los 3 perfiles profesionales más demandados en la actualidad Actualmente para las compañías es vital aplicar las medidas necesarias para propiciar y mantener la seguridad de sus empleados/as