Cuáles son los tratamientos de cirugía estética más habituales, según Hair & Beauty Comunicae

miércoles, 18 de noviembre de 2020, 10:03 h (CET) Durante los últimos años, la cirugía estética ha experimentado un importante crecimiento en el país. Con un creciente número de interesados en llevar diferentes opciones para poder mejorar su apariencia física, es importante tener en cuenta que no todos los tratamientos cuentan con la misma efectividad Durante los últimos años, la cirugía estética ha experimentado un importante crecimiento en este país. Con un creciente número de interesados en llevar diferentes opciones para poder mejorar su apariencia física, es importante tener en cuenta que no todos los tratamientos cuentan con la misma efectividad.

Dependiendo de cuáles sean las necesidades, se pueden optar por diferentes opciones que se adecúen a las mismas. Por ello, en clínicas como Hair & Beauty se han especializado en una gran cantidad de opciones. Gracias a la formación del equipo de expertos con el que cuentan, han sido capaces de nutrir a su catálogo con una gran cantidad de opciones con las que satisfacer en todo momento todas las necesidades de sus clientes.

A continuación, estos son algunos de los tratamientos de cirugía más habituales que se pueden disfrutar en este centro de estética.

Mamoplastia

La mamoplastia de aumento es el procedimiento quirúrgico que permite aumentar de manera definitiva el tamaño mamario de los pechos, a través de la colocación de prótesis en la parte posterior de la glándula mamaria. En algunos casos, y dependiendo de cada caso en cuestión, también es posible introducir esta prótesis en la zona trasera de la glándula mamaria. O, en su defecto, en el músculo pectoral.

Cuando se trata de analizar lo relacionado con los aumentos de pecho, es importante tener en cuenta que el avance de la tecnología ha permitido explorar nuevas vías con las que satisfacer en todo momento las necesidades de los pacientes que desean someterse a este tipo de tratamientos.

Durante los últimos años, han sido muchos los perfiles que han acudido a Hair & Beauty para poder disfrutar de los beneficios de este tratamiento: desde las mujeres con los pechos pequeños hasta las mujeres cuyas mamas han perdido su forma natural como consecuencia del embarazo. Su equipo profesional cuenta con la experiencia y formación suficiente como para garantizar el mejor resultado posible.

Liposucción

Otro de los tratamientos que mayor atención logran acaparar en el ámbito de la cirugía estética es lo relacionado con la liposucción. A través de esta técnica, el equipo especializado se encargará de extraer la grasa que se encuentra presente en diferentes zonas del cuerpo. Desde los brazos hasta el abdomen, pasando por las nalgas o las caderas, entre muchos otros.

En contra de la creencia general, es importante tener en cuenta que no se trata de un tratamiento eficaz contra la obesidad. Sino que es una técnica que permite moldear el cuerpo a través de la eliminación del tejido adiposo. Conscientes de las dudas que generan este tipo de tratamientos, el equipo de expertos de Hair & Beauty se encarga de resolver cualquier cuestión. De este modo, se logra garantizar unos resultados óptimos a sus pacientes.

Rinoplastia

Por último, es importante destacar al tratamiento de la rinoplastia como uno de los más demandados. A través de un proceso de cirugía plástica se logra modificar la forma de la nariz y cumplir una doble función: por un lado, la vertiente estética. Adaptándola por completo a las necesidades actuales. Por otro, solucionar aquellos casos en aquellas personas que experimenten determinadas malformaciones en la nariz que les impidan respirar con normalidad.

La duración de la operación depende de las necesidades del cliente. No obstante, en la mayoría de los casos no suele sobrepasar los 90 minutos.

Como se han podido comprobar, en Hair & Beauty se han consolidado como una de las mejores fórmulas con las que garantizar el éxito de cualquier operación estética. En la innovación tecnológica y la calidad de su equipo profesional son dos de sus principales señas de identidad.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.