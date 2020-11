Leikang: la empresa referente en la fabricaciÃ³n y venta al por mayor de mascarillas FFP2 y FFP3

Leikang: la empresa referente en la fabricación y venta al por mayor de mascarillas FFP2 y FFP3 Están diseñadas con una talla única flexible y adaptable en forma de V, con un puente nasal interior que garantiza un ajuste ideal para respirar tranquilamente Redacción Siglo XXI

miércoles, 18 de noviembre de 2020, 11:08 h (CET) A medida que COVID-19 continúa afectando en nuestras vidas, la realidad de lo que pondrá fin a esta pandemia radica en las esperanzas de una vacuna. Muchos expertos predicen que se desarrollará una vacuna para finales de 2020 o principios del año que viene, pero hasta que esto suceda, nuestra mejor defensa para evitar otro aumento en los casos es el distanciamiento social y el uso de mascarillas.

Leikang: la empresa referente de venta de mascarillas FFP2 y FFP3 La importancia del comportamiento de cada individuo dentro de la pandemia de corona es inmensa. Todos podemos contribuir a evitar enfermarnos y al mismo tiempo proteger a los demás. Sin embargo, el requisito previo para conseguirlo es usando mascarillas protectoras eficaces y probadas, especialmente para pacientes en riesgo. En este sentido, disponer de un suministro constante de recursos de protección a través de empresas como Leikang Medical Technology, líder mundial de fabricación y venta al por mayor de mascarillas y otros productos de protección, es vital.

Esta empresa desembarca en España con la venta al por mayor de mascarillas Leikang FFP2 Y FFP3. Es capaz de fabricar 2.000.000 unidades diarias y, gracias a su altos volúmenes de producción, puede ofrecer los mejores precios del mercado.

En colaboración con su equipo con años de experiencia y apasionados por su trabajo, Leikang Medical Technology ha emergido como una de las empresas principales en la fabricación y distribución de mascarillas y material de protección con el objetivo de ofrecer un producto de calidad, al mismo tiempo que brinda una atención integral a sus clientes, manteniendo una reputación excelente que los acredita como líder mundial en la industria.

Leikang dispone de más de 100 máquinas con una producción automática en serie que los posiciona como empresa referente en el país. Su proceso de producción es totalmente automático e inclute un sistema de gestión de calidad completo y exigente para cumplir con todas las medidas de seguridad y trabajar con un material probado y certificado en laboratorios acreditados.

Gracias a su rápido servicio, gran calidad e inmejorable precio, hace que sea una de las empresas más competitivas del sector a nivel internacional. Además, gracias a un servicio inmediato del centro logístico ubicado también en España, puede responder a todas las solicitudes, presupuestos personalizados y pedidos en un plazo mínimo. Para ello solo es necesario visitar www.leikangtechnology.com y rellenar el formulario.

Características de las mascarillas de protección FFP2 y FFP3 Las mascarillas FFP2 y FFP3 permiten trabajar de forma segura y permanecer en entornos donde muchas personas están activas, durante un cierto período de tiempo. En áreas públicas como los supermercados o el transporte público son obligatorias, ya que en la mayoría de los países europeos se ha impuesto esta medida.

Están diseñadas con una talla única flexible y adaptable en forma de V, con un puente nasal interior que garantiza un ajuste ideal para respirar tranquilamente. La banda elástica, que actúa como un bucle para la oreja, garantiza el mejor ajuste posible, independientemente de la forma de la cabeza.

En combinación con un material agradable para la piel, las mascarillas respiratorias como las que produce Leikang ofrecen un alto nivel de comodidad de uso combinado con un certificado de protección. La Unión Europea ha avalado el uso de estas mascarillas para la protección contra diferentes tipos de virus y partículas del aire.

Uso de mascarillas FFP2 y FFP3: un imperativo social Aunque sabemos existe un debate continuo sobre las cifras precisas, es probable que casi la mitad de todas las personas infectadas por coronavirus no experimenten ningún síntoma. Estos portadores asintomáticos del virus continúan eliminando el patógeno mientras respiran, sin saber que lo están contagiando.

