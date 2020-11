Repara tu Deuda abogados cancela 167.171,24 euros de deuda en Barcelona con la Ley de Segunda Oportunidad Comunicae

miércoles, 18 de noviembre de 2020, 09:02 h (CET) El concursado se sobre endeudó tras sufrir un robo en su puesto de trabajo y desentenderse la aseguradora El Juzgado de Primera Instancia nº50 de Barcelona ha dictado Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) o, lo que es lo mismo, ha cancelado las deudas a IV, vecino de la ciudad condal que acumulaba una deuda de 167.171,24 euros con 5 bancos. El caso lo ha tramitado Repara tu Deuda Abogados, pioneros en España en la Ley de Segunda Oportunidad.

Ana Isabel Garcia, abogada directora del departamento jurídico de Repara tu deuda, explica el dramático caso de IV: “Trabajaba en la una conocida fundacion para discapacitados y a raíz de un robo sufrido, durante el que le robaron los cupones y el dinero que tenía del trabajo, la aseguradora de la once dijo que no cubría la cuantía del robo y tuvo que hacerse cargo IV firmando un documento de reconocimiento de deuda”. A partir de ahí, su deuda fue en aumento.

Esta legislación permite exonerar a particulares y autónomos del pago de deuda a acreedores siempre que se demuestre que previamente el deudor ha actuado de buena fe, así como intentado un acuerdo con los acreedores para aplazar la deuda. Si no se logra dicho acuerdo, pueden solicitar la cancelación de la deuda al juzgado y si cumplen con los requisitos se obtiene.

El despacho de abogados Repara tu Deuda, que puso en marcha su actividad en 2015, mismo año que entró en vigor esta ley en España, ostenta el 100% de éxito en casos tramitados y ha logrado cancelar más de 20M€ de deuda a sus más de 10.000 clientes. Además, ha trabajado con la imagen de famosos como Marc Ostarcevic, ex de Norma Dubal; Brito Arceo, exárbitro internacional; Javier Cárdenas; Albert Lesan y, en la actualidad, Bertín Osborne.

En procedimientos complejos como el de la Ley de Segunda Oportunidad es imprescindible el uso de la tecnología para que el cliente esté informado en todo momento. Repara tu Deuda Abogados posee una gran herramienta tecnológica en formato de App llamada MYrepara que permite mantener informados a los clientes que tiene el despacho de abogados, realizar consultas, pagos de cuotas e incluso mantener reuniones con el abogado mediante videoconferencia. Gracias también a esta apuesta por las nuevas tecnologías, Repara tu Deuda abogados ha visto aumentado el número de clientes durante las semanas de confinamiento por COVID19, ya que el despacho de abogados puede operar 100% de forma online.

