Relief, una app para contrarrestar el Tinnitus como posible efecto secundario del COVID19

martes, 17 de noviembre de 2020, 14:54 h (CET) En la actualidad, los científicos están estudiando como posibles efectos secundarios de una infección por coronavirus la pérdida de audición y el Tinnitus. Una de las terapias para contrarrestar los acúfenos es la terapia de sonido, es decir, la generación de sonido paralelo que se superpone a lo que el paciente oye en el interior de su cerebro. La app ReSound Relief genera esos sonidos para pacientes con y sin pérdida auditiva En la actualidad, los científicos están estudiando como posibles efectos secundarios de una infección por coronavirus la pérdida de audición y el Tinnitus (zumbido en los oídos originado sin causa externa en el oído del paciente). “Es común que algunos síntomas relacionados con la audición se presenten con cualquier infección viral del tracto respiratorio superior”, afirma el Dr. Elias Michaelides, codirector del Programa de Implantes Auditivos y director médico de Audiología y Otorrinolaringología en Rush University Medical Center, en Chicago. “Esto se debe a que las membranas mucosas tienden a congestionarse y, como resultado, a veces se puede acumular líquido detrás de los tímpanos”, explica. Este síntoma, no suele causar un daño permanente y a menudo se cura por sí solo una vez que la infección remite.

Sin embargo, un estudio realizado en el Reino Unido a 121 personas afectadas por coronavirus, publicado en la revista International Journal of Audiology, concluyó que alrededor del 13% de los pacientes informaron de un cambio en la audición o Tinnitus después de su diagnóstico de COVID-19. Otro informe, publicado en las actas de la Mayo Clinic, detalla el caso de un paciente con COVID-19 que experimentó sordera con Tinnitus fuerte, incluso después de que otros síntomas mejoraran; y un caso similar fue descrito en la American Journal of Otolaryngology.

Pese a que es una de esas dolencias que no es fácil de confesar por parte de los pacientes, puesto que tiene un componente sicológico y su abordaje debe ser multidisciplinar, se calcula que entre el 10-15 por ciento de la población padece algún grado de Tinnitus, y a más de la mitad les afecta a ambos oídos. 1 de cada 5 personas en Estados Unidos experimenta Tinnitus y casi 12 millones de personas acuden al médico anualmente por esta cuestión, igualmente en los Estados Unidos.

Una de las terapias más eficaces para contrarrestar los acúfenos es la terapia de sonido, es decir, la generación de sonido paralelo que se superpone a lo que el paciente oye en su interior. Esta terapia de sonido ayuda a enmascarar el zumbido y, con el tiempo, volver a centrar la atención del paciente donde debería estar: escuchando el canto de los pájaros, la reproducción de música y los diferentes sonidos a su alrededor.

La aplicación para móviles ReSound Relief alivia y controla el Tinnitus. Desarrollada por la marca danesa, es apropiada tanto para personas que tienen pérdida auditiva, como para quienes no la padecen. ReSound Relief es compatible con todos los smartphones y no requiere del uso de audífonos. Ofrece terapia de sonido, ejercicios relajantes, la última información sobre el Tinnitus y la oportunidad de crear planes semanales personalizados para ayudarlo a aprender a gestionar los acúfenos.

Cada caso de tinnitus es único. Por eso, la app permite superponer hasta cinco sonidos diferentes y crear un paisaje sonoro para aliviar el Tinnitus. La biblioteca de estos paisajes sonoros, permite equilibrar los sonidos entre los oídos izquierdo y derecho y, utilizar un temporizador para una experiencia personalizada y relajante.

En cualquier caso, quienes padezcan Tinnitus deben buscar el asesoramiento de un profesional de la audición con conocimientos sobre su tratamiento, además de utilizar la app. ReSound Relief permite seguir el uso de la aplicación, por lo que el audioprotesista puede usarlo para recomendar visitas de seguimiento de rutina donde pueden revisar el progreso, ajustar el programa y discutir nuevos pasos a seguir.

