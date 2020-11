Anytime Fitness nombra a Tim Devereaux director general para España

El líder mundial del fitness refuerza la estructura de su cúpula en España al elegir a Tim Devereaux para pilotar la dirección general de la compañía en el mercado nacional. Vinculado a la cadena como consultor desde enero de 2019, el directivo tiene como objetivos aumentar la rentabilidad de los clubes, mantener la confianza de los socios garantizando una perfecta seguridad, limpieza e higiene en la actual era de la Covid-19 y atraer nuevos inversores para seguir creciendo Anytime Fitness, la cadena de gimnasios de conveniencia más grande del mundo, con cerca de 5.000 clubes repartidos en más de 30 países, ha nombrado a Tim Devereaux director general de la cadena para el mercado español. Con este nombramiento, oficial desde el pasado 10 de noviembre, la cadena refuerza su cúpula directiva en España, donde pretende aumentar la rentabilidad de los clubes que ya tiene operativos y ampliar su red con la puesta en marcha de nuevos gimnasios de la mano de actuales y nuevos franquiciados.

“Anytime Fitness es una de las mejores empresas de franquicia del mundo tanto por la solidez de su red, dentro y fuera de España, como por sus valores, calidad y compromiso para llevar la salud y el bienestar a todos los rincones del planeta. Me siento muy afortunado de poder cumplir mis expectativas profesionales con esta firma y hacerme cargo de su dirección general en España, un mercado que para Anytime Fitness tiene una enorme importancia y un fantástico potencial”, sostiene el directivo.

De consultor a director general en Anytime Fitness España

A sus 51 años de edad y originario de Estados Unidos, Devereaux cuenta con una dilatada experiencia en el sector de la franquicia. Antes de unirse en enero de 2019 a Self Esteem Brands, matriz de Anytime Fitness, donde ha trabajado como consultor para el mercado español, el nuevo director general de Anytime Fitness España ha desarrollado su carrera en compañías líderes en sus sectores, como Sylvan Learning y The Little Gym Internacional. Fue con esta última con la que adquirió una potente experiencia en el mercado español, gracias a los tres años en los que estuvo ligado a esa firma en Sevilla.

En esta nueva etapa, Tim Devereaux estará basado en Madrid donde pretende mudarse de forma definitiva a principios del año próximo para instalarse con su mujer e hijo, ambos de nacionalidad española. Hasta entonces el directivo estará a caballo entre la capital y la Ciudad Condal, donde aterrizó el pasado 3 de noviembre.

“Volver a España es cumplir un sueño, para mí y para toda mi familia, y hacerlo de la mano de Anytime Fitness es un reto y una oportunidad increíble tanto a nivel profesional como personal. Estoy seguro de que la cadena tiene mucho camino por delante en el mercado español, y me siento muy afortunado de haber sido el elegido para trabajar a favor de hacer de ella una marca aún más fuerte de lo que ya es”, matiza Devereaux.

Hasta ahora, el nuevo director general de Anytime Fitness en España ha conseguido, desde su posición de consultor para el mercado nacional, avanzar en la puesta en marcha del coaching model, un nuevo modelo de entrenamiento diseñado para que los socios de todos sus clubes reciban un trato próximo y personalizado por parte de los entrenadores.

Asimismo, ha conseguido avanzar en la implantación del Remote Training en los cuatro clubes corporativos de Anytime Fitness en España. Ahora este sistema se está extrapolando al resto de clubes que la firma tiene en todo el territorio español para seguir trabajando en esa proximidad para con sus socios y permitir que, gracias a su apuesta por la tecnología, puedan entrenar dentro y fuera de sus clubes y cumplir sus objetivos de fitness de forma remota.

Soporte a los franquiciados y a los socios

Esta proximidad ha sido algo que Tim Devereaux y su equipo también han cuidado, defendido y aplicado en toda la red de Anytime Fitness desde el estallido de la Covid-19. “Si la llegada de la pandemia paralizó algunos de nuestros planes para 2020, también nos dio la posibilidad de demostrar a nuestros socios, franquiciados e inversores que Anytime Fitness sabe reaccionar con extrema rapidez para garantizar la seguridad, limpieza e higiene de todos nuestros clubes dotándoles de todas las medidas higiénico-sanitarias que han sido y son necesarias en esta nueva era”.

Medidas entre las que destacan las alfombrillas desinfectantes que hay a la entrada de cada club para eliminar los patógenos de las zapatillas, los geles y las toallitas desinfectantes dispuestos en distintos puntos de todos los gimnasios, la distancia de seguridad entre todas las máquinas y la limpieza exhaustiva de las duchas y vestuarios individuales antes y después de cada uso, entre muchas otras.

Entre los logros de Devereaux también figura el haber reforzado el equipo de la central de Anytime Fitness en España, con la incorporación en los últimos meses del año pasado de Alexis Sekulits a la dirección de Expansión y Franquicias, de Alberto Ramos a la dirección de Fitness, y de Gema Boiza, en calidad de Directora de Contenidos en el área de Comunicación y Marketing pilotado por Natalia López-Maroto.

Reforzar el equipo de Anytime Fitness en España

Tres nombramientos a los que hace poco se ha sumado el de Adrià Santamaría, como responsable de los cuatro clubes corporativos de la cadena en España. “Tengo la firma intención de seguir reforzando el equipo de Anytime Fitness España para que nuestros franquiciados logren una mayor rentabilidad en sus clubes, nuestros socios sigan manteniendo en nosotros una confianza que sigue intacta pese a la dificultad de las circunstancias y para que nuestra red pueda seguir creciendo, tanto con algunos de nuestros franquiciados como de otros nuevos”, sostiene Devereaux.

“Anytime Fitness sigue despertando el interés de inversores y emprendedores que ven en nuestro modelo un negocio sólido que apuesta por la salud, el bienestar y la calidad de vida, por algo que es intangible pero absolutamente necesario tanto ahora como en el futuro”, apostilla el directivo.

En 2020, y pese a los duros envites que la pandemia ha dado a la economía, Anytime Fitness ha conseguido ampliar su red en España con la apertura de dos nuevos clubes en Barcelona, concretamente en los municipios de Viladecans y Castelldefels. A esas dos aperturas se unió la llegada de un nuevo franquiciado a la familia de Anytime Fitness España. Se trata de Michael Alexis High, quien el pasado 24 de julio tomó las riendas del club de Ciutadella en Barcelona.

Plan de crecimiento para 2021

Anytime Fitness prevé seguir creciendo en España, y de cara a 2021 la cadena confía en retomar su plan de expansión tanto en aquellas Comunidades Autónomas donde ya está presente como en las que aún no se ha implantado. Para lograrlo busca abrir gimnasios de conveniencia de distintos tamaños que oscilen entre los 400 y los 700 metros cuadrados en núcleos urbanos que tengan más de 35.000 habitantes.

“El mercado del Real Estate presenta oportunidades que no vamos a dejar pasar. Tenemos un amplio conocimiento del sector inmobiliario y sabemos que hay locales que se ajustan a nuestro modelo. Estamos convencidos de que Anytime Fitness tiene muchos golpes que dar en el mercado nacional”, concluye el nuevo director general de Anytime Fitness España.