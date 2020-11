La Administración Pública apuesta por Demografía Empresarial para monitorizar las ventajas y desventajas del territorio Comunicae

martes, 17 de noviembre de 2020, 14:34 h (CET) El establecimiento de estrategias públicas necesita de un conocimiento territorial preciso para trazar diferentes escenarios de crecimiento y distribución de activos. inAtlas, a través de su solución Demografía Empresarial para el Sector Público, ofrece un sistema de monitorización constante de la actividad económica en el territorio. Informa EKMB La Geoanalítica es una tecnología clave en la planificación estratégica, las Administraciones Públicas, son conscientes del enorme potencial y ventajas que tiene su aplicación para obtener un conocimiento real del territorio y de los agentes económicos que en él interactúan. Los datos, bien analizados, aportan un incalculable valor y conocimiento, a la hora de definir los criterios o directrices estratégicas, así como programas o políticas. Los SIG ayudan a descifrar de forma rápida y sencilla la ingente información recopilada de las múltiples fuentes públicas, realizar análisis cuantitativos, cualitativos, mapas de calor o gráficos, además de facilitar la toma de decisiones en todas las esferas públicas desde las políticas sanitarias, sociales, educativas, económicas, ambientales, a los equipamientos o infraestructuras. Un conocimiento preciso favorecerá políticas comprometidas con el territorio y su población.

La herramienta de inAtlas, Demografía Empresarial ofrece: la monitorización de la creación y mortandad de empresas y el ciclo de vida e impacto de la actividad económica en el territorio al satisfacer diferentes necesidades de las distintas Administraciones Públicas: construir inteligencia y dar soporte al desarrollo local. La construcción de inteligencia y conocimiento es posible gracias a la elaboración de estudios internos para la diagnosis del comportamiento de la actividad económica en el territorio y para la planificación estratégica. Estos estudios están dirigidos principalmente a satisfacer las necesidades de los gobiernos regionales, provinciales, locales, municipios, Agencias de Desarrollo Local, observatorios económicos regionales y provinciales, departamentos de promoción económica, ocupación, comercio, turismo y estudios estadísticos. Según Silvia Banchini, directora general de inAtlas, esta solución “ofrece conocer y monitorizar el comportamiento de la actividad económica en el territorio, su nivel de distribución por sector, facturación, número de empleados, a escalas geográficas de detalle (desde las comunidades autónomas, provincias, municipios, códigos postales, distritos hasta su posición a portal), nivel de mortandad y nuevas constituciones y, por otro lado hallar los patrones territoriales tanto socio-demográficos de tres principales poblaciones: los residentes, los trabajadores y los turistas”.

En un primer caso de uso, orientado a estudios y análisis territoriales, la aplicación Demografía Empresarial de inAtlas proporciona: servicio online y descarga de ficheros. Los usuarios tienen acceso online ilimitado al censo empresarial de INFORMA, 3,7M de registros de empresas y autónomos de España, con sus sedes y sucursales, para su consulta y estudios analíticos, además de acceder a dashboard en mapas, gráficos y tablas. También permite el acceso, de manera ilimitada, al Censo Socio-Demográfico para consulta de perfiles de renta y consumo. A su vez, permite la descarga de ficheros estadísticos e informes sobre el total de actividades económicas, ficheros informados sobre el total de actividades vivas, y en cualquier estado de vida que se encuentren actualizados mensualmente (en concurso, cierre de hoja registral, liquidación, etc.).

Otros casos de uso, prevén además la personalización de la plataforma mediante datos internos de la propia Administración y el diseño de informes a medida.Esta herramienta da soporte a la hora de planificar, es decir, detecta territorialmente áreas de oportunidad para la creación de nuevas empresas, reubicación de las mismas o ubicación de proyectos infraestructurales, entre otros. En cuanto a los servicios online se contemplan, además, desarrollos personalizados para el diseño e integración de menús y segmentadores a medida sobre las bases de datos sectoriales elegidas por el cliente (información catastral, datos inmobiliarios, datos turísticos, etc.).

Esta aplicación, apunta Banchini, se integra además con soluciones de gestión de planes estratégicos como ProQuo de la consultora INTEGRA orientadas a la monitorización de los objetivos de un Plan Estratégico para garantizar una mayor eficacia en el proceso de su ejecución. inAtlas, juntos con INTEGRA, proporcionan herramientas de consulta de datos, definición de métrica estratégicas para una mejor eficiencia en la actuación de los planes y su visualización de resultados tanto en gráficas como en mapas. Una herramienta que “agiliza los procesos de estudios, así como de análisis de zonas estratégicas para dirigir y monitorizar el estado de cumplimiento de planes estratégicos, dar soporte a la distribución de ayudas e inversiones de desarrollo local y para la dinamización empresarial”, manifiesta Banichi.

inAtlas: empresa especializada en Location Analytics que ofrece soluciones estratégicas de negocios basadas en la ubicación. Ha creado una tecnología propia que aumenta la velocidad de cálculo de datos geoespaciales, permitiendo una alta flexibilidad de personalización, visualización e integración continua de bases de datos diversas. Desarrolla soluciones tecnológicas para gobiernos y para empresas privadas de bancos y seguros, telecomunicaciones, energía, hostelería, comercio mayorista y minoristas, concesionarios, fabricantes, así como modelos analíticos a medida para la búsqueda de prospectos espejos, lugares óptimos de expansión, oportunidades de ventas cruzadas y prevención de fugas. En joint venture con Informa D&B, líder español en la oferta de Información comercial y financiera de empresas, ofrecen una competitiva herramienta de Geomarketing que permite descubrir los patrones de comportamientos y dinámicas de proximidad entre clientes, proveedores y competidores, para optimizar las acciones de marketing dirigidas tanto para captación de nuevos clientes como para su retención.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Las TIC siguen superando en empleo y negocio al sector de servicios, según el TIC Monitor de VASS Mejor diagnóstico y tratamiento individualizado, claves para una mejor calidad de vida del paciente con DIO El Concurso de Pinchos Medievales ha puesto de moda el tapeo en Sigüenza Compactor celebra el Black Friday con descuentos de hasta el 50% en productos de orden y almacenaje JKing4x4 ofrece la mejor selección de accesorios de alta gama 4x4