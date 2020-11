Google destinará 800 millones de ayudas para PYMES y autónomos Comunicae

martes, 17 de noviembre de 2020, 10:46 h (CET) El gigante tecnológico pondrá a disposición de las empresas un fondo de hasta 800 millones de ayudas directas en planes de marketing anuales para empresas afectadas por la crisis del Covid-19. Los encargados finales de repartir este presupuesto serán Google Partners como The Lift Co. Esta semana al igual que otras empresas tecnológicas como Facebook, el gran gigante Google no se ha hecho esperar más y ha anunciado la creación de diferentes herramientas para apoyar a las empresas en estos momentos en los que la digitalización de los negocios es un punto clave para su supervivencia.

Sundar Pichai, directo ejecutivo de Google ha afirmado que esta crisis no solo afecta a ciertos sectores, sino a la economía global y que el COVID-19 es un problema de todos, por esa razón se debe ayudar a todos.

Entre las ayudas que destinará Google también se encuentra su nuevo proyecto The Update, una nueva serie de vídeos y webinars donde se discutirán las últimas tendencias de marketing con expertos y líderes de Google.

El fondo de ayudas que de hasta 800 millones se destinará para los siguientes casos y pueden solicitarse en los formularios que se encontrarán a continuación:

Ayuda para presupuestos marketing digital

Esta partida comprende ayudas de 100€ hasta 10.000€ de el presupuesto global anual de empresas que puedan demostrar que han utilizado previamente algún producto publicitario de Google. El importe de está subvención será del 10% del presupuesto anual de las empresas y autónomos pudiendo ser de un máximo de hasta 10.000€.

Los encargados finales de repartir este presupuesto serán Google Partners (agencias y profesionales certificados Google). Formulario ayuda marketing digital

Ayuda para organizaciones sin ánimo de lucro

El programa de Google Grants ofrece a las asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro una ayuda de has 10.000USD para la utilización de su sistema publicitario de Google.

Puede solicitarse más información en el siguiente enlace: Formulario Google Grants

Ayudas para Google Ads

Dependiendo de la inversión mensual de las cuentas de Google Ads ya existentes, se añadirán automáticamente en las cuentas de Google Ads un porcentaje que Google no ha aclarado como calculará. No se deberá rellenar ningún formulario y serán beneficiarias todas las cuentas de Google Ads con más de 1 mes de antigüedad.

Periodos de solicitud de estas ayudas: La fecha de comienzo de revisión de solicitudes será el 17/11/20 y según la compañía californiana en función de el éxito de la campaña de subvenciones podrían ampliarse los fondos y plazos de las ayudas.

