El empresario alicantino Juan Martínez aporta soluciones de valor para paliar los efectos de la crisis Comunicae

lunes, 16 de noviembre de 2020, 15:10 h (CET) Emprendedor nato, presente y detrás de multitud de proyectos y negocios a lo largo de su carrera profesional, ahora apuesta por soluciones orientadas a proteger la liquidez de los acreedores El que fuera fundador en el año 2007 del grupo inmobiliario Pidecasa, vendido más tarde en el año 2016 a una entidad multinacional por un valor estimado no revelado por las partes implicadas, ahora apuesta en España y Europa por soluciones de recobro y de protección para todo tipo de acreedores.

De hecho, siendo uno de los principales responsables de la creación y desarrollo de la entidad Cobratis, ahora aprovecha todo el knowhow adquirido en el mundo de la recuperación de activos para aportar nuevas herramientas de control de pagos y cobros así cómo de control y gestión de activos.

"Sin lugar a dudas vivimos tiempos cambiantes en los que la reconfiguración de nuestro valor añadido cómo empresa debe de ser reestructurado y basar nuestra estrategia de negocio en aportar valor real."

La gestión y control de cobro sobre activos, no sólo para empresas ni particulares será una de las piedras angulares que el empresario está dispuesto a poner sobre la mesa.

"Los propietarios sufren actualmente una incertidumbre en el cobro de sus rentas por alquiler y actualmente sólo disponen de soluciones preventivas y correctivas basadas en seguros de alquiler. Queremos dar un paso más allá y ofrecer un paquete de servicios basados en la protección jurídica que también protejan ademas los impagos en las comunidades de vecinos, otro de los grandes problemas hoy presentes".

Para Martínez los números y los datos están del todo claros también en el área de las empresas dónde también explicael notable aumento constatado desde el pasado año;

"Con una crecida generalizada en los impagos mercantiles de más de uno 9% respecto al año anterior, la externalización y contratación de abogados especializados en impagos y servicios de recobro de profesionalizado será un punto clave para el buen desarrollo de la actividad. En el resto de europa la gran mayoría de las empresas cuentan desde hace años con un departamento externo de recobro focalizado en la recuperación de activos. En España aún no nos hemos dado cuenta de la importante que es esto para nuestros negocios y profesionales autónomos".

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.