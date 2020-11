Melatonina: cuádruple protección del ADN de los espermatozoides en tiempos de COVID-19 Comunicae

lunes, 16 de noviembre de 2020, 13:50 h (CET) Esto confirma la tesis de los doctores Jan Tesarik y Raquel Mendoza Tesarik, directores de la clínica MARGen de Granada, sobre la relación entre la COVID-19 y la fragmentación del ADN de los espermatozoides. "El estudio chino analiza casos extremos, los de pacientes muertos a causa de la COVID-19, y no se puede saber si, de haber sobrevivido, estos daños se hubieran reparado de manera natural. Si bien esta posibilidad es poco probable", señala el equipo Tesarik Mendoza-Tesarik La COVID-19 tiene un efecto devastador en la producción de espermatozoides según un estudio publicado por un grupo de investigadores chinos en la revista Lancet. Los autores han analizado muestras de necropsias testiculares de hombres fallecidos a causa de la COVID-19 y han encontrado daños importantes en el ADN de todos los tipos de células de los testículos, incluyendo los espermatozoides.



Este trabajo confirma la tesis de los doctores Jan Tesarik y Raquel Mendoza Tesarik, directores de la clínica MARGen de Granada, sobre la relación entre la COVID-19 y la fragmentación del ADN de los espermatozoides. “El estudio chino analiza casos extremos, los de pacientes muertos a causa de la COVID-19, y no se puede saber si, de haber sobrevivido, estos daños se hubieran reparado de manera natural. Si bien esta posibilidad es poco probable”, señala el equipo Tesarik Mendoza-Tesarik.



Daños del ADN celular y su prevención

De acuerdo con los dos especialistas, la única prevención hoy disponible frente al daño del ADN celular es actuar frente al estrés oxidativo y contra la inflamación “y la sustancia idónea que combina estas dos acciones a la vez -afirman- es la melatonina, que es el antioxidante más potente que se conoce y que también actúa contra los mediadores celulares y moleculares de la inflamación en el cuerpo humano, sin que se conozcan efectos secundarios”.



“No se trata solo de proteger a los espermatozoides -comentan-, los daños en el ADN de células testiculares, responsables de la nutrición de los espermatozoides durante su evolución, pueden mermar la función de los espermatozoides incluso si no se detecta ningún daño en su ADN. Por lo que es preciso prevenir el estrés oxidativo en general, para mantener la fertilidad masculina en tiempos de la COVID-19".



Otros beneficios de la melatonina

En el caso de la COVID-19, la melatonina ofrece una quádruple protección. A parte de la protección contra el estrés oxidativo, la melatonina tiene un fuerte potencial antiinflamatorio, aumenta la eficacia de la defensa inmunitaria de las personas afectadas por la COVID-19 y también ataca directamente al virus, al inhibir su replicación dentro de las células infectadas, como publicado recientemente el equipo de la clínica MARGen.



Es una molécula polifacética que, además de sus efectos contra la COVID-19, tiene otros ya conocidos contra la propagación de ciertos tipos de cáncer (mama, pulmón, colon, próstata) y contra enfermedades causantes la infertilidad (endometriosis) y varias complicaciones del embarazo.



En la clínica MARGen de Granada, los doctores Tesarik y Mendoza Tesarik analizan, de manera personalizada, todos los casos de infertilidad y deciden si, y cuando, se debe administrar la melatonina para mejorar la probabilidad de alcanzar un embarazo y el nacimiento de un bebé sano.



“Nosotros utilizamos la melatonina desde hace muchos años para combatir diferentes tipos de infertilidad, tanto masculina como femenina. El efecto de la melatonina contra la COVID-19 es un descubrimiento reciente pero muy interesante. Además, la melatonina es un fármaco ampliamente disponible, barato y eficaz que puede proteger la población antes de la llegada de una vacuna. Una eventual asociación de la melatonina a la vacunación es también una opción interesante”, concluyen los doctores.

