Bodega de los Secretos explica los beneficios de cenar pronto Comunicae

lunes, 16 de noviembre de 2020, 13:21 h (CET) Dormir mejor, adelgazar, tener más energía y mejor humor son solo algunos de los beneficios de cenar pronto. Se puede hacer de esta restricción en los restaurantes, una aliada para tener un estilo de vida más saludable. Bodega de los Secretos, el restaurante compuesto por reservados más seguro de Madrid, cuenta cuáles son las ventajas e invita a cenar bajo sus cúpulas y hornacinas a partir de las 8.30 pm Contra el insomnio. España es uno de los países que sufre una mayor tasa de insomnio y, en parte, está relacionado con acostarse con el estómago muy lleno o incluso cenar tan tarde. Un sueño correcto, estable, saludable y reparador forma parte de unadieta equilibrada. Hay alimentos o sustancias que alteran el sueño y otros que pueden llegar a ser beneficiosos. La composición del alimento y su hora de ingesta intervienen en lasincronización del ritmo sueño/vigilia, según varios estudios.

Para estar en forma. Por la noche es más complicado procesar los alimentos, sobre todo los ricos en carbohidratos. Cuando se cena más tarde, es lógico pensar en una cena abundante. Al adelantar la ingesta, el cuerpo se mantiene activo durante todo el día para poder cenar a una hora adecuada. El metabolismo activado y una dieta saludable permitirán acabar con los kilos de más de forma mucho más rápida y eficiente.

Mejora la sensibilidad a la insulina. Adelantando la cena, se evita estar picando entre horas por la tarde. La alimentaciónen función de la luz del día y restringir la ingesta de alimentos por la noche, (lo que ya se conoce como crononutrición, ) puede ayudar a controlar el peso porque se procesan mejor los alimentos y no se depositarán en forma de grasa y porque las hormonas implicadas en el control de azúcar y grasa están menos activas por la noche y, por lo tanto, cenar antes de que esas funciones empiecen a ralentizarse puede ayudar a controlar el peso.

Beneficia la presión sanguínea. Cenar tarde no solo está asociado con un aumento del peso corporal, sino también con una subida de la presión sanguínea, independientemente de la comida que se consuma. Cuando la presión sanguínea es alta aumenta el riesgo coronario, se debilitan los riñones, se daña el cerebro, la vista y la circulación en las piernas.

Efecto positivo en el metabolismo. Consumir la cena más tarde podría estar relacionado con un mayor riesgo de sufrir síndrome metabólico. Adelantar la cena reduce el riesgo metabólico, ofreciendo numerosos beneficios para la salud.

Las cenas deben ser ligeras, proteicas y sin gran carga glucémica. Una buena opción es un plato de verduras, crema o sopa, acompañado de una ración de proteína animal.

Bodega de los Secretos adelanta sus cenas a las 20.30h y presenta una de sus mejores opciones para mantener un estilo de vida saludable, Ceviche de pescado blanco, guacamole, leche de coco y mango.

Acerca de Bodega de los Secretos

Bodega de los secretos es un restaurante del centro de Madrid ubicado en unas bodegas rehabilitadas del s. XVII. En él la cocina es de vanguardia mediterránea y llama la atención su espacio, que hace sentir al comensal en un oasis en pleno centro de la ciudad. Sus paredes están repletas de hornacinas, cúpulas, arcos y pechinas ornamentadas.

Su oferta gastronómica la componen entrantes de todo tipo, una exquisita selección de carnes, pescados y arroces y una deliciosa carta de postres para terminar cualquier comida o velada de la mejor de las maneras.

Calle de San Blas, 4, 28014 Madrid

914 29 03 96

https://www.bodegadelossecretos.com/

/bodegadelossecretos

@bodegadelossecretos

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.