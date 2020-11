Filmin te trae a casa World Press Photo 2020 Barcelona Del 18 de noviembre al 20 de diciembre, la fundación Photographic Social Vision ofrece una visita guiada en streaming a la exposición de fotoperiodismo más importante del mundo Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

lunes, 16 de noviembre de 2020, 13:52 h (CET)

El pasado 13 de noviembre se inauguró en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona una nueva edición de World Press Photo, la exposición del concurso de fotoperiodismo más prestigioso del mundo. Una cita que organiza en Barcelona la fundación Photographic Social Vision, por decimosexto año consecutivo, esta vez en un contexto muy complicado por las restricciones a la actividad cultural provocadas por la crisis de la Covid-19. La capital catalana es una de las pocas ciudades del mundo que no ha suspendido la cita, cumpliendo con todas las garantías y medidas sanitàrias, entre las que se incluyen la reducción del aforo o la cancelación, por el momento, de las visitas guiadas presenciales.

Para que nadie se pierda este evento, Filmin acogerá entre el 18 de noviembre y el 20 de diciembre una visita guiada online por la exposición que amplía la experiencia. El equipo experto de la Fundación ofrece un marco contextual para que el visitante pueda sumergirse en cada detalle de las obras vencedoras del concurso y conocer la historia detrás de las fotografías. La visita estará disponible en castellano y en catalán, en abierto para suscriptores y en alquiler para los no suscriptores de Filmin.

Además se ha creado una web propia para World Press Photo en Barcelona, donde el usuario puede comprar entradas para la visita física, acceder a las visitas guiadas online, al catálogo de la exposición y a otros contenidos exclusivos y gratuitos, que se irán poniendo a disposición en los próximos días, incluyendo entrevistas a varios de los fotógrafos ganadores de World Press Photo 2020. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.