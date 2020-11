Splash by Lo lanza su colección SS 2022

El equipo creativo de Splah by Lo ha diseñado una colección llena de color, de estilo y de inspiración artística que se nutre de fuentes rebosantes de imaginación y que han redefinido la moda desde la magia y la tradición como el Tye Die o el estampado cachemir Íntimo y extrovertido. Único y múltiple. Social. Incluso sentimental. En Splash by Lo las telas modelan la vida, elevan recuerdos y explican las relaciones. En la colección SS 2022 se explora el tiempo y el mundo, en cada uno de los temas que la componen. En “Back to the Roots”, por ejemplo, se evoca con técnicas digitales procedimientos de estampación milenarios como el batik cuidando incluso los hechizos de la imperfección. Adelante en el tiempo, en el caso de “Acid Pop”. Una explosión de juventud, de color, de música de pista de baile, de noches largas y de diversión. Y energía. Una amplia gama de colores vivos contrastan con el negro. Colores ácidos, fluors, purpurinas, tye dyes… Se amplia el espacio téxtil llevando a las telas la explosión vibrante del espíritu pop y su experimentación material siguiendo el soplo de artistas geniales como Bernard Frize.

Pero no todo es físico. La inclusividad, el respeto, el bienestar, la ética, la sostenibilidad, el amor a la naturaleza, son valores que han tomado una dimensión global en esta época y, como no podía ser de otra manera, forman parte de la colección SS 2022 de Splash by Lo. Esta parte de la colección se llama “Mother earth-sustainable mind” y es el reflejo de esta sociedad comprometida y lleva al tejido técnicas que reutilizan materiales, como el patchwork, y otras manuales que representan el estilo slow-life. Se ilustran los diseños con una paleta de colores empolvados, mostazas y turquesa, verde col y papel maché, melocotón y verde vidriado, tierras y berenjena

La exuberancia también tiene su espacio en la colección SS 2022 de Splash by Lo. “Jungle Opera” de inspiración selvática es una temática donde la contraposición sirve para crear una estética elegante. Estampados grandes y potentes con colores que van desde el dorado al verde safari, pasando por marrones y naranjas, articula una narrativa de aventuras. De tema floral, pero con sotisficación europea, es el conjunto “New Romantic”. Con una marcada sensibilidad poética y con referencias al arte de Marià Fortuny, Klimt, Toulouse-Lautrec, Van Gogh, entre otros, las telas sumergen en un discurso de delicadeza y exotismo, como si la piel recorriera el selecto club londinense Annabel’s con sus colores pastel, maximalismo floral y lujo rococó.

Por último, “Girl from de north country”, conjunto inspirado en la canción de Bob Dylan transporta al countryside, a la extensión del desierto y los colores pajizos, los largos y elegantes vestidos de estampados cachemire y el look cowboy. Una temática atrevida y llena de dicha que no desdeña la influencia de las últimas colecciones de grandes diseñadores como Zimmerman o Dior. Y, como siempre, desde Splash by Lo toda la colección SS 2022 se realiza gracias a propuestas medioambientalmente responsables que ayudan a clientes a crear colecciones de baño sostenibles, porque el futuro pertenece a las empresas que ponen en primer lugar la sostenibilidad y creatividad.