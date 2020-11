¿Repetirá título de campeón de Europa el Bayern? Apuesta hoy

El coronavirus ha supuesto un verdadero cambio de estructuras en todos los ámbitos de nuestra vida. Obviamente los sectores más perjudicados han sido el de la sanidad y en consecuencia el de la economía. Sin embargo, otros sectores como el del espectáculo o el del deporte también han tenido que adaptarse al nuevo mundo y tomar medidas drásticas para poder continuar en la nueva normalidad.



En este último, el del deporte, todas las competiciones tanto profesionales como no profesionales tuvieron que detenerse a principios del mes de marzo. Lo que ha generado un nuevo calendario competitivo, ya en la nueva normalidad, muy congestionado y que obliga a los deportistas, sobre todo los profesionales, a competir casi cada tres días.



Con un calendario tan ajustado, donde muchos ven un problema otros ven una oportunidad. Y es que con tantos eventos deportivos por jugar, las posibilidades de ganar dinero apostando aumentan. Sobre todo si hablamos de fútbol, donde esta Nueva normalidad obliga a disputar partidos oficiales cada tres días. De esta manera en cuestión de 10 días tenemos dos jornadas de Champions y dos jornadas de ligas domésticas. Descubre el mejor fútbol predictivo hoy.



¿Pasará factura esto a los grandes equipos? En competición europea la hegemonía del Bayern de Munich parece clara dado a que los grandes clubs españoles como son Real Madrid o Barcelona parecen lejos de su mejor nivel. Tampoco la Juventus parece que esté para pensar en la orejona. Sin embargo, Pep Guardiola y su Mánchester City o el París Saint-Germain de Thomas Tuchel y Neymar Jr seguro que se quedaron con mucha hambre de título el verano pasado. Otra incógnita es el atlético de Madrid, ¿Serán capaces los del Cholo de volver a pelear por la Champions? Con Joao Félix todo parece posible.



En cuanto a las grandes ligas europeas. parece que la gran hegemonía del Liverpool parece llegar a su fin después de los duros tropiezos de principio de temporada. Aunque su máximo rival hasta la fecha, el Mánchester City, tampoco empezado de la mejor manera. El Chelsea que se ha reforzado muy bien este verano parece todavía lejos de los grandes trasatlánticos para pelear por la Premier y es el Tottenham de José Mourinho el que parece que puede dar la sorpresa, más si cabe con el gran nivel de Kane y Son y la irrupción nuevamente de Gareth Bale en suelo londinense.



En España, Como comentábamos, no parece que el Real Madrid y el Barcelona estén a su máximo nivel ya que se han dejado puntos en los últimos partidos. Por el contrario, El atlético de Madrid está mostrando un gran nivel y está logrando llegar a su delantero estrellaLuis Suárez a través de las genialidades del pequeño portugués Joao Félix. Sin embargo el gran Outsider podría ser la real sociedad de Imanol alguacil que no solo está ganando sino que además está desplegando un fútbol vistoso.



También el Villarreal de Emery ha cosechado un gran inicio de temporada tras su gran mercado de verano.



En Italia parece que un gigante dormido ha despertado. Y es que El Milán dirigido por Stefano Pioli está la cabeza de la clasificación Guiados por un renacido Zlatan Ibrahimović. A la Juventus, en cambio, Parece que le está costando arrancar Bajo las órdenes de Andrea Pirlo Y marcha quinta la clasificación.



En Alemania el Bayern sigue con su paso firme Y veremos hasta donde sean capaces este año de hacerle sombra el Red Bull Leipzig y el Borussia Dortmund.



En Francia pese a que el París Saint-Germain no empezado de la mejor manera ya es líder destacado y en solitario. Parece que será otro año de paseo para los de Neymar.