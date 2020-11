Riscell: Unión de cosmética y biotecnología Comunicae

viernes, 13 de noviembre de 2020, 14:46 h (CET) Riscell es un innovador laboratorio español que vela por la sostenibilidad en sus procesos. Impulsa la unión de la biotecnología con la cosmética en una gama de productos de alto rendimiento todavía hoy muy poco conocidos en el mercado español Riscell quiere mostrar al mundo los últimos avances en biotecnología y decir alto y claro que sí funcionan. Riscell crea productos para todo tipo de personas, gente con ganas de cuidarse y que se preocupa por la salud de su pelo y de su piel. Por eso, quiere ayudarle a alcanzar los mejores resultados posibles para lucir un cabello y una piel sana, además de frenar las señales del envejecimiento. Esa es su misión, ayudar a las personas entregándoles su cosmética de alta gama basándose en los últimos descubrimientos en biotecnología.

Los cosméticos Riscell han sido formulados a partir de los principios activos más novedosos del mercado, entre los que destacan los factores de crecimiento por su elevada eficacia en el tratamiento de múltiples patologías en el campo de la medicina. Este tipo de cosmética recibe el nombre de “cosmecéutica” ya que utiliza activos novedosos que a día de hoy tienen presencia no solo en el campo de la cosmética si no en el de la medicina.

Los factores de crecimiento son unas sustancias de carácter proteico cuya función principal es la comunicación intracelular. Estas proteínas son reconocidas por receptores, específicos para esa molécula, que se encuentran en la membrana y transmiten una señal al interior de la célula que activa o inhibe un proceso, por decirlo de una manera un poco tosca, los factores de crecimiento apagan o encienden un interruptor que hace que se active o se corte un proceso en el interior de la célula.

Así mismo, los factores de crecimiento son proteínas y las proteínas son aminoácidos unidos entre sí, para aclararlo, por ejemplo un collar de perlas es la proteína y cada perla sería el aminoácido. Los aminoácidos, es decir, las perlas, tienen tendencia a unirse unas con otras y por lo tanto el collar no será lineal si no una estructura tridimensional con una forma característica y específica para cada factor de crecimiento. Esta estructura tridimensional es muy importante ya que es la que realmente tiene la capacidad de activar o desactivar el interruptor mencionado, para verlo de una manera más gráfica, se podría decir que el factor de crecimiento es una llave que tiene una forma característica que solo puede abrir una cerradura concreta (la cerradura sería el receptor que se encuentra en la membrana celular y que será el que active o desactive diferentes procesos en el interior de la célula).

Los cosméticos de marca Riscell obtienen sus factores de crecimiento mediante bioingeniería mediante la cual, se “enseña” a las plantas (no transgénicas) a producir proteínas que tengan una estructura igual a la humana y así poder ser reconocidos por los receptores presentes en las células humanas lo que asegura una eficacia muy alta debido a la especificidad de los factores usados en sus cosméticos haciendo que los resultados sean visibles en poco tiempo.

Existen muchos tipos de factores de crecimiento y cada uno de ellos, tal y como se ha dicho, activa o inhibe unos procesos concretos. Cada producto de la gama de cosméticos Riscell ha sido diseñado estudiando el origen del problema y la manera de repararlo mediante el abanico de factores de crecimiento descubiertos hasta el momento, lo que asegura una reparación desde el origen para producir cambios eficaces y visibles.

Junto a los factores de crecimiento se utilizan otros activos,de eficacia demostrada, que crean una sinergia con estos para así acelerar los resultados y actuar en las capas más profundas de la piel.

Los cosméticos de Riscell se basan en los resultados, pero no a cualquier precio ya que hay tratamientos muy agresivos que a largo plazo pueden causar daños. Su máxima es que estos resultados se mantengan en el tiempo y esto se hace evitando sustancias que sean agresivas para la piel como pueden ser los perfumes o ciertos conservantes así como sustancias relacionadas con alergias cutáneas.

