Hello Nails supera el 2020 con una facturación de 3.2 millones de euros

viernes, 13 de noviembre de 2020, 14:50 h (CET) Con tan solo tres años de historia, Hello Nails se posiciona como una marca de referencia en su sector. La empresa, especializada en servicios de belleza para manos y pies, proyecta un crecimiento de más del 300% en el próximo año 2021 Hello Nails, la marca que da nombre a sus centros especializados en el cuidado de manos y pies, se consolida entre las empresas de referencia de su sector.

Con casi tres años de historia y 30 centros en activo, ubicados en Barcelona, Madrid y Girona, Hello Nails cierra su ciclo de facturación anual con 3.2 millones de euros, a pesar de la situación de alerta sanitaria que está azotando a todo el país.

Y es que la empresa ha sabido abrirse camino en un sector tan competitivo como el de la belleza gracias a su estrategia de negocio “low price”, en contraposición a las populares estrategias “low cost”.

La propuesta de valor de Hello Nails se rige por la máxima calidad, que se aplica tanto en los servicios como en la atención al cliente, así como en el personal cualificado y los productos empleados, de fabricación en la UE, sin olvidar el espacio en el que se desarrolla la actividad, el centro. Todo ello, con un precio de venta asequible que solo es posible gracias a una gestión eficaz y eficiente, unos protocolos de atención al cliente y ejecución de los servicios bien definidos, y una acción comercial de captación de clientes muy intensa, que se desarrolla mediante diversas técnicas y estrategias de comunicación y marketing y que está dirigida a la consecución de niveles de fidelidad y de rentabilidad muy por encima de la media sectorial.

Con un modelo de franquicia consolidado y una estructura de empresa sólida, compuesta por un centro de formación especializado donde da servicio a todos sus asociados y un centro logístico que verá la luz en el último trimestre del presente año, la previsión para 2021 es muy positiva.

Para el próximo año está prevista la apertura en las principales ciudades españolas hasta alcanzar los 60 centros, una facturación de más de 10 millones de euros y el EBITDA será del 30%.

También para el 2021 está prevista la colaboración con una de las principales empresas de retail a nivel mundial.

Junto a esto, hay una proyección de crecimiento hasta el 2024 que incluye una importante expansión nacional, con 200 centros operativos en toda España, y una estrategia internacional enfocada en las principales capitales europeas.

Sobre Hello Nails

Hello Nails nace en 2018, y actualmente representa uno de los conceptos de negocio que más ha crecido en los últimos años gracias a su acertada ubicación, personal cualificado, productos de calidad, procesos estandarizados, el máximo cuidado del servicio al cliente y una correcta metodología de promoción y venta de los servicios que forman parte de su oferta.

Una serie de servicios que, aunque pensados para todos los públicos, centran su atención en el segmento femenino. Y es que Hello Nails es una empresa creada por mujeres y para mujeres, centrada en cubrir no solo sus necesidades estéticas y de bienestar, sino también emocionales, a través de un ambiente relajado donde la mujer pueda desconectar de su estrés diario, centrarse en sí misma y sentirse especial.

