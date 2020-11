PORTAL BIENESTAR: ¿Qué significa comer sano y cuál es la dieta más adecuada? Comunicae

viernes, 13 de noviembre de 2020, 14:59 h (CET) Comer alimentos saludables no es un sacrificio, sino la forma más concreta de ayudar al cuerpo a vivir de forma saludable. Seguir una dieta saludable no debe ser una penitencia, sino una forma de enfocar la vida y de amar a sí mismo: los beneficios de una dieta saludable son enormes tanto para el cuerpo como para la mente Comer alimentos saludables es una forma de vida

Tomar alimentos saludables es un hábito que puede dar muchos beneficios en términos de belleza, salud y bienestar también de salud mental "alimentación saludable" se refiere en pocas palabras al hábito de comer de forma equilibrada, limpia y sana.

Soyhealthy.club aporta que uno de los primeros pasos hacia un estilo de vida correcto, que debe partir de la mente. Ante todo:

- Se debe aprender a apreciar la comida natural y sencilla, a expensas de los platos demasiado elaborados y grasientos, la fruta fresca, la harina orgánica...

- Se debe empezar a buscar todo lo que sea integral: arroz, subastas, pan y granos enteros.

- Se debe adoptar una actitud saludable hacia la comida y coma sólo para sustentar y no por aburrimiento, compensación o estrés.

- Se debe practicar una actividad física que complemente una dieta saludable para ayudar a mantener el cuerpo y la mente en forma.

Equilibrio y alimentos saludables

¿Qué es el equilibrio? Es un parámetro que evalúa las cantidades y proporciones de los valores nutricionales que se debe tomar en la dieta, sólo comiendo sano se puede mantener el equilibrio nutricional. Muchas personas ayudan a reducir tallas realizado varios tipos de masajes.

El cuerpo es una máquina perfecta y para mantenerlo así se necesita además de una dieta balanceada, someterse a masajes drenantes y relajantes de forma periódica, los valores nutricionales que determinan la llamada necesidad real, calculada en base a la edad, sexo, tipo de músculos y el tipo de vida que se lleva a cabo, pero también las predisposiciones metabólicas, cualquier enfermedad hereditaria...

¿Dolor de espalda? ¿Dolor en las articulaciones? La postura que se asume normalmente en las horas de trabajo tiene una influencia bastante significativa en el bienestar.

La postura es la actitud física que se adopta durante el día y, aunque es un equilibrio dinámico, mantiene características constantes a lo largo del tiempo, cada persona tiene un propio patrón postural que se repite continuamente.

El propósito de la postura es mantener el equilibrio del cuerpo en el espacio, tanto en condiciones estáticas como dinámicas. Como tal, responde a varios tipos de estrés, tanto físico (la fuerza de la gravedad) como ambiental, y depende de numerosos factores que interactúan entre sí: la conformación del aparato osteoarticular, la integridad del sistema neuromuscular, los hábitos motores, el dolor, el estado emocional y el estilo de vida.

Los componentes nutricionales que se tomarán

Se enumeran los nutrientes y componentes nutricionales de un individuo promedio con una actividad física diaria y saludable:

- Agua: además del agua contenida en los alimentos, se debe consumir un promedio de 2 litros de agua.

- Lípidos: el colesterol es parte de los lípidos y debe ser tomado como máximo 300 metros cuadrados por día.

- Hidratos de carbono: la función de los hidratos de carbono es proporcionar energía al cuerpo, también juegan un papel muy importante para la funcionalidad y la estructura de las células, tejidos y órganos.

- Proteínas: importantes para el metabolismo, especialmente durante el período de crecimiento. Como adultos, el cuerpo sólo requiere lo necesario para compensar sus pérdidas.

- Vitaminas: ácido fólico, vitamina A-B-B1-C-D. Todos ellos son necesarios para el cuerpo y para introducirlos toda la dieta debe ser variada.

- Sales minerales: La deficiencia de yodo, hierro y calcio es muy común, mientras que el sodio se toma a menudo en exceso si se piensa que ya está presente en los alimentos en cantidad suficiente para el cuerpo.

- Fibra dietética: es esencial para la salud del intestino y para modular la absorción nutricional porque es esencial tomar la fibra de la sensación de saciedad. Se necesita tomar unos 30g de fibra al día.

- Los antioxidantes: se utilizan para combatir el estrés oxidativo y reducir el riesgo de enfermedades metabólicas.

¿Cómo elegir alimentos saludables?

Las necesidades dietéticas difieren de una persona a otra: dependen de la edad, de la cantidad de deporte que se realice, el estado de salud... por lo que es difícil recomendar comida sana para todas las categorías. Sin embargo, estas son las bases seguras para seguir una dieta saludable.

Tomar los carbohidratos adecuados

Los carbohidratos pueden ser tan simples como el azúcar y la harina blanca o tan complejos como la harina integral y los cereales:

- Los carbohidratos simples: se asimilan rápidamente y, por lo tanto, se deben consumir con moderación.

- Los carbohidratos complejos: como la harina integral, las verduras, la avena y los cereales no procesados como el arroz integral, por otro lado, se digieren más lentamente. Estos alimentos suelen ser más ricos en vitaminas y otros nutrientes útiles para el cuerpo, y contienen más fibra (que ayuda a que el sistema digestivo funcione correctamente).

Elegir las grasas buenas

Hay grasas buenas y grasas malas. Para que el cuerpo funcione correctamente, las grasas deben ser tomadas en particular:

Grasas monoinsaturadas y ácidos grasos omega-3 que ayudan a reducir el nivel de colesterol malo en el cuerpo, aumentando el colesterol bueno y reduciendo el riesgo de enfermedades cardíacas.

Se encuentran en el aceite de oliva, nueces, aceite de pescado, algunos aceites de semillas.

¿Qué son los alimentos saludables con excelentes propiedades?

Hay algunos alimentos realmente especiales para la salud, tienen el potencial de combatir las enfermedades cardíacas, prevenir el cáncer, reducir los niveles de colesterol e incluso mejorar el estado de ánimo.

¿Qué son estos alimentos tan saludables?

- Algas: No a todo el mundo le gustan, pero las algas son ricas en vitaminas, minerales y aminoácidos, además de ser beneficiosas para la flora intestinal.

- Arándanos: mejoran la salud del cerebro. Si no están disponibles en la zona, se puede probar con diferentes bayas, como frambuesas frescas.

- Salmón: es rico en ácidos grasos omega-3, un tipo de grasas saludables. Las grasas omega-3 son beneficiosas para la presión sanguínea, la función cerebral y la salud del corazón.

¿Qué alimentos no comer?

- Bebidas carbonatadas: bebidas dietéticas, zumos de fruta envasados y todo lo que contenga edulcorantes artificiales.

- Comida rápida: Es perjudicial para la salud porque a menudo tiende a ser conservado, frito y excesivamente salado. La mayoría de la grasa de estos alimentos es grasa hidrogenada que es muy mala para todo el mundo.

- Sal: La sal es útil para el cuerpo humano, pero los alimentos que se comen ya contienen la cantidad necesaria. Así que el hábito de salar la comida no es saludable, demasiada sal puede causar hipertensión, osteoporosis y acidez estomacal. Por lo tanto, es aconsejable utilizar la sal con moderación y elegir alimentos con un bajo contenido de sodio.

- Grasas saturadas e hidrogenadas: Las grasas hidrogenadas son un tipo de grasas insaturadas que se encuentran comúnmente en los alimentos procesados, cuyo consumo puede aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas. Elije alimentos donde no aparezca hidrogenado en la lista de ingredientes.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.