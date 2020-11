Pintores Nejara: ¿Cómo se mantiene la pintura de un hogar? Comunicae

viernes, 13 de noviembre de 2020, 14:11 h (CET) ¿Si se ha terminado de pintar la vivienda y invade la pregunta de cómo hacer que la pintura dure? Esto no sólo ahorra tener que cambiar la pintura a menudo, sino que también permite embellecerla. Descuidar la pintura de un hogar puede degradar su belleza. ¿Cómo mantener la pintura? Cuando pensar en el mantenimiento Pintores Madrid aporta en este artículo, como se puede mantener y cómo cuidar la pintura de la vivienda.

Mantener la pintura de acuerdo a las superficies pintadas

Una pintura de casa que dure mucho tiempo es el sueño de todos. Sin embargo, esto no sucede por casualidad. Sin embargo, esto no sucede de todos modos. Hay que seguir los pasos.

Es saber que el mantenimiento de una pared es diferente según las superficies pintadas. Es obvio que el mantenimiento de la pintura de las paredes exteriores no se hace de la misma manera que el mantenimiento de la pintura de las paredes interiores.

Del mismo modo, una superficie de madera, hierro, aluminio o incluso hormigón no se mantiene de la misma manera.

Limpia la pintura

El mantenimiento de una pared consiste en la limpieza de la parte pintada. De hecho, el moho, los hongos y las algas son las principales causas del deterioro de una pintura.

El objetivo es, por lo tanto, la eliminación. Con el tiempo, el polvo y el moho se acumularán en la instalación. Además se debe recordar que es importante si se planea mudar de vivienda pintar el hogar antes de la mudanza.

Para las pinturas de vinilo o al óleo, la limpieza es simple. Simplemente se limpia con una esponja o un paño empapado en jabón, y luego se enjuaga para darle nueva vida a la pintura. Esto también se puede realizar para las superficies metálicas.

Para una mayor eficiencia, se puede utilizar productos específicos para la eliminación de moho u hongos. Ten en cuenta en conocer las pinturas sin disoventes y respetuosa con el medio ambiente, y evita usar productos químicos que tienden a obstruir la pintura.

Aplicar un producto sellador después de pintar

Como dicen, más vale prevenir que curar, antes de elegir el tono de pintura para la habitación, se debe saber que aplicar un sellador para la pintura después es más que un lujo.

Hace más fácil el mantenimiento de la pintura. Como su nombre indica, el sellador se aplica después de la pintura. Protegerá la superficie contra cualquier agresión externa como la helada, la humedad, el polvo, etc.

Un buen consejo: Si has decidido aplicar un post-pintura, se recomienda que contrate a un pintor profesional para la aplicación.

¿Cuándo se debe cambiar la pintura?

Llega un momento en el que el simple mantenimiento ya no es suficiente para dar nueva vida a la pintura de una casa.

En este caso, considera la posibilidad de repintar. ¿Pero cuándo se debes pensar en repintar? ¿Cuáles son los colores ideales para pintar la casa?

En otras palabras, la vida útil de una pared bien protegido puede durar hasta 10 años. Después de 10 años, es preferible repintar la casa. Por otro lado, un cambio de pintura de 4 a 5 años es muy posible.

Un buen consejo: Es cierto que repintar una casa es una operación fácil, pero para una buena adherencia de la pintura, es preferible confiar la operación a un profesional en la materia.

¿Cómo mantener bien la fachada de la vivienda?

Cuidar la fachada de la casa es muy importante. El desgaste y la contaminación pueden tener graves consecuencias si no se mantiene regularmente la fachada.

¿Por qué es esencial ocupar el mantenimiento de una fachada? ¿Cómo mantener la fachada de una casa correctamente? ¿Se debería llamar a un profesional para que limpie las paredes exteriores de la casa? Los profesionales aportan la solución a estas preguntas.

La importancia de mantener la fachada de la vivienda

Mantener la fachada de la casa regularmente es esencial, incluso obligatorio, por varias razones.

Reducir los efectos de la contaminación y el mal tiempo

Mantener la fachada de una vivienda ayuda a la protección de las condiciones climáticas cambiantes y la contaminación. De hecho, las agresiones externas pueden debilitar las pinturas, los revestimientos y otros revestimientos de las paredes. Esto puede dañar la vivienda desde el punto de vista estético, pero también desde el punto de vista técnico.

Protegiendo las paredes exteriores contra las plagas

La aparición de elementos orgánicos como los hongos, las plantas o el musgo puede llevar a la creación de grietas en la fachada de una casa.

Cuanta más humedad haya, más crecerán estas plagas de plantas, deteriorarán las paredes exteriores y causarán serios daños a la vivienda.

Por lo tanto, la limpieza y el tratamiento regular de la fachada es esencial para frenar el desarrollo de la contaminación verde y sus consecuencias.

Limpiar la fachada de la casa

Precauciones a tomar

Antes de empezar a limpiar la fachada de la casa, hay que tomar precauciones para la protección de ciertos productos.

Trae un traje completo, gafas de seguridad, una máscara y un par de guantes. También se necesita una escalera o un andamio. Por último, ten en cuenta que las técnicas de limpieza son diferentes según el tipo de fachada, su región, la orientación de la casa o la proximidad del jardín.

Llamar a un profesional para mantener los muros exteriores...

Si la fachada de la casa presenta daños importantes o si no desea realizar el mantenimiento, se puede poner en contacto con una empresa de pintores para llevar a cabo la limpieza.

Cabe señalar también que el diagnóstico de un experto puede ser muy útil para identificar los posibles daños y aplicar las técnicas de limpieza más adecuadas según los diferentes tipos de fachadas.

Tratamiento de las juntas, reparación y relleno de las grietas, reparación del desprendimiento de los enlucidos, aplicación de una nueva pintura, aplicación de un producto antiespumante: existen muchas soluciones para limpiar y proteger las fachadas de los edificios y casas.

Con el tiempo, la contaminación urbana y biológica daña las fachadas de las casas y es esencial mantenerlas regularmente para dar una nueva vida.

Como acaban de ver, las técnicas son numerosas y dependen de varios parámetros.

