Réplica de María Rosa Díez a Rubén Sánchez sobre la condena por atentar contra su honor

En relación con la noticia elaborada por Europa Press y publicada en este medio "Condenan al portavoz de Facua y al ex CM de la Policía a 'tuitear' que han atentado contra el honor de una asesora” y a la rectificación enviada por el secretario general de FACUA, Rubén Sánchez, la periodista y empresaria María Rosa Díez nos envía la siguiente réplica en la que matiza diferentes afirmaciones del máximo dirigente de la asociación de consumidores.



En concreto, víctima puntualiza que la sentencia demuestra que ella había colaborado con la Policía y la Guadia Civil y que Sánchez ha sido condenado por crear un tuit con un juego de palabras para llamarla "perra".



Noticia de referencia elaborada por Europa Press:

http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20201029165729/condenan-portavoz-facua-ex-cm-policia-tuitear-atentado-contra-honor-asesora

Rectificación enviada por Rubén Sánchez:

http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/2149731/rectificacion-sobre-noticia-condenan-portavoz-facua-ex-cm-policia-tuitear-atentado-contra-honor-asesora



De conformidad con lo establecido en el 3 de la Ley Orgánica 2/1984, sobre el derecho de rectificación, procedemos a publicar el siguiente texto a petición de la interesada:



"En relación a la afirmación del señor Sanchez de que "en el juicio quedó demostrado" que los cuerpos de Seguridad del Estado habían comunicado a Facua que yo nunca había sido asesora de los mismos, he de indicarle que precisamente la primera línea de la sentencia condenatoria contra él dice justo lo contrario:

“La prueba desplegada en el juicio y especialmente las declaraciones de un Inspector de la Policía Nacional y un Teniente Coronel de la Guardia Civil, no dejan lugar a la duda, la actora ha colaborado en diversas ocasiones con esos Cuerpos de Seguridad”.



El señor Sánchez niega haber sido condenado por llamarme “perra”. He de puntualizar que este punto queda reflejado en la sentencia por el que ha sido condenado:



“Por último y en cuanto a la publicación de la mascota, en este caso auténtica de la actora, una perrita y el juego de palabras que se quiere hacer entre la perra y su dueña, es de dudoso gusto, pero es que no queda claro cual es el sentido de hacer exposición pública de una mascota para atacar a su dueño, o si se quiere hacer un silogismo entre ellos, sin entrar en los múltiples sentidos que en español puede tener la palabra perro o perra, ni desde luego su relevancia social, o por lo menos no consta el interés socialmente extendido de conocer a la perrita de la actora, por mucho que esta le confeccionara un perfil, ni su interés científico ni histórico.”



El señor Sánchez también se congratula en su comunicado que tengo que pagar las costas al abogado de Facua que representó a su señora, doña Keka Sánchez. Aunque suene pueril su alegría, yo estoy satisfecha de que la Justicia me hay dado la razón, haya condenado al sr. Sánchez a pagarme 6.000 euros (además de los otros 6.000 euros del otro condenado) y a publicar la sentencia en sus twitter durante 6 meses, además de pagarme las costas."