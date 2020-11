Todosegurosmedicos.com analiza los mejores seguros médicos privados para 2021 Comunicae

viernes, 13 de noviembre de 2020, 10:03 h (CET) Hay un seguro médico perfecto para cada persona y familia. Sin embargo, es difícil dar con el entre todas las ofertas y compañías del mercado. En esta pequeña guía se incluyen los mejores seguros médicos para 2021 y para qué tipo de familia son más adecuados Para quienes se planteen una póliza privada, los expertos del portal todosegurosmedicos.com han seleccionado los mejores seguros médicos para 2021. Cada uno es diferente y está pensado para un tipo de familia concreto: familias con niños, jóvenes, autónomos, etc.

Perfecto para complementar la seguridad social: Adeslas Go

Para evitar las listas de espera de la seguridad social, este producto de Adeslas permite acudir a la sanidad privada sin grandes costes. Incluye medicina general y un amplio grupo de especialidades (pediatría, cardiología, neurología, urología, etc.) También tiene un gran abanico de servicios adicionales: medios de diagnóstico, pruebas prenatales y de preparación al parto, psicoterapia, rehabilitación y chequeo anual.

Completo y sin copagos: Globalsalud

Dentro de los seguros médicos hay distintas modalidades. Algunos tienen un precio más bajo, pero con copago. Otros contienen todas las coberturas por un precio fijo, para no tener que preocuparse por el dinero en cada visita al médico.

Para quienes no quieren tener que pagar más y prefieren controlar el gasto, la mejor opción es el producto de Globalsalud. Engloba todos los servicios: hospitalización, urgencias, medicina general y pediatría, especialidades, medios de diagnóstico (también los de alta tecnología), tratamientos especiales, etc.

Ideal para autónomos: DKV Profesional

La gran ventaja de esta opción de DKV es que permite combinar las coberturas para crear un seguro personalizado. Se puede escoger entre sus cuatro módulos, cada uno con servicios diferentes. O también se pueden contratar todos para tener una cobertura completa.

Los autónomos tienen un descuento adicional de hasta el 25 % y disponen de coberturas pensadas para ellos. Incluye un pago diario en caso de baja laboral, hasta 20.000 euros de asistencia en viajes de hasta 180 días y asistencia sanitaria en caso de accidente.

Pensado para trabajadores en el extranjero: Asisa Internacional Ampliado

Asisa Internacional Ampliado permite a quienes se han marchado fuera tener una cobertura de hasta 60.000 euros. En esta opción, se incluyen todos los servicios imprescindibles en el extranjero: consultas, pruebas diagnósticas, hospitalización, cirugía ambulatoria y traslado en ambulancia. También incorpora una indemnización en caso de fallecimiento por accidente.

La opción para familias: Acunsa Confort

Acunsa se caracteriza por ofrecer tratamientos innovadores e intervenciones de alta tecnología, pero sin incrementar los precios. Una de las ventajas de esta póliza es que los hijos menores de 19 años tienen un descuento del 50 % durante 12 meses.

La póliza Confort contiene un gran abanico de protocolos de medicina preventiva, así como tratamientos (quimioterapia, radioterapia, vacunas…) y hospitalización. También cubre accidentes laborales y de tráfico y diversas cirugías (trasplantes, cirugía por obesidad mórbida, cirugía robótica, etc.)

Para elegir el médico: Mapfre Reembolso de gastos médicos

Hay quienes quieren ir siempre a su médico de confianza o tener la opción de acudir a un profesional en el extranjero. Para esos casos, uno de los mejores seguros médicos para 2021 es Reembolso de gastos médicos de Mapfre. Al contratarlo, se tiene total libertad para escoger el médico y el hospital, con un reembolso de entre el 80 y el 90 % de los gastos y máximo anual de 740.034€/aseg/año.

Ideal para los jóvenes: Axa Óptima Joven

Cuando se es joven, lo importante es detectar a tiempo cualquier problema de salud. Por eso, Axa Óptima Joven hace hincapié en el diagnóstico precoz: enfermedades ginecológicas, cáncer de próstata, de mama, de colon, de glaucoma, etc. Por supuesto, contiene muchas otras coberturas: medicina general, especialidades, enfermería, etc.

Para los mayores de 60: Sanitas Más Vital

Su principal ventaja es evitar las listas de espera y poder ir a consulta con rapidez. Además de las coberturas esenciales, incluye algunos servicios diseñados para los mayores. Por ejemplo, permite consultas con especialistas en geriatría sin límite, asistencia en caso de hospitalización o convalecencia, reembolso del 50 % en farmacia, etc.

Por otra parte, quienes contraten esta póliza pueden disfrutar de los servicios de Sanitas Mayores, que incluye asesoramiento, servicio asistencial y descuentos en residencias y centros de mayores de Sanitas.

El mejor precio a partir de tres asegurados: Axa Óptima Familiar

Este producto de Axa es uno de los mejores seguros médicos para 2021 por su precio en pólizas de varias personas. Permite acceso a los más de 48.000 servicios de la compañía, con cobertura hospitalaria y extrahospitalaria en toda España. Tiene varias modalidades: sin copago o con distintos niveles de copago.

Incluye programas de medicina preventiva, servicios de planificación familiar, cuidados de posparto en el hogar, cobertura de accidentes laborales y de tráfico y muchos otros servicios.

Promociones vigentes en seguros médicos

Algunos de los mejores seguros médicos para 2021 están en promoción durante los últimos meses de 2020. Toda la información sobre las campañas está disponible en la web de todosegurosmedicos.com.

1. Descuentos en Mapfre

Hasta el 31 de enero de 2021, los nuevos clientes particulares de Mapfre tendrán un 20 % de descuento y pagarán menos hasta 2029. Además, Mapfre tiene otros descuentos activos que, combinados con esta oferta, pueden sumar un 50 % de ahorro.

2. Descuentos en Asisa hasta 2023

Asisa tiene vigente una campaña hasta el 31 de enero de 2021, con la que se puede conseguir un importante ahorro si se contratan uno o varios de sus productos. Entran en la oferta sus seguros de salud, dentales, de vida y de decesos, y según cómo se combinen se pueden conseguir descuentos de hasta el 30 %.

3. Descuentos en Axa Óptima Familiar

Hasta el 14 de enero de 2021, los nuevos clientes de Axa consiguen un 15 % de descuento para pólizas de uno o dos asegurados; si son de 3 personas o más, el ahorro es del 20 %. También ofrecen cobertura dental gratuita y el servicio de telemedicina sin coste hasta el 31 de diciembre de 2022. En la oferta también entran Axa Óptima y Axa Óptima Plus.

4. Otras ofertas

Sanitas: regala su complemento digital bluaU para algunos de sus productos. Además, Sanitas Más Salud Familias consigue un 10 % de descuento y su seguro Pymes Digital, un 20 %.

regala su complemento digital bluaU para algunos de sus productos. Además, Sanitas Más Salud Familias consigue un 10 % de descuento y su seguro Pymes Digital, un 20 %. Nara: regalan hasta 3 meses en 2020 y una tarjeta de Amazon de hasta 150 euros.

regalan hasta 3 meses en 2020 y una tarjeta de Amazon de hasta 150 euros. Aegon: regala 4 recibos mensuales y ofrece descuentos del 10 % para clientes de entre 45 y 59 años. Quienes contraten Aegon Salud Familiar pueden conseguir una rebaja de hasta el 40 %.

regala 4 recibos mensuales y ofrece descuentos del 10 % para clientes de entre 45 y 59 años. Quienes contraten Aegon Salud Familiar pueden conseguir una rebaja de hasta el 40 %. Asefa: un 15 % de descuento para nuevos clientes.

un 15 % de descuento para nuevos clientes. Fiatc: 2 meses gratis.

2 meses gratis. DKV: Hasta un 36% de descuento

Adeslas Particulares: regalo de hasta 150€, mantenimiento de prima 2 años (salud y dental), inclusión de Adeslas Bienestar y Salud en los servicios para el asegurado

regalo de hasta 150€, mantenimiento de prima 2 años (salud y dental), inclusión de Adeslas Bienestar y Salud en los servicios para el asegurado Adeslas autónomos y pymes: descuentos de más del 13% Escoger el mejor seguro médico para 2021.

Los expertos del portal todosegurosmedicos.com explican que es muy importante escoger el producto ideal para cada situación personal y familiar. Por eso, hay que considerar varias opciones y comparar antes de tomar una decisión. Además, desde el portal recuerdan que ahora es el momento ideal para buscar una póliza, ya que se pueden conseguir muchos descuentos.

