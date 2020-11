Baleares, el destino perfecto para los profesionales de la náutica Comunicae

viernes, 13 de noviembre de 2020, 09:23 h (CET) Del 18 al 20 de noviembre Balearic Yacht Show acogerá más de 30 charlas y conferencias sobre la industria náutica Falta menos de una semana para que la primera feria náutica virtual de Baleares dé comienzo. Después de muchos meses de trabajo, miles de profesionales de la industria se darán cita en este innovador encuentro virtual organizado por Cámara de Comercio de Mallorca y Balearic Marine Cluster.

Agenda de eventos abierta

Uno de los puntos fuertes de esta feria náutica online es la completa agenda de charlas y speakers de muy alto nivel al alcance de todos. El visitante podrá acceder de manera gratuita y solo necesitará registrarse para poder presenciar las más de 30 ponencias con grandes speakers locales e internacionales que tratarán temas tan importantes como la situación actual del sector hasta los grandes retos por cumplir para continuar siendo una industria de referencia a nivel mundial.

Todos los registrados en Balearic Yacht Show, ya pueden reservar su plaza para las ponencias a las que deseen asistir. Desde charlas en directo, eventos de networking o debates donde profesionales y amantes de la náutica compartirán sus consejos y experiencias del sector.

Baleares el destino perfecto para vivir y trabajar

Uno de los principales objetivos de Balearic Yacht Show es promocionar las Islas Baleares a nivel internacional no solo como destino turístico, sino también como destino de refit o reparación de alto nivel.

Para demostrar que Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera son el lugar ideal para trabajar y vivir, Yachting International Radio ha organizado una mesa redonda con capitanes y miembros de tripulaciones que compartirán su experiencia en las islas y explicarán las ventajas y todo el potencial que tienen para ofrecer las Islas Baleares a los profesionales de la navegación.

Y es que Baleares siempre han sido un referente en el sector náutico mundial y está a la vanguardia en cuanto a innovación, calidad y destino. Las Islas Baleares, y su capital, Palma de Mallorca, se mantienen como líderes en el sector, concentrando una amplia gama de empresas profesionales en una ubicación privilegiada: el Mediterráneo.

Retos medioambientales de Baleares

Uno de los grandes retos de los últimos años es conseguir reducir la huella ecológica y que todas las actividades dentro del sector náutico sean cada vez más respetuosas con el medio ambiente.

Por ese motivo, Superyacht Group ha organizado una conferencia dónde se expondrá la posibilidad de desarrollar un plan de acción y una estrategia para que las Islas Baleares sean un referente en cuanto a los avances en reducción de la huella ecológica y se conviertan en el destino náutico más limpio no solo nacional sino europeo. En esta línea también el respetado ingeniero naval Tia Simón, presentará su embarcación que ya muchos denominan “yate verde” dado que está equipado con una batería de 600 kW que le permite navegar hasta 80 millas de forma 100% eléctrica. También empresas del sector que están apostando por el charter ecológico con embarcaciones con placas solares, relatarán su experiencia.

La sostenibilidad y la navegación ecológica son algunos de los términos más utilizados en la industria náutica hoy en día. Son los clientes de grandes embarcaciones los que demandan un cambio de mentalidad y una construcción mas sostenible. También el COVID19 ha tenido un impacto en la demanda de los clientes de este tipo de embarcaciones. En este sentido, dos grandes profesionales que residen en las islas y trabajan en proyectos internacionales darán su visión del cambio de mentalidad de los clientes y las nuevas peticiones que van a marcar tendencia.

Mucho más que una feria

Cámara de Comercio de Mallorca y Balearic Marine han situado de nuevo a las Islas Baleares en el epicentro del sector náutico a nivel mundial con este innovador punto de encuentro virtual. Una manera única y original de reactivar el sector y seguir promocionando los servicios de las empresas náuticas y a las Islas Baleares.

Balearic Yacht Show nace de la situación actual en la que la imposibilidad de realizar grandes eventos. Por eso, se ha aprovechado esta coyuntura para reunir a los principales actores de la industria y garantizar la celebración de una feria náutica 100% segura.

Balearic Yacht Show está creada para ser mucho más que una feria, se va a convertir en el mayor salón náutico profesional del Mediterráneo en Internet. Es un evento completo que incluye encuentros digitales, conferencias, presentaciones, entrevistas, visitas virtuales y acciones de networking. Todo desde una misma plataforma online.

Balearic Yacht Show permite conectar las Islas Baleares con el resto del mundo. Del 18 al 20 de noviembre los visitantes podrán disfrutar de toda la esencia de Mallorca, Ibiza, Menorca y Formentera en este espacio online.

Los participantes podrán incluso agendar citas para tener reuniones con los diferentes expositores. Una manera más sencilla de captación de público objetivo, ya que será más fácil filtrar quiénes son clientes potenciales. Y la celebración de esta feria náutica virtual permite llegar a un público mucho más amplio. Visitantes del mundo entero podrán conectarse a este salón náutico online.

La participación en esta feria virtual es la oportunidad perfecta para todas las empresas náuticas de darse a conocer a nivel mundial. Pero, además, es la ocasión para conectar con otros profesionales del sector, creando sinergias entre sí.

Las últimas tendencias en tecnología permiten que Balearic Yacht Show sea una feria digital con expositores online, además de visitas virtuales a embarcaciones. Todo gracias a los tours 360º, planos 3D o asistentes virtuales.

Una feria a medida

En la industria náutica hay muchos tipos de empresas, por eso Balearic Yacht Show tiene reservado un espacio para cada una de ellas, además de la posibilidad de crear un stand totalmente a medida para cada expositor. Los participantes han podido elegir el tipo de stand que se adapte mejor a su imagen y sus productos o servicios, para promocionarse durante la feria.

Desde una exposición básica con información de la empresa, hasta la posibilidad de crear tours 360, encuentros digitales en directo y conferencias online. La última tecnología adaptada al sector náutico para tener la posibilidad de ampliar mercado y llegar a todo el mundo.

Al ser un formato online los costes se reducen notablemente, al igual que los desplazamientos. Lo que permite a las empresas del sector náutico tener un stand y una agenda totalmente a medida. Balearic Yacht Show no solo ha ofrecido a los expositores la opción de personalizar su espacio, sino que también han podido añadir servicios de comunicación y marketing extras.

De hecho, Balearic Yacht Show ya ha hecho públicos algunos de los stands de las empresas participantes en el salón náutico. Compañías de refit, marinas, empresas de servicios, asociaciones y medios de comunicación que ya han definido su presencia dentro de la que será la mayor feria online del mediterráneo.

Los registrados en Balearic Yacht Show, ya pueden navegar por los stands de estos expositores, revisar los productos y servicios que ofrecen y solicitar su cita por email para cerrar una reunión y ser atendidos en directo durante la feria.

Vídeos

Balearic Yacht Show



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Baleares, el destino perfecto para los profesionales de la náutica Modelo de Efectividad Circular para incrementar la productividad empresarial y mejorar la conciliación Repara tu Deuda cancela una deuda de 83.347€ en Sevilla a un matrimonio con la Ley de Segunda Oportunidad Cogolludo celebra su fiesta patronal de San Diego de Alcalá, protector de pandemias en la villa serrana Mind Capital lanza Tokens Némesis, un sistema revolucionario para participar en carteras de criptomonedas