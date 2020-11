Regalos de Navidad definitivos: desde una experiencia beauty en Gema Cabañero hasta un kit cosmético único Comunicae

viernes, 13 de noviembre de 2020, 08:42 h (CET) Llega la hora de pensar los regalos navideños y en ocasiones no se puede salir de un importe marcado. Sea cual sea el presupuesto, aquí hay una propuesta de regalo con la que quedar de lujo Por menos de 200€

Plan Detox de 180 the concept: El Plan Detox de 180 the concept es el primer paso hacia la belleza y el bienestar integral. Con este plan de nutricosmética avanzada el cuerpo se detoxifica, elimina las impurezas que hacen que la piel este apagada, deshidratada, cansada y envejecida. Es muy conveniente, una o dos veces al año, facilitarle al organismo su tarea de depuración con un tratamiento específico que lo limpie y ayude a eliminar sustancias tóxicas. Precio: 165€

Experiencia Flash en Gema Cabañero

La Experiencia Flash de la clínica antiaging & estética avanzada Gema Cabañero comienza con una completa higiene facial reequilibrante con oxigenoterapia, el primer paso para sentir una piel radiante. Sea una piel joven o madura, este tratamiento se adapta para desintoxicarla y recuperar su luminosidad. Para ello, se combina con oxigenoterapia de aplicación estética que aporta a la piel oxígeno al 99% de pureza, en dosis de hasta el 50%. El oxígeno “reeduca” a las células para que se apliquen al máximo en sus procesos de autorregeneración y en la producción de colágeno y elastina. El efecto es una buena cara, limpia, tersa y oxigenada, de forma inmediata y sin pinchazos. La Experiencia Flash se completa con un tratamiento corporal que incluye una exfoliación y masaje súper relajante de hidratación con oro microactivo bio asimilable, aceite de quinoa, extracto de bambú y té rojo. Aporta un tono nacarado en la piel, dejándola renovada, nutrida y luminosa. Precio: 199€

The CSA Philosophy Elite Edition en mumona.com: El kit The CSA Philosophy Elite Edition de Medik8 está valorado en 280€ si se compran los 4 productos por separado, para quedar estupendamente a la hora de hacer un regalo para descubrir de una atacada la rutina líder de una de las marcas cosmecéuticas más avanzadas del mundo. Tiene los imprescindibles para un tratamiento antiedad súper completo perfecto para las pieles más maduras o secas: la hidratante de día Advance Day Total Protect spf30, el gel limpiador Surface Radiance Cleanse, el sérum Super C30+ Intense y sérum Cristal Retinal 10. Precio: 169€ (en mumona.com)

Por menos de 100€

Set de tratamientos terapéuticos y aromaterápicos: Tener a mano la colección completa de 10 aceites de baño y tratamiento de Aromatherapy Associates en talla mini (52€ en mumona.com) es toda una experiencia. Hay uno para cada momento y estado, ¡todo un lujo para el bienestar! Para aplicarlo hay que masajear el torso con el aceite elegido, tomar una gotita entre las manos, acercarlo a la nariz e inhalarlo profundamente 3 veces. Después, entrar en la bañera caliente y disfrutar del momento. Pero también se puede alargar mucho el tratamiento si en vez de usarlo en la bañera, se aplica en dosis de 2 a 3 gotitas a nivel corporal según la ocasión. Son terapéuticos y aromaterápicos, hechos con aceites 100% naturales. Precio: 52€ (en mumona.com)

Consulta Cosmética Digital by CODES ID Cosmetics: Belleza y tecnología digital van enlazadas y con esta experiencia #CodesExpress se potencia ese vínculo de forma práctica e instructiva, la primera parada en la que se priorizan las necesidades cutáneas y preferencias cosméticas. Se trata de un encuentro digital con una farmacéutica Beauty Coach que fusiona consulta cosmética, entrenamiento de técnicas e instrucción de una rutina cosmética personalizada. La experiencia digital #AprendeaVestirTuPiel dura 60 minutos e incluye: estudio del estilo de vida del cliente, valoración de la composición química de los cosméticos que utiliza, valoración de la piel con fotografías de determinadas zonas faciales, envío de mini box de muestras cosméticas personalizadas para que realice cata de texturas y aromas de cosméticos #NonToxicBeauty en su propia casa y, pasadas 48 horas, acceso vía digital al Programa Cosmético Personalizado que encontrará en su área privada. Además, incluye seguimiento o #cosmetovigilancia de tres meses. Precio: 60€

Por menos de 50€

Cofre Gordissimo de Benamôr: Si hay que hacer un detallito y quedar fenomenal, es perfecto. El Cofre Gordissimo de Benamôr (33,90€ en mumona.com) lo tiene todo: la presentación impecable, los productos fabulosos e imprescindibles y las posibilidades de triunfar infinitas. Incluye body butter bio, lip balm en su tamaño full size y crema de manos en talla de viaje. El conjunto es un perfecto tratamiento corporal nutritivo y muy versátil. Precio: 33,90€ (en mumona.com)

Pack edición limitada Beauty Filter Cream Glow: Beauty Filter Cream Glow de SON&PARK (32,95€ en mumona.com) es el secreto del efecto glow con acabado piel perfecta. El secreto de su fórmula está en su contenido batido a base de perlas que dan luminosidad a la piel creando un efecto visual único y rosa damascena para ayudar a regular la producción de sebo y mantener la luz propia de una piel saludable. Esta libre de aceites minerales, alcohol, talco y BHT convirtiéndolo en un producto apto para las pieles más sensibilizadas y reactivas. Además, ahora viene con un pack Edición Limitada que incluye de regalo una brocha para aplicarla tal como hacen los profesionales. Precio: 32,95€ (en mumona.com)

Por menos de 30€

Kinessences Restore Kit de Viaje: KINESSENCES Restore (19,95€ en mumona.com) es un tratamiento capilar elaborado con 5 extractos botánicos (quínoa, baobab, guisante, macadamia y moringa) ricos en proteínas vegetales y un booster reparador de larga duración con aminoácidos funcionalizados y péptidos. Un tratamiento de 3 pasos: champú, mascarilla y un sérum de noche que también puede usarse como leave in treatment durante el día que hará renacer el cabello. El tratamiento completo ahora disponible en pack de viaje repara en profundidad la fibra capilar y restaura la salud, la fuerza y la belleza del cabello. Precio: 19,95€ (en mumona.com).

Vela Boudoir rose ancienne: Para los amantes incondicionales de la rosa clásica, la pura, la fresca, la de toda la vida, esta vela de Bougies la Française (29,90€ en mumona.com) va a ser irresistible. Coqueta, glamurosa, con un toque empolvado y muy elegante así es esta vela que envuelve con ternura en un ballet de pétalos de rosa fresca. Desde la primera nota la rosa fija el tono y se acompaña lentamente de un despliegue de aires verdes y un toque de nata en sus últimas notas. Precio: 29,90€ (en mumona.com).

