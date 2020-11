El Cid se estrenará en exclusiva en Prime Video el 18 de diciembre en más de 240 países ​“Durante estos cinco fascinantes episodios, la audiencia se sumergirá en una emocionante historia de batallas, estrategia, lealtad y venganza”, Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

viernes, 13 de noviembre de 2020, 02:28 h (CET) Amazon Prime Video ha anunciado la fecha de lanzamiento, el tráiler oficial y el cartel de la serie Amazon Original El Cid. Protagonizada por Jaime Lorente (La casa de papel, Todos los saben), la serie se estrenará en exclusiva en Prime Video el 18 de diciembre en más de 240 países y territorios de todo el mundo.

El Cid cuenta la historia de Rodrigo, "Ruy", Díaz de Vivar, un héroe por todos conocido pero también uno de los personajes más misteriosos y complejos de la historia de España. La serie acompaña a un joven Ruy hasta convertirse en caballero, fiel vasallo a la corona y héroe. La historia tiene lugar en el siglo XI, una de las épocas más fascinantes de la historia de España, donde cristianos, árabes y judíos convivieron en la Península Ibérica, enfrentándose en guerras y forjando alianzas. El Cid es una historia de aventuras, amor, intriga, traición y lucha entre quien ostenta el poder y quien posee la autoridad.



"El Cid es un proyecto súper ambicioso y estamos encantados de haber trabajado junto a Zebra y Jaime Lorente para dar vida a la leyenda de este personaje y hacerlo llegar al público de Prime Video a nivel global”, ha declarado Georgia Brown, Director of European Amazon Original Series, Amazon Studios. “Es una serie increíble que ha contado con los más altos niveles de producción y estamos orgullosos de sumar El Cid a nuestra creciente oferta de contenidos originales en español exclusivos para los miembros Prime de todo el mundo”.



“Durante estos cinco fascinantes episodios, la audiencia se sumergirá en una emocionante historia de batallas, estrategia, lealtad y venganza”, ha comentado María José Rodríguez, Head of Amazon Originals, Spain. “Creo que la gran potencia de El Cid son sin duda los personajes, interpretados además por un gran reparto que promete hacer de esta serie un estreno inolvidable”.



El rodaje de El Cid tuvo lugar en las provincias de Soria, Burgos, Teruel, y la Comunidad de Madrid, así como en la ciudad de Zaragoza. Ha contado con más de 4.000 m2 de decorados y con un equipo de más de 200 personas y 11.000 figurantes. Además de Jaime Lorente, en el papel de El Cid, la serie también cuenta con actores como José Luis García-Pérez, como el Rey Fernando I ‘El Grande’; Elia Galera, como la Reina Sancha ‘la Bella’; Carlos Bardem como el Conde de León; Juan Echanove, en el papel del obispo; Alicia Sanz, como la Infanta Urraca; Francisco Ortiz, interpretando a Sancho VII ‘el Fuerte’; Jaime Olías como Alfonso VI; Lucía Guerrero, en el papel de Jimena; Lucía Díez, como Infanta Elvira; Nicolás Illoro, como el Rey García; Juan Fernández, como Rodrigo, el abuelo de El Cid; Pablo Álvarez, como Orduño, el antagonista de Ruy; Ginés García Millán, como el Rey Ramiro de Navarra; Dani Tatay, como Beltrán, el hijo de Ramiro; Dani Albaladejo, como el Maestro Orotz; David Castillo, como el escudero Lisardo; Adrián Salzedo, como Alvar; y Álvaro Rico, como Nuño, Emilio Buale como el guerrero Sádaba junto a Hamid Krim, que interpreta al Sultán de Zaragoza Al-Muqtadir; Sarah Perles, como Amina, hija del Sultán; y Zohar Liba, en el papel de Abu Bakr.



El Cid es una producción de Zebra. Sara Fernández-Velasco es la productora ejecutiva junto a José Velasco, creador de la serie junto a Luis Arranz, responsable del equipo de guion. La serie está dirigida por Marco A. Castillo y Adolfo Martínez Pérez, junto a Miguel Alcantud y Arantxa Echevarría. La banda sonora original ha sido compuesta por el ganador del Oscar Gustavo Santaolalla (Brokeback Mountain, Babel), y Alfonso González Aguilar, compositor de la película nominada al Oscar, Klaus.



El Cid se unirá a las miles de series y películas disponibles en el catálogo de Prime Video, incluyendo otras series Amazon Original españolas como El Corazón de Sergio Ramos y El Desafío: ETA, y los próximos estrenos de Un Asunto Privado y La Templanza, así como las series Amazon Original galardonadas y globalmente aclamadas por la crítica como The Marvelous Mrs. Maisel y Fleabag, Tom Clancy's Jack Ryan, Hunters, The Boys, Homecoming, Hanna, Good Omens y Carnival Row, así como el contenido bajo licencia disponible en más de 240 países y territorios. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El Cid se estrenará en exclusiva en Prime Video el 18 de diciembre en más de 240 países ​“Durante estos cinco fascinantes episodios, la audiencia se sumergirá en una emocionante historia de batallas, estrategia, lealtad y venganza”, Las escuchas de podcasts de noticias doblan su audiencia en el último año Aunque sólo el 6% del total de los 75M de podcasts que hay disponibles en el mundo son sobre información y actualidad, sus escuchas muy superiores a las del resto de temáticas El estado contra Pablo Ibar', muy pronto en HBO Hablamos con la director de la nueva docuserie que se estrena el 4 de diciembre Elena Irureta se une al reparto de alma, la nueva serie original de Netflix La primera producción original de Netflix en Asturias comenzó su rodaje el pasado septiembre y se prolongará durante casi 5 meses más, en los que recorrerá diversas localizaciones de esta comunidad autónoma Netflix desvela el tráiler de los Favoritos de Midas Ambientada en el Madrid actual, la historia está inspirada en el relato corto de Jack London The Minions of Midas