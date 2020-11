Realtyplus facilita la entrada en el sector inmobiliario como fórmula de autoempleo Comunicae

jueves, 12 de noviembre de 2020, 17:06 h (CET) El objetivo es ofrecer una salida profesional a todos aquellos trabajadores que se han visto afectados por la actual coyuntura económica y que quieren apostar por el autoempleo con el apoyo de un equipo de expertos Realtyplus, la red inmobiliaria con más de 18 años de experiencia en el mercado nacional e internacional, acaba de presentar un nuevo modelo de franquicia pensado para ofrecer una salida profesional a todos aquellos trabajadores que se han visto afectados por la actual coyuntura económica y que quieren apostar por el autoempleo con el apoyo de un equipo de expertos.

La nueva modalidad de franquicia se denomina SILVER y facilita la entrada en el sector inmobiliario a profesionales con escasa experiencia, ya que cuenta con el asesoramiento global de Realtyplus en cada una de las áreas de trabajo.

Con una duración de 6 meses, el modelo SILVER no requiere oficina física y cuenta con un paquete de servicios como gestoría, seguro de responsabilidad civil, publicidad en portales, apoyo y soporte. A cambio el franquiciado debe abonar un canon de entrada de 200 €, un royalty de 110 € mensuales y un porcentaje de entre un 20 y un 30% de la facturación, en función del volumen de las operaciones.

A cambio, se compromete a realizar un volumen de operaciones mínimo de 3.000 € trimestrales, una cifra que el 90% de los franquiciados supera en las primeras semanas de operativa, ya que el sector inmobiliario ha sido uno de los menos afectados por la actual crisis sanitaria.

De hecho, los datos de diversos estudios económicos revelan que se ha incrementado exponencialmente el volumen de operaciones en las áreas que rodean a las grandes ciudades en un radio de 30-45 km. por la demanda de viviendas en entornos más rurales.

Por este motivo, Realtyplus cuenta con una versión del modelo SILVER para poblaciones en torno a los 1.500 habitantes, que ha denominado SILVER-LAND y que además de no tener límite temporal, rebaja la previsión de operaciones hasta la cifra de 1.500 € al trimestre.

Con estas propuestas, Realtyplus quiere ofrecer una salida profesional solvente para el autoempleo, con el apoyo de todo el equipo de la empresa y de su red de empresas colaboradoras, que permiten ofrecer soluciones globales a todo tipo de operaciones inmobiliarias.

Realtyplus es una red inmobiliaria creada en 2002 que cuenta en la actualidad con 20 franquicias en España y presencia en otros 9 países a través de Master Franquiciados y delegados comerciales. En su objetivo de ofrecer un valor añadido a sus clientes y franquiciados, tiene firmados acuerdos con partners estratégicos para convertirse en una empresa que no sólo vende o alquila inmuebles, sino que ayuda a alcanzar sueños y proyectos. www.realty-plus.org

