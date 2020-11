La importancia del marketing online durante la crisis, por iobmarketing.com Comunicae

jueves, 12 de noviembre de 2020, 17:09 h (CET) La aparición de la Covid-19 en los últimos meses ha llevado a muchas empresas a un estado de confusión e incertidumbre en relación con el futuro de sus negocios. A diferencia de otros problemas globales, las empresas de todos los tamaños y sectores se están viendo afectadas por este virus de una forma u otra, mientras las economías de todo el mundo luchan entre ellas Muchas empresas han visto caer sus ventas en los últimos meses, y algunos sectores, como el del ocio, el turismo y la hostelería, han visto incluso un cese completo del negocio, lo que significa que si quieren sobrevivir probablemente deban tirar de sus propios ahorros (quienes los tengan), y de ayudas del gobierno, que ¡con suerte! llegan mal y tarde.

Según IOBMarketing, marketing online Almería, cualquier negocio o sector debe trabajar la marca durante este tiempo, asegurándose que, de algún modo, mantenerse relevante y a la disposición del público (usuarios o clientes), de forma que pueda continuar creciendo su branding de alguna forma durante la crisis.

El marketing también debe ajustarse en estos momentos y probablemente el marketing online sea hoy la forma más eficaz en la que las empresas puedan llegar a sus clientes. Teniendo en cuenta que hay países completamente cerrados, otros en camino y mucha gente confinada en sus casas, ¡la red es la forma de llegar a ellos! Así que para los negocios locales ha llegado el momento de pasar a la era digital si no quieren quedarse fuera.

Marketing digital, ¿cómo empezar?

Hay muchas formas diferentes para comenzar a comercializar un negocio online y la que sea más adecuada para cada compañía dependerá completamente del negocio que sea. No hay una regla que funcione al 100% para todos de la misma forma, por lo que lo ideal es asesorarse con una agencia de marketing Almería.

Estos son algunos de los servicios de marketing que ofrecen las agencias:

Diseño web en Almería

Este es el primer paso. Sobre todo, para quellos que quieren llevar su negocio local a Internet. Lo principal es contar con una página web, así que, lo más adecuado será contratar diseñador web para el desarrollo web del sitio. Elegir bien entre los mejores para hacer el diseño web en Almería garantizará unos óptimos resultados. Además de ser un gran ¡ahorro de tiempo! Ahora más que nunca el enfoque debe estar 100% en el negocio.

Publicidad

Puede ser a través de campañas de Google AdWords o Facebook Ads entre otras. Esta es una buena forma de mantener el ojo del público sobre la marca o negocio y llegar a clientes potenciales.

Marketing en redes sociales

El marketing en redes sociales permite desarrollar la marca, interactuar con los clientes y publicar contenido útil y relevante para atraer a nuevos clientes potenciales.

Consejos de marketing ante la crisis, por IOBMarketing

Enfocarse en aportar algo

Una crisis global es el momento perfecto para pensar fuera de la caja y redefinir habilidades para ayudar a los demás.

"Hay muchas empresa que están cambiando el enfoque de sus negocios. En época de crisis es cuando uno hay que ajustar la mente de marketing y dejar que fluyan las nuevas ideas. Pregúntate, ¿qué hacer para ayudar? ¿Qué valor puede aportar?”

Mejorar el SEO

Cuando el negocio va lento es el mejor momento para trabajar en la página web. Resulta que son muchas las empresas que cuando las cosas empiezan a ir mal o bajan los ingresos, donde primero recortan es en SEO. Un gran error que sirve a otras muchas empresas para posicionarse en época de crisis. Eligir ser una de las que aprovechan las crisis para posicionarse puede cambiarlo todo y garantizar estar ahí cuando todo vuelva a despegar.

Puede ser difícil para las pequeñas empresas mantenerse al tanto del SEO, porque los algoritmos de los motores de búsqueda cambian constantemente pero precisamente por eso, este es un buen momento para hacer los cambios que sean necesarios y optimizar la web para mejorar posicionamiento web Almería.

Si el SEO de la web es fuerte cuando la crisis acabe, esto garantizará una gran ventaja frente a la competencia.

Una estrategia de marketing exitosa… significa estar siempre dispuesto a adaptarse a las circunstancias y hacer los cambios necesarios. Haz ofertas si crees que los clientes lo necesitan para poder optar a los productos o servicios ofrecidos. Ponte en su lugar y piensa en qué es más probable que inviertan su dinero.

Si los clientes sienten que les comprendes, confiarán más la marca y esa es una de las claves del éxito de cualquier negocio.

No hay que dudar en buscar asesoramiento y ayuda sobre la mejor y más adecuada estrategia de marketing a una agencia de marketing de confianza como IOBMarketing.

