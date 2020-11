Schaeffler demuestra espíritu pionero e innovación, y desempeña un papel clave para el futuro completamente eléctrico en el DTM Comunicae

jueves, 12 de noviembre de 2020, 17:09 h (CET) Schaeffler es el nuevo partner de producción en serie e innovación del Campeonato Alemán de Turismos (Deutsche Tourenwagen Masters, DTM). Como socio tecnológico, Schaeffler contribuye a la electrificación del DTM con sistemas de accionamiento eléctrico y steer-by-wire. Matthias Zink: "La colaboración demuestra un espíritu pionero e innovador, y subraya nuestro deseo, como partner tecnológico, de lograr progresos que tengan un impacto en el mundo" En el último fin de semana de la carrera del DTM de 2020, Schaeffler mostró cómo será el futuro del DTM: verde y eléctrico. Como nuevo partner de producción en serie e innovación del DTM, Schaeffler y la organización central, ITR (Internationale Tourenwagen Rennen e.V.), han presentado un coche de demostración en el circuito de Hockenheimring, con cuatro transmisiones de Schaeffler alimentadas por batería -una para cada rueda- y que también está equipado con la tecnología Space Drive steer-by-wire [volante de dirección electrónica]. El prototipo lo conducen el piloto de Fórmula E Daniel Abt y el dos veces campeón del DTM Timo Scheider, así como la embajadora de la marca Schaeffler, Sophia Flörsch.

"Esperamos con interés la colaboración", ha afirmado Matthias Zink, CEO Automotive Technologies en Schaeffler. "Nuestras innovadoras tecnologías de conducción eléctrica tienen éxito en la Fórmula E desde 2014 y ahora también se utilizan en vehículos de producción en serie. Esta colaboración demuestra un espíritu pionero e innovador, y subraya nuestro deseo, como partner tecnológico, de conseguir progresos que tengan un impacto en el mundo".

El coche de demostración genera casi 1.200 CV

El coche de demostración en acción en el circuito de Hockenheimring genera casi 1.200 CV con 800 kW, lo que supone prácticamente el doble de potencia que los actuales coches DTM (más de 450 kW). El coche acelera de 0 a 100 km/h en 2,4 segundos, lo que lo hace aproximadamente 0,4 segundos más rápido que el actual Schaeffler BMW M4 DTM. También cuenta con la tecnología Space Drive steer-by-wire, que ha sido probada con éxito en el deporte del motor, así como un control integrado de la dinámica del vehículo para controlar los cuatro motores. Cumpliendo con su rol de plataforma de desarrollo del DTM eléctrico, se prevén presentaciones en el programa marco del DTM en 2021. Es posible que el DTM se convierta en una serie de carreras totalmente eléctricas a partir de 2023.

“We pioneer motion”: Schaeffler fomenta las tecnologías del futuro también mediante múltiples colaboraciones

El proveedor global de los sectores de automoción e industrial acaba de lanzar una nueva campaña de imagen, con el objetivo de posicionar la marca corporativa Schaeffler y comunicar su nuevo lema " We pioneer motion". En el centro de la campaña se encuentra el concepto "Green makes the difference" (El verde marca la diferencia) que simboliza que Schaeffler es una empresa pionera en el ámbito del movimiento. Matthias Zink: "La asociación con el DTM se adapta perfectamente a Schaeffler. Como pioneros, queremos desafiar el status quo, superar los límites y, al hacerlo, marcar la diferencia".

Se puede encontrar más información sobre la campaña en el micrositio "We pioneer motion".

Grupo Schaeffler – We pioneer motion

Como proveedor global líder para los sectores de automoción e industrial, el Grupo Schaeffler impulsa desarrollos innovadores en los ámbitos del movimiento y la movilidad desde hace más de 70 años. Con tecnologías, productos y servicios innovadores para accionamientos eficientes en CO2, la movilidad eléctrica, la industria 4.0, la digitalización y las energías renovables, la compañía es un partner fiable para hacer que el movimiento y la movilidad sean más eficientes, inteligentes y sostenibles. La gama de productos incluye componentes de precisión y sistemas para aplicaciones de transmisión y chasis, así como soluciones de rodamientos y casquillos de fricción para un gran número de aplicaciones industriales. En 2019, el Grupo Schaeffler generó un volumen de negocios de aproximadamente 14.400 millones de euros. Con alrededor de 83.700 empleados, Schaeffler es una de las mayores empresas del mundo de propiedad familiar. Con más de 2.400 registros de patentes en 2019, Schaeffler ocupa el segundo lugar en el ranking de las empresas más innovadoras de Alemania según la Oficina Alemana de Patentes y Marcas.

