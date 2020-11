Neutrino Energy: Ampliando el horizonte de lo posible mediante la física de los Neutrinos Comunicae

jueves, 12 de noviembre de 2020, 16:37 h (CET) Desde el descubrimiento de la masa de los NEUTRINOS en el 2015 parte de la comunidad científica mundial se ha enfocado de lleno a trabajar incansablemente en la búsqueda de nuevas tecnologías que permitan generar energía a partir de las misteriosas partículas que aporta el cosmos La gran noticia que se celebra en la actualidad es que por primera vez se ha determinado "el nivel máximo de la masa de los NEUTRINOS", éste gran descubrimiento es un aporte de experimentos llevados a cabo en Alemania, lo que cambia todo acerca de la física de los NEUTRINOS, además de la revolución que se espera en la incipiente industria de la conversión de energía neutrinovoltaica.

Hay mucha avidez desde el sector de innovación de dispositivos móviles acerca de nuevas formas producir energías limpias, renovables e inagotables, lo cual viene siendo una gran esperanza para la humanidad entera, en particular despierta un enorme interés la energía que producen los dispositivos neutrinovoltaicos, determinar el nivel máximo en la masa de los NEUTRINOS ha sido un paso determinante que permite vislumbrar un futuro muy prometedor respecto a la creación de nuevos hábitos de consumo de energía limpia e ilimitada.

Recientemente en septiembre pasado se llevó a cabo el primer experimento en el KARLSURHE TRITIUM NEUTRINO (KATRIN) donde quedó demostrado que los NEUTRINOS sólo poseen una cierta cantidad de masa, el principal objetivo de de éste experimento es mejorar la la comprensión del universo de la física, el experimento KATRIN establece gran cantidad de datos para el posterior desarrollo de dispositivos neutrinovoltaicos que se volcarán al mercado de consumo de nuevas tecnologías.

Según la famosa fórmula E = mc2 todo en el universo que tenga masa también poseerá energía y convertir la masa en energía es solo una cuestión de técnicas e ingeniería que puedan convertir la masa en energía, así como la energía eólica convierte el viento en electricidad y lo propio con la energía solar etc, hoy día los dispositivos neutrinovoltaicos pueden capturar la masa de los NEUTRINOS y convertirlos en electricidad utilizable.

La electricidad producida por los distintos tipos de dispositivos neutrinovoltaicos serán capaces de mover mediante la electricidad producida, relojes, celulares, computadoras portátiles, teléfonos inteligentes, radios de comunicación, lavarropas, bombillas de luz y cuánto aparato que requiera energía para funcionar será movido por la energía de los NEUTRINOS sin la necesidad de ser enchufados a la Red eléctrica conocida hasta hoy, claramente un futuro revolucionario está gestándose a partir de las fuentes de energía de Neutrinos.

Nuestros hábitos actuales están muy arraigados a la costumbre de enchufar cada aparato electrónico en hogares que incluyen una maraña de cables y bocas de toma corrientes desparramados por toda la casa, además de zapatillas de toma corrientes de varias bocas para alimentar todos los dispositivos que se usan a diario, reloj despertador, bombillas eléctricas, pava eléctrica, tostadora, cafetera, microondas, heladera, secador de pelo, afeitadora, plancha de pelo, celulares inteligentes, TV y un largo etcétera sólo por citar media hora apenas amanece y ya se están utilizando todos estos artefactos de uso diario, a eso se puede sumar el automóvil, el scooter, el monopatín eléctrico, o lo que se usa para ir a la oficina, notebooks, aire acondicionado y todo lo necesario para la vida cotidiana en la oficina, todo absolutamente todo está ligado a la red eléctrica de hogares. Soñar con un mundo sin cables ni enchufes, sin tener que acordarse de tener que enchufar cada dispositivo a cada momento es realmente un anhelo que desvela a los científicos que están trabajando en ése sentido para que el mundo se simplifique significativamente, además de la reducción significativa de las facturas de luz de red domiciliaria, aprovechando las nuevas e infinidad de posibilidades que puede ofrecer la tecnología de generación de energía de Neutrinos en los aparatos de uso cotidiano.

Los ciudadanos tendrán la posibilidad de vivir con muchísima más libertad a partir de no tener que estar pendiente de recargar las baterías de los dispositivos actuales, tampoco habrá que cuidarse en el uso continuo de los dispositivos móviles cuando uno esta de viaje o se sale de la ciudad a lugares donde no hay red eléctrica para recargar los teléfonos móviles inteligentes, notebooks, linternas u otros dispositivos que puedan ser útiles, cuando se crearon las células de energía solar uno se arrima un poco más hacia el sueño de la energía gratuita e ilimitada, pero esta tecnología está ligada a condiciones determinadas de luz solar directa y en cuanto a la energía eólica también es necesario tener el viento suficiente para poder mover las aspas de la turbina para que el generador eólico pueda producir la energía necesaria.

A medida que se vayan desarrollando mejoras en la eficiencia y el rendimiento de los grupos generadores de energía neutrinovoltaica las posibilidades irán en franco crecimiento para revolucionar el mercado de consumo masivo de aparatos de uso cotidiano. Diana Parno científica que ha colaborado en el experimento KATRIN ha explicado que "no hay muchas posibilidades de medir un parámetro cosmológico que dio forma a la evolución del universo en el laboratorio", más la comunidad científica está de acuerdo que en la creación del universo intervinieron diversas fuerzas astrofísicas y una de las más importantes y abundantes han sido el fenómeno emergente de la energía neutrinovoltaica.

Si bien las investigaciones y experimentos en el instituto KATRIN están apuntados a la ciencia y el estudio intrínseco de la física de los NEUTRINOS, esto aumentará el conocimiento en este campo y echará luz para poder desarrollar productos que cambien el rumbo de la tecnología actual por uno mucho más eficiente y moderno.



Un equipo de excelencia distribuido en distintas partes del mundo está obteniendo logros muy importantes acerca de la tecnología de Neutrinos, hay una tormenta de Neutrinos que permanente está envolviendo el planeta y aprovechar esta energía del equipo de NEUTRINO ENERGY GROUP, éste destacado equipo científico está trabajando incansablemente en la creación de los nuevos dispositivos neutrinovoltaicos.

Con la dirección del CEO Thorsten Schubart el NEUTRINO ENERGY GROUP confía en la producción de dispositivos de energía de Neutrinos que serán los protagonistas a la hora de dar energía a los teléfonos celulares, relojes inteligentes, notebook serán los primeros que verán reflejados en su funcionamiento integral el uso de las nuevas tecnologías, para luego ampliar a electrodomésticos que están presentes en el hogar, la totalidad de éstos artefactos serán alimentados con Neutrinos, todo esto está siendo posible gracias al Neutrino Energy Group y en un futuro muy cercano la humanidad gozará de esta tecnología del futuro y estará a disposición del público para abrazar la energía limpia e ilimitada que lo cambiará todo.

Autor: DANIEL A. LÓPEZ

