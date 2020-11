AERGI y el COF Gipuzkoa celebran el Día Sin Alcohol con una campaña centrada en los mitos sobre su consumo Comunicae

jueves, 12 de noviembre de 2020, 14:57 h (CET) 3.000 folletos serán repartidos desde hoy por las farmacias guipuzcoanas gracias a un acuerdo de colaboración firmado recientemente entre AERGI y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Gipuzkoa. El Día Sin Alcohol se celebra el 15 de noviembre y este año el lema escogido es 'No te Engañes' La Asociación de Alcohólicos y Adictos en Rehabilitación Gipuzkoa (AERGI) y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Gipuzkoa ponen en marcha conjuntamente una campaña con motivo del Día Sin Alcohol que se celebra cada 15 de noviembre. La iniciativa es fruto de un acuerdo de colaboración, firmado recientemente entre ambas entidades.

Bajo el lema “No te Engañes”, la campaña busca desmitificar muchos conceptos erróneos sobre el consumo de alcohol. Para ello, desde este fin de semana, se repartirán un total de 3.000 folletos en las farmacias guipuzcoanas con los que concienciar a la ciudadanía sobre el consumo de alcohol. Un total de 14 conceptos o ideas que existen sobre su consumo son totalmente desmitificados en esta publicación. Es beneficioso para la salud; no es una droga; mejora las relaciones sociales; es bueno para la digestión o ayuda a entrar en calor son falsas creencias recogidas en el folleto que hoy se ha presentado y en el que se explican los conceptos realmente.

Preocupación por la situación actual

Para Josean Fernández, presidente de AERGI, esta “es una oportunidad importante para poder llegar a mucha gente a través de profesionales como los farmacéuticos. Un día como el 15 de noviembre nos da visibilidad y más en una situación como la actual”. Es este sentido Josean Fernández se muestra preocupado porque es posible que la crisis económica y social que acompaña a esta crisis sanitaria en la que estamos inmersos, impacte mucho más en los patrones de consumo de alcohol.

“No creemos que el número de adictos se eleve tras esta situación, la adicción es una enfermedad de largo recorrido. Lo que sí han crecido son las personas que evidencian el problema en la convivencia, en la crispación, en el nerviosismo, en el no poder consumir todo lo que quisieran. Y esto va a generar alarmas y muchos que no tienen conciencia de ser adictos, la van a tener”, subraya.

La figura importante de la farmacia

Miguel Ángel Gastelurrutia, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Gipuzkoa también se muestra satisfecho con el acuerdo firmado. “Esta nueva colaboración se enmarca en la apuesta permanente del Colegio por fortalecer el papel sociosanitario de la farmacia comunitaria contribuyendo, sin duda, a que podamos asesorar mejor sobre los recursos existentes a aquellas personas que tengan problemas de adicciones o a sus familiares”.

En este sentido, la figura de la farmacia cobra mucha importancia. Como profesionales sanitarios expertos en el medicamento, aunque quizás no sean expertos en adicciones, sí conocen los efectos del consumo de sustancias, sobre todo de las legales. "Las personas con conductas adictivas nos sentimos hipersusceptibles por lo que, siempre con delicadeza y sin intromisión, una manera de ayudar puede ser el comentario 'amable' al paciente, recomendándole que se informe, que hay salida y que tiene a su alcance recursos que pueden ser una asociación u otra cosa, y ahí las farmacias juegan un papel crucial", añade Josean Fernández.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.